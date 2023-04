Cô gái vừa đi làm nhân viên bán hàng ngày đầu tiên ở Gucci đã bị đuổi việc thẳng thừng, nguyên nhân khiến nhiều người kinh ngạc

Đó là chuyện xảy ra với cô gái trẻ tên Melanie ở thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ). Ngay trong ngày đầu tiên đi làm cho thương hiệu xa xỉ Gucci tại một cửa hàng của hãng này ở Los Angeles, cô gái đã nhận luôn một cú sốc lớn - bị quản lý buộc thôi việc.

Mà nguyên nhân được cho là do cô chia sẻ "quá chi tiết" về công việc bán hàng ở Gucci trên kênh TikTok cá nhân.

Cụ thể, theo In The Know, trong ngày đầu tiên làm việc ở Gucci vào đầu tháng 4 này, Melanie đã quay lại đoạn video TikTok ngắn trong đó nữ nhân viên khoe cảnh "đập hộp" món quà mà công ty tặng nhân ngày đầu tiên đi làm.

Melanie "khoe" bộ đồ cô được tặng trong ngày đầu đi làm ở cửa hàng của Gucci.

Bên trong chiếc hộp là nhiều món đồ dành riêng cho nhân viên của Gucci, bao gồm 3 chiếc áo sơ mi, 2 quần dài, 2 áo cộc tay, cùng với một chiếc túi, một thắt lưng và một đôi tất.

Những món đồ này được cho là đồng phục để cô diện lúc đi làm. Tuy nhiên, công việc của Melanie đã chấm dứt ngay sau khi đoạn video TikTok của cô lan truyền trên mạng xã hội và một “giám đốc điều hành” của Gucci nhìn thấy. Quản lý cửa hàng đã buộc cô thôi việc vì không tuân theo quy tắc của công ty.

Trong video tiếp theo trên TikTok, Melanie tiết lộ rằng sau khi buộc cô nhân viên mới phải nghỉ việc, phía Gucci cũng nhanh chóng thu lại hộp quà miễn phí đã tặng ban đầu.

Khi đã không còn là nhân viên của Gucci nữa, Melanie đăng tải clip dài hơn và tiết lộ rằng mình không thấy buồn trước việc bị sa thải. "Vậy nên, các bạn nên nghiên cứu trước về quy định sử dụng mạng xã hội của công ty", cô nói.

"Dù sao thì tôi đã không thích công việc ngay từ ngày đầu tiên. Tôi được mời làm công việc này tại Gucci chứ không có chủ đích tìm kiếm việc ở đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng công việc này cho tôi mức lương hấp dẫn, dồi dào về tài chính nên tôi cảm thấy mình không nên từ chối một cơ hội ổn định như thế. Do đó, tôi đã nhận lời vào làm, dù tôi không mặn mà với công việc bán hàng này lắm".

Melanie, người tuyên bố đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ từ năm 16 tuổi, cho biết không còn thích đi làm việc trực tiếp văn phòng và muốn tìm kiếm những công việc làm online. “Tôi sẽ làm việc để xây dựng đế chế của mình và làm việc tại nhà”, cô gái khẳng định sau cú sốc bị cho thôi việc đột ngột như thế.





Phía dưới phần bình luận trong video của Melanie, nhiều cư dân mạng xem cho rằng nhãn hàng cao cấp này có phần vô lý khi cho sa thải nhân viên một cách khó hiểu. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ bênh vực Melanie. Một số người cho rằng tất cả những gì cô làm chỉ là đăng một video vui nhộn để giới thiệu cho mọi người về công việc của mình.

"Tôi không hiểu cô ấy sai ở đâu. Tất cả thứ tôi thấy là cô ấy làm một video vui nhộn để nói về công việc của mình", một người dùng bình luận. Số khác bày tỏ họ vui mừng cho Melanie vì sớm đi khỏi công ty.

“Chẳng có cớ gì phải làm việc cho một công ty có thể sa thải nhân viên trong một phút như vậy”, một người dùng bình luận. "Tôi không thấy bạn đã sai ở đâu cả".

Phóng viên của trang tin tức In The Know sau đó liên hệ với Gucci để hỏi thêm về vụ việc nhưng không nhận được phản hồi.

Thực tế, Melanie không phải trường hợp đầu tiên bị sa thải vì tiết lộ công việc của mình trên TikTok.

Trước đó, một nhân viên văn phòng sống tại thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) cũng đã bị đuổi việc vì chia sẻ mức lương của mình trên TikTok. Tất nhiên, không có bất kỳ quy định nào cấm nhân viên tiết lộ mức lương của họ, nhưng công ty này cho biết họ không muốn chi tiết công việc của nhân viên trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đuổi việc nhân viên chỉ vì lý do tự ý chia sẻ thông tin công việc trên kênh TikTok là vô lý. Nhưng cũng có người cho rằng mỗi công ty có một quy tắc sử dụng mạng xã hội riêng. Việc chia sẻ quá kỹ về công việc có thể khiến ảnh hưởng đến công ty nên tốt nhất nên hạn chế và tránh rắc rối không cần thiết.