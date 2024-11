Những ngày qua, thông tin người mẫu An Tây (Andrea Aybar) bị bắt do liên quan đến ma túy đã khiến dư luận xôn xao. Sau khi An Tây vướng vòng lao lý, người thân của cô cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhất là em trai ruột Rufino Aybar - hay còn được dân mạng thường gọi với biệt danh "Tây Ba Lô".

An Tây và em trai Rufino Aybar

Một bộ phận cộng đồng mạng đã kéo vào các tài khoản mạng xã hội của Rufino Aybar, để lại những bình luận tiêu cực, công kích, dù chàng trai này không hề liên quan đến sự việc của chị gái. Hiện tại, Rufino Aybar đang phải tắt tính năng bình luận trên kênh Tiktok 3,3 triệu người theo dõi của mình.

Em trai An Tây đã khóa trang cá nhân

Đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh Tiktok

Động thái này được cho là để tránh những bình luận công kích nhắm đến gia đình của An Tây và Rufino

Mới đây, Rufino Aybar xuất hiện trong buổi tổng duyệt của một show thời trang lớn tại Hà Nội. Chàng trai đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ đôi mắt buồn, có chút thẫn thờ. Tuy nhiên, trong đêm diễn chính thức, Rufino Aybar lại không xuất hiện. Nhiều người cho rằng, ồn ào của chị gái đã gây ảnh hưởng đến công việc của anh chàng.

Rufino lộ diện giữa lúc chị gái vướng lùm xùm (Nguồn: ChumChum)

Rufino Aybar sinh năm 1998, là em trai ruột của người mẫu An Tây. Chàng trai này nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Tây Ba Lô", sở hữu kênh Tiktok có 3,3 triệu người theo dõi, được yêu thích bởi những nội dung hài hước, tích cực.

Ngoài đời, Rufino Aybar sở hữu thành tích học tập "khủng". Em trai An Tây tốt nghiệp Thủ khoa ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Hiện Rufino còn hoạt động với tư cách người mẫu và MC.