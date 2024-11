Ngày 14/11, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) cùng nhiều người khác về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng An Tây bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều 9/11, công an kiểm tra căn hộ ở chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức) phát hiện nữ người mẫu cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua test nhanh, An Tây được xác định dương tính, kiểm tra phát hiện người mẫu này còn cất giấu một lượng ma túy khác.

An Tây bị bắt vì tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngoài người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương cũng bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam bị hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc này hiện đang khiến dư luận xôn xao.

An Tây là người mẫu, diễn viên, Tiktoker có tiếng trong cộng đồng mạng. Cô mang quốc tịch Tây Ban Nha, nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ, nên nói thông thạo tiếng Việt.

Sở hữu gương mặt đẹp như búp bê cùng với vóc dáng lý tưởng, chiều cao 1m74, An Tây sớm có cơ hội theo đuổi nghề người mẫu, diễn viên từ những năm 12-13 tuổi. Cô xuất hiện trong nhiều show thời trang lớn, tham gia diễn xuất trong vài bộ phim và từng là gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng mẫu phía Bắc.

Sở hữu nhan sắc Tây quyến rũ cùng vóc dáng đẹp, An Tây từng là "làn gió lạ" được yêu thích trong làng thời trang Việt

Tuy nhiên, đời tư nhiều ồn ào đã khiến danh tiếng của An Tây tuột dốc. Những năm 16-17 tuổi, cô thường xuyên bị chỉ trích vì chụp ảnh gợi cảm quá đà và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Từ năm 2012 - 2013, cái tên An Tây gắn với những sancal tình ái liên tiếp. Cô còn vướng vào nhiều ồn ào liên quan đến lối sống, tin đồn sử dụng chất kích thích.

Sau những ồn ào không hồi kết, Andrea chuyển vào TP.HCM sinh sống. Vài năm gần đây, cô chuyển hướng làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Trước khi bị bắt, người mẫu gốc Tây Ban Nha thường khoe cuộc sống sang chảnh

Trước khi bị bắt, An Tây có cuộc sống sang chảnh, giàu có. Vì sinh ra trong một gia đình khá giả, bố từng là một doanh nhân làm trong lĩnh vực giày dép tại châu Âu, nên An Tây có cuộc sống đủ đầy từ bé.

Sau khi Nam tiến và xây dựng các kênh mạng xã hội, An Tây sở hữu lượng người theo dõi lớn. Đáng chú ý, kênh TikTok của cô hiện có hơn 4,7 triệu người theo dõi. Những video chia sẻ về cuộc sống và công việc của người đẹp sinh năm 1995 luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, người mẫu gốc Tây Ban Nha không phủ nhận chuyện kiếm ra tiền tỷ từ khi xây dựng thành công kênh TikTok triệu người theo dõi. Tuy không tiết lộ cụ thể số tiền có thể kiếm được, nhưng cô thừa nhận có cuộc sống dư dả hơn rất nhiều nhờ công việc trên.

An Tây sống trong một căn hộ rộng rãi, tiện nghi ở TP.HCM

Từ khi chuyển vào TP. HCM, An Tây ở trong căn hộ khang trang cùng thú cưng. Qua một số hình ảnh được hé lộ, có thể thấy, nơi ở của nữ người mẫu có diện tích rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, tuy bài trí đơn giản nhưng vẫn sang trọng, ấm cúng. An Tây cũng từng chia sẻ cô muốn sống trong một căn hộ đủ rộng, nhiều góc chill để quay hình đăng lên TikTok.

Ngưởi đẹp sinh năm 1995 thường xuyên diện đồ hiệu đắt đỏ, tận hưởng những chuyến du lịch sang xịn

Bên cạnh căn hộ hiện đại, trên trang cá nhân, An Tây còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện đồ hiệu đắt đỏ, đi du lịch khắp nơi, hay check-in ở những địa điểm "sang xịn mịn". Cuộc sống sang chánh của người mẫu sinh năm 1995 từng được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, thông tin cô bị bắt giam vì liên quan tới ma túy đã khiến khán giả vô cùng thất vọng.