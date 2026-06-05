Đừng chỉ luộc bí đao nữa, lưu ngay 8 cách biến tấu giải nhiệt, đánh bay nóng bức tháng 6

Khi thời tiết bước vào những ngày tháng 6 rực lửa, mâm cơm gia đình lại cần lắm những món ăn thanh mát để xua tan đi sự ngột ngạt và mệt mỏi. Bí đao từ lâu đã được biết đến như một thức quà quý của mùa hè với công dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả.

Thay vì quẩn quanh với những món luộc hay xào quen thuộc: Bạn hoàn toàn có thể biến tấu loại quả bình dị này thành vô vàn kiệt tác ẩm thực hấp dẫn mang phong vị nhà hàng. Từ hấp nhồi thịt đậm đà, xào mặn ngọt đưa cơm cho đến những món canh viên thanh tao hay thậm chí là tráng miệng ngâm nước cam mát lạnh: Mọi công thức tuyệt đỉnh đều được gói gọn ngay trong bài viết này để bạn thỏa sức trổ tài làm bếp.

1. Bí đao cuộn thịt hấp trứng

Mùa hè oi bức đòi hỏi chúng ta phải không ngừng sáng tạo trong gian bếp để kích thích vị giác của gia đình đang chán ăn vì thời tiết. Món đầu tiên bạn không thể bỏ qua chính là bí đao cuộn thịt hấp trứng: Một sự kết hợp hoàn hảo giữa độ thanh mát của lớp vỏ bí đao thái mỏng cuộn tròn ôm trọn lấy nhân thịt băm mọng nước, thêm một quả trứng óng ánh ở giữa rồi hấp chín và rưới nước sốt đậm đà sánh mịn.

Bí đao thái lát mỏng, rắc chút muối để chắt nước. Thịt băm trộn gừng, hành, muối, tiêu, nước tương, bột năng. Cuộn thịt vào lát bí đao đã mềm, xếp vòng tròn trên đĩa, đập một quả trứng vào giữa, hấp 10 phút. Nước hấp đổ ra chảo, thêm nước, ớt chuông đỏ, nước tương, nước bột năng đun sệt rồi rưới lên đĩa.

2. Bí đao kho mặn ngọt

Nếu gia đình bạn thích những hương vị bùng nổ đưa cơm hơn: Hãy thử ngay món bí đao kho mặn ngọt với màu sắc nâu đỏ óng ả không kém gì thịt kho tàu, bí quyết nằm ở việc ướp muối chắt nước trước khi áp chảo để miếng bí giữ được độ giòn dẻo mà không bị nát nhừ.

Bí đao thái miếng vuông dày, ướp muối 10 phút chắt nước rồi rửa sạch. Áp chảo bí đao lửa nhỏ, sau đó thêm tỏi, ớt khô, nước tương, hạt nêm, đường trắng, chút muối. Đậy nắp om 2 phút, thêm hành lá rồi xuất xưởng: Ngon hơn cả thịt kho.

3. Bí đao xào pha lê

Đối với những tín đồ của ẩm thực nhà hàng thanh đạm: Bí đao xào pha lê mang vẻ đẹp trong trẻo như ngọc với từng miếng bí được thái vát chéo, trụng sơ rồi xào nhanh tay bằng mỡ heo béo ngậy và nước bột năng sẽ mang lại cảm giác giòn sần sật khó quên.

Bí đao thái thanh dài, chần qua nước sôi pha muối 2 phút. Dùng mỡ heo phi thơm hành ớt, cho bí đao vào xào, nêm muối, hạt nêm, đổ nước bột năng vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp.

4. Bí đao cuộn tôm hấp

Chuyển sang những ngày cuối tuần thảnh thơi tụ họp: Bạn có thể nâng cấp mâm cơm sang trọng với món bí đao cuộn tôm tươi băm nhuyễn, mang đi hấp cách thủy rồi rưới nước xì dầu tỏi ớt lên trên để đánh thức mọi giác quan.

Tôm tươi bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, băm nhuyễn trộn cùng muối, tiêu, bột năng, rượu nấu ăn. Bí đao thái lát mỏng ướp muối cho mềm rồi cuộn nhân tôm lại. Hấp 6 phút. Pha nước sốt từ xì dầu rưới lên trên và rắc hành lá.

5. Bí đao ngâm nước cam chua ngọt

Không chỉ dừng lại ở các món mặn: Bí đao còn là nguyên liệu tuyệt vời để làm món tráng miệng giải nhiệt cực đã, ví dụ như bí đao ngâm nước cam chua ngọt để lạnh, mang lại cảm giác giòn tan sảng khoái đánh bay ngay cơn khát tháng sáu tột độ.

Bí đao thái que, chần nước sôi 5 phút rồi ngâm nước đá lạnh, vắt cạn nước. Đổ nước cam đóng lon, thêm đường trắng, giấm trắng trộn đều. Bọc màng bọc thực phẩm cất tủ lạnh 2 tiếng.

6. Canh bí đao thịt viên

Trong những bữa tối trời oi nồng khó chịu: Một bát canh bí đao thịt viên nhồi thủ công nấu cùng chút gừng, hành và kỷ tử sẽ là bài thuốc thực dưỡng tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể trọn vẹn từ bên trong.

Thịt băm trộn trứng, muối, tiêu, bột năng, nhồi đập nhiều lần cho dai. Phi thơm hành gừng, xào sơ bí đao thái miếng, đổ nước sôi vào (vớt bỏ hành gừng). Vặn nhỏ lửa thả viên thịt vào đun chín. Nêm muối, hạt nêm, rắc ngò gai, kỷ tử và dầu mè.

7. Mứt bí đao dẻo ngọt

Thêm vào đó: Ký ức tuổi thơ tươi đẹp sẽ ùa về với món mứt bí đao dẻo thơm được làm từ những thanh bí ướp đường đun sôi, sau đó sên khô trên chảo lửa nhỏ cho đến khi lớp đường kết tinh trắng xóa bám đều bên ngoài từng miếng mứt.

Bí đao thái thanh to, ướp đường 20 phút chắt nước. Cho cả bí và nước tiết ra vào chảo, thêm nước đun sôi 15 phút. Vớt ra để nguội, bọc kín cất tủ lạnh 1 đêm. Hôm sau đổ vào chảo sên lửa nhỏ đến khi cạn nước, đảo đều tay cho đường kết tinh trắng bám quanh miếng bí.

8. Canh bí đao thịt nạc dăm và váng đậu

Cuối cùng, một lựa chọn không kém phần hấp dẫn cho mâm cơm thanh nhẹ là canh bí đao nấu cùng thịt nạc dăm và váng đậu: Bí đao thái mỏng xào sơ tiết ra vị ngọt, đổ thêm nước sôi bùng rồi thả thịt nạc và váng đậu mềm mịn vào, nêm nếm gia vị tối giản để giữ nguyên vẹn độ thanh tao tự nhiên của nguyên liệu.

Bí đao thái lát mỏng xào sơ, đổ nước sôi sùng sục vào đun 2-3 phút. Thả thịt nạc thái mỏng và váng đậu vào. Chỉ nêm chút muối, rắc hành lá và kỷ tử trước khi tắt bếp.

Nhìn chung, chỉ với một quả bí đao mộc mạc dân dã cùng chút biến tấu tinh tế: Bạn đã có thể mang cả một bầu trời mát lành vào không gian bếp, biến bữa ăn mùa hè trở thành những khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực thư giãn và gắn kết tình thân vô cùng tuyệt vời.