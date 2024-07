Trong số các mỹ nhân trẻ của màn ảnh Hoa ngữ, Điền Hi Vi là một gương mặt nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 1997 được yêu thích nhờ hình tượng xinh đẹp, ngọt ngào trong các dự án phim cổ trang. Thậm chí, cô còn được ưu ái gọi bằng biệt danh "búp bê cổ trang".

Điền Hi Vi hóa thân thành nữ cảnh sát trong phim mới "Tội phạm IQ thấp".

Tuy nhiên mới đây, Điền Hi Vi đã gây bất ngờ cho khán giả với màn lột xác của mình ở dự án phim mang tên "Tội phạm IQ thấp". Được biết, tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tử Kim Trần, khai máy từ ngày 11/6, do Điền Hi Vi và diễn viên gạo cội Vương Kiêu đóng chính.

Trong phim, Điền Hi Vi đóng vai nữ cảnh sát Lý Thiến. Khán giả đánh giá tích cực về tạo hình mới của nữ diễn viên. Họ cho rằng cô không chỉ xinh đẹp mà còn có hình thể khỏe khoắn, phù hợp để vào vai, những phân cảnh hành động hứa hẹn cũng sẽ được thực hiện chân thực.

Khán giả phản ứng tích cực với hình tượng cảnh sát của Điền Hi Vi ở phim mới "Tội phạm IQ thấp".

Bình luận của khán giả về tạo hình cảnh sát của Điền Hi Vi ở "Tội phạm IQ thấp":

- Điền Hi Vi có cơ bắp nên đóng mấy vai cảnh sát thế này hợp nè, vận động trông không bị èo uột. - Chị cảnh sát này bắt tim em rồi. - Ra dáng lắm nha, mong chờ vai diễn mới của Tiểu Điền. - Siêu ngầu luôn, mà phạm tội gì thì được chị bắt vậy? - "Vibe" của Điền Hi Vi với Lưu Hạo Tồn giống nhau nên thích cả hai lắm.

Bộ phim "Tội phạm IQ thấp" có sự tham gia của Điền Hi Vi hiện đang quay, dự kiến chiếu trên nền tảng iQIYI.