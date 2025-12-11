Anh công bố 12 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025: Loại quả đứng đầu danh sách với 99% thuốc trừ sâu vượt quá tiêu chuẩn

Thuốc trừ sâu vốn không màu, không mùi, ngay cả khi rửa kỹ vẫn rất khó xác định đã sạch hoàn toàn hay chưa. Một báo cáo mới do tổ chức phi lợi nhuận tại Vương quốc Anh công bố cho thấy, nhiều loại trái cây và rau củ phổ biến tại siêu thị nằm trong danh sách “độc nhất” do tồn dư thuốc trừ sâu cao. Đặc biệt, loại trái cây đứng đầu được phát hiện có tới 99% mẫu chứa nhiều loại thuốc trừ sâu; ăn lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư và vô sinh, khiến chuyên gia lo ngại.

Theo báo Daily Mail (Anh), tổ chức phi lợi nhuận Pesticide Action Network UK (PAN UK) đã phân tích dữ liệu kiểm nghiệm của chính phủ và công bố danh sách 12 loại rau quả có mức tồn dư thuốc trừ sâu nặng nhất, trong đó có nho và chanh xanh.

Báo cáo nêu rõ trong số 17 loại trái cây và rau củ được kiểm nghiệm, phát hiện tổng cộng 123 loại hóa chất khác nhau. Có 75% mẫu trái cây và 25% mẫu rau củ chứa đa dạng thuốc trừ sâu. Trong đó ghi nhận 42 loại chất có liên quan đến ung thư và 21 chất có khả năng gây rối loạn hormone. Báo cáo cảnh báo rằng tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư, gây dị tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và các vấn đề sinh sản.

12 loại rau quả tồn dư thuốc trừ sâu cao nhất

Xếp theo tỉ lệ mẫu chứa đa dạng thuốc trừ sâu (từ thấp đến cao):

- Đậu khô 20,83%;

- Cà tím 22,92%;

- Bông cải xanh 26,45%;

- Nấm 31,25%;

- Ớt cay 37,5%;

- Các loại đậu tươi 37,5%;

- Dưa lưới 46,39%;

- Ớt chuông 48,96%;

- Chuối 67,12%;

- Chanh xanh 79,17%;

- Nho 89,81%;

- Bưởi 99,17%.

Theo phân tích, bưởi đứng đầu danh sách trong 121 mẫu kiểm nghiệm có 120 mẫu chứa nhiều loại thuốc trừ sâu. Nho (97/108 mẫu) và chanh xanh (19/24 mẫu) cũng có tỷ lệ rất cao. Đáng lo hơn, một mẫu nho nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ bị phát hiện chứa tới 16 loại thuốc trừ sâu khác nhau.

3 cách xử lý rau quả có nguy cơ tồn dư

Chuyên gia Anh đưa ra 3 khuyến nghị:

- Rửa rau quả dưới vòi nước chảy: Có thể giảm tồn dư trên bề mặt, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn các chất độc thấm sâu.

- Gọt vỏ: Hiệu quả cao hơn trong việc loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu, nhưng cũng làm mất chất xơ và các vitamin như vitamin C.

- Ưu tiên chọn sản phẩm có chứng nhận hữu cơ: Đây là phương án giảm rủi ro lâu dài.

Nông dân hướng dẫn cách rửa rau đúng để loại bỏ sâu và thuốc trừ sâu

Ông Hoàng Như Vinh, phụ trách nông trại hữu cơ Euro (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết nhiều loại rau thường xuất hiện sâu non như cà chua, khổ qua, cải bẹ, cải thảo, súp lơ và bông cải xanh. Trong đó, bông cải xanh nhiều khe rãnh nhất nên dễ có sâu.

- Cách rửa bông cải xanh: Tách nhỏ từng nhánh; Ngâm lâu trong nước sạch; Thay nước vài lần đến khi bảo đảm sạch hoàn toàn.

Cách rửa các loại khác: Cà chua, khổ qua rửa sạch bùn đất, ngâm nước muối để dụ sâu bò ra; nếu khổ qua có sâu bên trong, bỏ lõi; Cải bẹ, cải thảo tách lá, ngâm nước, sâu sẽ nổi lên.

Nguồn và ảnh: TOPick