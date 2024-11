Thời điểm hiện tại, Margaret Qualley là một trong những cái tên được khán giả quan tâm, khi cô góp phần tạo nên thành công lớn cho "The substance", bộ phim kinh dị được khen nức nở trên toàn cầu.

Nhan sắc hoàn mỹ của Margaret Qualley.

Trong phim, nữ diễn viên vào vai Sue, bản thể được sinh ra sau khi Elizabeth Sparkle sử dụng thần dược. Cùng với Demi Moore, cả hai đã mang đến màn thể hiện khiến khán giả rợn người. Thậm chí khi phim được chiếu tại Quảng trường Leicester ở London (Anh) hồi tháng trước, đã có những khán giả không thể trụ nổi mà phải ra về sớm.

Dẫu vậy, bên cạnh những phân cảnh rợn người mang đậm dấu ấn diễn xuất cùng yếu tố kinh dị thể xác, Margaret Qualley còn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ. Ngoài đời, mỹ nhân sinh năm 1994 cũng chẳng ít lần khoe visual đẹp hoàn mỹ không vết xước tại các sự kiện.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của Margaret Qualley:

Margaret Qualley sở hữu vẻ đẹp đậm chất "nàng thơ".

Nói thêm về Margaret Qualley, cô sinh ngày 23/10/1994 và là con gái nữ diễn viên Andie MacDowell. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2013 với vai diễn đầu tay trong bộ phim Palo Alto.

Giai đoạn từ 2014-2017, Margaret Qualley được biết đến nhiều hơn nhờ series phim "The leftovers" chiếu trên đài HBO. Năm 2019, Margaret Qualley đạt dấu mốc đáng kể đầu tiên trong sự nghiệp khi nhận đề cử tại Primetime Emmy nhờ vai Ann Reinking trong phim "Fosse/Verdon".

Margaret Qualley trong phim "The substance".

Ở địa hạt điện ảnh, Margaret Qualley cũng từng góp mặt trong một số tác phẩm như "The nice guys", "Death note" và đặc biệt là "Once upon a time in Hollywood" - bộ phim quy tụ những ngôi sao hàng đầu Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Margot Robbie.

Năm 2021, Margaret Qualley có vai diễn cực kỳ đáng chú ý trong phim "Maid". Nhờ vai diễn này, cô nhận đề cử tại cả giải Emmy lẫn giải Quả cầu vàng. Với vai Sue trong "The substance", Margaret Qualley được nhận xét lại có thêm một bước tiến mới trên màn bạc.

Bộ phim "The substance" do Margaret Qualley và Demi Moore đóng chính hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.