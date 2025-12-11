Thiếu nữ 15 tuổi đột ngột phát hiện ung thư giai đoạn 3, mẹ gào khóc đòi khám lại, BS thở dài: “Bệnh này thích tấn công người trẻ”

Từ cơn đau bụng kinh đến “án tử” ung thư đại trực tràng

Cuộc sống bình yên của một gia đình ở Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc) bỗng chốc như sụp đổ sau lời chẩn đoán kinh hoàng tại bệnh viện. Nữ sinh lớp 10 Huihui (đã được đổi tên) đi khám đau bụng kinh dai dẳng thì phát hiện mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3, thậm chí đã di căn.

Bác sĩ điều trị của Huihui - Tiến sĩ Ning Qiang cho biết: "Lúc đầu cô bé đến Khoa Phụ sản để khám đau bụng kinh, nhưng các nhân viên y tế nhận ra điều bất thường. Sau khi chuyển sang Khoa Tiêu hóa nghi ngờ có khối u và tiến hành nội soi đại tràng. Kết quả phát hiện ung thư biểu mô tuyến trực tràng biệt hóa kém (ung thư tế bào hình nhẫn). Loại mô bệnh học này có tính ác tính rất cao và bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nặng".

Ảnh minh họa

Cũng theo lời kể của Tiến sĩ Ning, ngay khi nhận kết quả chẩn đoán người mẹ liền chạy thẳng tới phòng trưởng khoa, yêu cầu khám lại. Bà không tin con gái mình mắc cơn bệnh quái ác như vậy. Trước giờ cô bé học giỏi, ngoan ngoãn, ít tâm sự với mẹ, khi con kêu đau bụng dai dẳng vì bận rộn và chủ quan mà bà luôn trấn an rằng đó là do tiêu hóa kém và đau bụng kinh. Vì vậy, bà vô cùng hối hận.

Khi được bác sĩ giải thích rõ, bà ôm lấy giấy chẩn đoán nằm ra sàn hành lang bệnh viện gào khóc: "Cháu chỉ mới vừa tròn 15 tuổi". Các bác sĩ, y tá có mặt hôm ấy cũng không cầm được nước mắt

Bác sĩ cảnh báo ung thư đại trực tràng đang ngày càng thích "tấn công" người trẻ

Tiến sĩ Ning Qiang chia sẻ, mặc dù rất xót xa và tiếc nuổi cho Huihui khi mắc bệnh ở tuổi quá trẻ, khiến người mẹ không dám tin, nhưng sự thật là ung thư đại trực tràng đang trẻ hóa nhanh.

Ông nói: "Ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Tuy trường hợp bệnh nhân 15 tuổi vẫn còn hiếm, nhưng những người trẻ ở độ tuổi 20, 30 mắc ung thư đại tràng, ung thư dạ dày không còn là chuyện lạ nữa".

Các số liệu toàn cầu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cảnh báo tình trạng ung thư đại tràng ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại 27/50 quốc gia trên thế giới. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) cũng chỉ ra cứ 5 người được chẩn đoán ung thư đại tràng hiện nay thì có 1 người dưới 55 tuổi.

Với Tiến sĩ Ning, chỉ trong năm nay, ông đã điều trị cho 2 trường hợp ngoài 20 tuổi (1 bệnh nhân nữ 23 tuổi và 1 bệnh nhân nam 29 tuổi) mắc cùng loại ung thư này. Điểm chung của họ và Huihui là đều xem nhẹ những dấu hiệu ban đầu, chủ quan mình còn trẻ mà ít quan tâm đến sức khỏe, cũng không có thói quen khám sức khỏe định kỳ hoặc khám một cách qua loa.

Những nguyên nhân khiến ung thư đại trực tràng thích "tấn công" người trẻ

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Ning, có rất nhiều nguyên nhân dẫ tới tình trạng trẻ hóa nhanh của ung thư đường tiêu hóa nói chung và ung thư đại trực tràng nói riêng. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra 3 yếu tố chính thì phải kể đến:

- Lối sống thất thường, thiếu lành mạnh: Thói quen thức khuya thường xuyên, giờ giấc sinh hoạt thất thường làm rối loạn đồng hồ sinh học của hệ tiêu hóa.

Ăn uống bừa bãi: Người trẻ thường ăn uống theo sở thích, theo xu hướng mà ít quan tâm nó hại sức khỏe ra sao. Các món yêu thích toàn là thực phẩm chiên rán, đồ ngọt, thức ăn nhanh... vốn không "thân thiện" với hệ tiêu hóa.

- Dễ căng thẳng: Bản thân người trẻ ngày nay được xem là dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực như căng thẳng hay chán nản hơn. Đặc biệt, vòng xoay của xã hội hiện đại khiến nhóm này thường xuyên căng thẳng mạn tính bởi áp lực học tập, công việc, kỳ vọng từ gia đình lẫn xã hội.

Chìa khóa để phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa nằm ở việc xây dựng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư.