Khi trời nắng nóng, mẹ tôi chỉ cần nấu 1 nồi này, có đủ rau thịt và nước dùng thì "ngon vô đối", ai ăn cùng mê!

Vào mùa hè nóng nực, chúng ta thường muốn cắt giảm tối đa thời gian đứng nấu trong bếp. Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm của những ngày đầu hè vừa qua, mẹ tôi cũng là người muốn "thoát khỏi" cảnh chật vật hàng giờ trong bếp để nấu các món ăn chiều theo khẩu vị của gia đình. Do đó mẹ hay nghĩ đến những món ăn nấu nhanh gọn, đơn giản. Món canh là món ăn mà mẹ tôi ưu tiên cần phải "cải tiến" để thích ứng với thời tiết. Tiêu chí trước tiên của mẹ tôi là món canh phải được nêm nếm đơn giản để giữ được hương vị tự nhiên của các nguyên liệu càng nhiều càng tốt, sao cho món ăn tươi ngon và hấp dẫn mà không bị ngấy dầu mỡ.

Ví dụ như món ăn mà hôm nay mà tôi giới thiệu với bạn - canh bí đao nấu chả cá và dưa cải muối, bí đao và chả cá hôm nay khá ngon đấy! Những món ăn có vị chua như dưa cải muốn thường rất được ưa chuộng vào mùa hè. Nó giúp giải khát và kích thích ăn ngon, còn bí đao thì có tác dụng làm mát. Kết hợp với chả cá mềm, món ăn không chỉ làm tăng hương vị mà còn tạo thêm vị tươi ngon và thơm phức. Mẹ tôi nấu món ăn này rất đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng, đặc biệt hợp ăn kèm cùng cơm. Bạn hãy thử món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món canh bí đao nấu chả cá và dưa cải muối

12-15 viên chả cá, một nắm dưa cải muối chua, 300g bí đao, 2 quả trứng gà, vài cây hành lá, một ít gừng và tỏi, một nhúm bột tiêu, một nhúm bột nêm gà, muối, dầu ăn và một ít bột bắp pha loãng.

Cách làm món canh bí đao nấu chả cá và dưa cải muối

Bước 1: Chả cá bạn mua sẵn ở các siêu thị, trước khi nấu lấy ra, rã đông để tiết kiệm thời gian đun nấu. Khi chọn chả cá đông lạnh, hãy chú ý đến danh sách thành phần. Chả cá và mỡ heo là những thành phần chính tốt nhất. Chả cá tươi thì càng tốt hơn nếu bạn có thể tìm được. Dưa cải muối chua bạn hãy rửa sạch dưới vòi nước chảy để loại bỏ bớt muối, sau đó vắt hết nước và thái nhỏ. Bí đao đem gọt vỏ và bỏ hạt, sau đó thái lát. Đập trứng vào bát, đánh tan sau đó chiên thành các lớp mỏng rồi thái sợi.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó thêm gốc hành lá thái nhỏ, gừng và tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho dưa cải muối chua vào và xào trên lửa vừa để dưa chua dậy mùi thơm và khử bớt mùi khó chịu của rau củ muối chua. Sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, tiếp đó thả các lát bí đao và chả cá. Nấu trên lửa vừa nhỏ trong ít nhất 5 phút để đảm bảo các lát bí đao chín mềm.

Bước 3: Sau đó bạn đổ trứng đã thái nhỏ vào nồi. Tiếp đó nêm thêm chút muối, bột nêm gà và bột tiêu. Khuấy đều và nấu thêm 1 hoặc 2 phút nữa. Tắt bếp, lấy món canh ra bát tô hoặc thố sứ, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh bí đao nấu chả cá và dưa cải muối

Món canh bí đao nấu chả cá và dưa cải muối này đặc biệt thích hợp cho mùa hè. Nó kết hợp độ mềm - giòn - dai của chả cá, vị chua thanh mát của dưa cải muối chua và độ giòn mềm của bí đao. Một món canh nhưng bạn có thể thưởng thức cả thịt, rau củ và nước dùng, khiến bữa ăn trở nên gọn nhẹ và ngon miệng. Hãy thử công thức này bất cứ khi nào bạn không biết ăn gì vào một ngày nóng bức nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh bí đao nấu chả cá và dưa cải muối chua!