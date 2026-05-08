Nhiều người thích ăn chuối vì đây là loại quả ngon, rẻ, nhiều lợi ích sức khỏe và dễ mang theo. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa thận Lin Xuanren (Trưởng khoa Thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Đại học Châu Á, Trung Quốc) khuyến cáo chuối là loại thực phẩm có hàm lượng kali rất cao, vì vậy những người có chức năng thận kém nên cẩn thận.

Trong bài cảnh báo được ông đăng tải lên mạng xã hội bằng tài khoản mang tên "Giới thiệu về thận - Bác sỹ Lin Xuanren", chuyên gia này cho biết chuối có giá trị dinh dưỡng rất lớn, nhưng đối với bệnh nhân thận, nó có thể có gây rủi ro: "Một cặp đôi mắc bệnh thận quay lại bệnh viện để khám, nồng độ kali trong máu của họ tăng vọt lên 5,8 và 5,7 mEq/L (giá trị bình thường là 3,5-5,0 mEq/L). Hỏi kỹ thì được biết cả hai bị táo bón nên họ ăn 3-4 quả chuối mỗi ngày để thúc đẩy nhu động ruột!".

Bác sỹ Lin Xuanren cho biết chuối là "loại quả siêu giàu kali", một quả chuối cỡ trung bình có 368mg kali. "Đối với những người khỏe mạnh có chức năng thận bình thường, chuối là lựa chọn tốt để bổ sung ion kali, vì vậy một số người thường dùng chuối trong quá trình chạy marathon hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, thận của những người mắc bệnh thận mãn tính chỉ có 10-20% khả năng bài tiết kali. Ngay cả một lượng nhỏ kali được hấp thụ cũng có thể tích tụ và trở thành cơn khủng hoảng tử vong", bác sĩ Lin viết.

Bác sỹ Lin Xuanren cho biết, nồng độ ion kali quá cao (lớn hơn 5,5mEq/L) có thể gây yếu cơ, tê tay chân, loạn nhịp tim…, nguy cơ tử vong đột ngột tăng gấp 3 lần.

Nếu độ lọc cầu thận của bệnh nhân thận là dưới 30, nên tránh hoàn toàn các loại thực phẩm có hàm lượng kali cao và không nên ăn chuối. Nếu độ lọc cầu thận là từ 30 đến 60, họ có thể ăn chuối nhiều nhất hai lần một tuần, mỗi lần nửa quả, thái lát ngâm trong nước 30 phút.

Ngoài những người có chức năng thận kém, những nhóm người sau cũng không nên ăn hoặc hạn chế ăn chuối:

Người bị đau dạ dày

Mặc dù chuối thường dễ tiêu hóa nhưng không phải ai cũng có thể dung nạp được. Chuối chứa nhiều đường fructose, sorbitol và chất xơ hòa tan, không tốt cho những người đang có vấn đề về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, đối với một số người, chuối có thể gây đầy hơi do lượng chất xơ hòa tan và một loại rượu đường tự nhiên có trong chuối. Mặc dù chất xơ hòa tan cần thiết trong chế độ ăn uống, nhưng quá nhiều có thể gây ra cảm giác đầy hơi ngay sau đó.

Theo Verywellhealthy , nếu ăn chuối chưa chín, bạn dễ bị khó chịu ở dạ dày. Chuối còn xanh chứa một lượng lớn tinh bột kháng, ăn nhiều gây ra cảm giác chướng bụng.

Người thừa cân, béo phì

Chuối chín là trái cây chứa nhiều đường. Do đó, nếu không ăn trái cây khác trong ngày, chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối. Khi đã ăn trái cây khác, ví dụ dưa hấu (dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali), không nên ăn chuối nữa. Chính vì vậy, những người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều chuối chín.

Người bệnh đái tháo đường

Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb