Ảnh đế đẳng cấp nhất Hàn Quốc U50 vẫn độc thân, cả sự nghiệp chỉ công khai yêu đúng một người

Nhắc đến những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, Ha Jung Woo hẳn là cái tên mà nhiều người sẽ nghĩ tới. Nam tài tử góp mặt trong nhiều bom tấn của xứ sở Kim Chi, chủ yếu ở lĩnh vực điện ảnh, bao gồm tác phẩm đáng xem nhất nhì hiện tại là "Vây hãm trên không".

Ha Jung Woo 5 tuổi đã mơ làm diễn viên, từng có khoảng thời gian đầu sự nghiệp không thuận lợi

Ha Jung Woo tên thật là Kim Sung Hoon, sinh ngày 11/3/1978. Anh là một đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nhưng nổi tiếng hơn cả với vai trò diễn viên. Ha Jung Woo có sự nghiệp huy hoàng, là ngôi sao thực lực đẳng cấp bậc nhất Hàn Quốc. Thế nhưng thuở ban đầu, nam tài tử cũng phải trải qua những ngày tháng khó khăn.

Ha Jung Woo là một trong những ngôi sao thực lực hàng đầu tại làng điện ảnh Hàn Quốc

Từ khi mới là một cậu bé 5 tuổi, Ha Jung Woo đã mơ ước được làm một diễn viên. Đến năm 2002, anh chính thức bước chân lên con đường hiện thực hóa giấc mơ với vai diễn đầu tay trong bộ phim sitcom "Honest living" của đài SBS. Năm 2003, Ha Jung Woo lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng ở tác phẩm lãng mạn mang tên "Madeleine" do Jo In Sung và Shin Min Ah đóng chính. Dẫu vậy, vì chỉ đóng những vai phụ nhỏ bé nên Ha Jung Woo không được khán giả nhớ đến.

Ha Jung Woo hồi đóng phim "Time" (2006)

Những năm tiếp theo, sự nghiệp của Ha Jung Woo trôi qua một cách trầm lắng. Phải đến khi có cơ hội xuất hiện trong 2 bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Kim Ki Duk là "Time" (2006) và "Breath" (2007), Ha Jung Woo mới được biết tới nhiều hơn.

Cũng trong năm 2007, Ha Jung Woo còn nổi lên nhờ vai công tố viên Kim Jae Yoon trong bộ phim đình đám một thời H.I.T của đài MBC. Trong phim, nhân vật mà Ha Jung Woo đảm nhận là người sở hữu cái đầu lạnh và có mối quan hệ tình cảm với nữ chính Cha Soo Kyung do Go Hyun Jung thủ vai. Nhờ thế, anh trở thành cái tên được khá nhiều fan nữ ưa thích.

Ha Jung Woo và Go Hyun Jung đóng chính phim H.I.T (2007) của đài MBC

Vươn lên đỉnh cao với 3 danh hiệu Ảnh đế

Năm 2008 là một mốc thời gian đặc biệt với Ha Jung Woo. Sự nghiệp của anh có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ vai nam chính trong bom tấn hành động "Kẻ săn đuổi". Tác phẩm này đạt doanh thu tới 35,8 triệu USD, đồng thời giúp Ha Jung Woo nhận đề cử cho ngôi Ảnh đế tại giải Baeksang danh giá.

Năm 2009, Ha Jung Woo tiếp tục được đề cử cho ngôi Ảnh đề tại giải Baeksang nhờ phim lãng mạn "Kẻ thù đáng yêu". Thế nhưng một lần nữa, anh lại lỡ hẹn với vinh quang. Tuy nhiên tại Baeksang 2010, niềm vui cuối cùng cũng tới với Ha Jung Woo. Anh được vinh danh cho hạng mục Nam chính phim điện ảnh xuất sắc nhất nhờ siêu phẩm thuộc thể loại hài hước - thể thao mang tên "Cú đáp hoàn hảo".

"Cú đáp hoàn hảo", "Hoàng hải" và "Hồ sơ Berlin" là 3 bộ phim giúp Ha Jung Woo lên ngôi Ảnh đế tại giải Baeksang danh giá

Bước sang năm 2011, vai chính trong bom tấn hành động "Hoàng hải" giúp Ha Jung Woo tạo ra cơn địa chấn khi có lần thứ hai liên tiếp trở thành Ảnh đế Baeksang. Nam tài tử giành được vinh quang này thêm một lần nữa vào năm 2013 nhờ tác phẩm "Hồ sơ Berlin".

Kể từ đó tới nay, đã 11 năm trôi qua và Ha Jung Woo vẫn chưa thể có danh hiệu Ảnh đế thứ 4. Dẫu vậy, điều này không đồng nghĩa với việc sự nghiệp của anh lao dốc. Thực tế, Ha Jung Woo vẫn góp mặt trong những dự án điện ảnh chất lượng, được đề cử cho các giải thưởng cao quý và duy trì vị thế của một ngôi sao thực lực hàng đầu.

Gây ấn tượng với phim Hàn đáng xem nhất nhì hiện tại

Bộ phim mới nhất của Ha Jung Woo là "Vây hãm trên không" quy tụ dàn diễn viên chất lượng, được khán giả đánh giá cao

Cho những ai chưa biết, dự án phim mới nhất của Ha Jung Woo là "Vây hãm trên không". Tác phẩm này được khen ngợi về kịch bản, kỹ xảo, sở hữu dàn diễn viên cực kỳ "uy tín". Ngoài Ha Jung Woo, phim còn có sự tham gia của Sung Dong Il, Yeo Jin Goo và Chae Soo Bin.

"Vây hãm trên không" lấy cảm hứng từ vụ không tặc kinh hoàng có thật xảy ra vào năm 1971. Trên chuyến bay dân sự chờ 127 hành khách, hai phi công Tae In (Ha Jung Woo), Gyu Sik (Sung Dong Il) cùng với tiếp viên trưởng Ok Sun (Chae Soo Bin) đã phải đối mặt với nguy cơ to lớn khi gã trai trẻ Yong Dae (Yeo Jin Goo) đã liều lĩnh dùng lựu đạn để cướp quyền kiểm soát máy bay. Gánh vác trên vai tính mạng của hơn một trăm con người, họ phải làm mọi giá để tất cả được bình an.

Ha Jung Woo trong phim "Vây hãm trên không"

Với các khán giả đã xem phim, họ đánh giá rất cao diễn xuất của dàn cast, và đương nhiên Ha Jung Woo cũng không phải ngoại lệ. Anh thể hiện rất tốt hình ảnh một người phi công quả cảm, đầy trách nhiệm. Màn thể hiện của Ha Jung Woo cùng các bạn diễn mang đến cho người xem những thước phim đầy cảm xúc, có những phân đoạn kịch tính nín thở, nhưng cũng có những phân đoạn xúc động rơi nước mắt.

U50 vẫn độc thân, cả sự nghiệp chỉ công khai yêu đúng một người

Sở hữu sự nghiệp huy hoàng, từng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái nhưng cho đến nay, Ha Jung Woo vẫn độc thân ở tuổi U50. Trong cả sự nghiệp kéo dài 21 năm của mình, Ha Jung Woo chỉ công khai tình cảm với đúng một người, đó là siêu mẫu Goo Eun Ae. Cả hai bắt đầu yêu nhau từ năm 2008 và đường ai nấy đi sau quãng thời gian 4 năm.

Suốt 21 năm đi diễn, Ha Jung Woo chỉ yêu công khai một người duy nhất là siêu mẫu Goo Eun Ae

Trước đây, Ha Jung Woo từng chia sẻ với Dispatch về chuyện tình cảm của mình. Anh có ý định lập gia đình và sinh con trước khi bước sang tuổi 45. Dẫu vậy, công việc bộn bề khiến cho đến bây giờ, tài tử 46 tuổi vẫn lẻ bóng.

Có một điều đáng chú ý là thời gian gần đây, chính bố của Ha Jung Woo đã tiết lộ rằng con trai sẽ kết hôn vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Tuy nhiên, nam tài tử đã lên tiếng phủ nhận khi xuất hiện trên một chương trình của đài JTBC.