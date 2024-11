Những ngày qua, công chúng dậy sóng vì thông tin Andrea bị điều tra vì nghi liên quan ma túy. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đang điều tra vụ Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) cùng một số người nghi liên quan sử dụng chất ma túy.

Trước đó, chiều 9/11, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức (TPHCM). Tại đây, công an phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy. Hiện công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý.

Andrea bị cơ quan chức năng tạm giữ vì nghi liên quan sử dụng chất cấm

Andrea Aybar sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 7 tuổi. Vì thế người đẹp có khả năng nói trôi chảy tiếng Việt. Khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, Andrea hoạt động với vai trò người mẫu và nổi đình đám tại Việt Nam nhờ gương mặt sắc nét, thần thái thu hút, vóc dáng nóng bỏng. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

Thời gian gần đây, Andrea Aybar chuyển hướng trở thành người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sở hữu kênh Tik Tok hơn 4,7 triệu lượt theo dõi. Các video của Andrea thu hút vài trăm nghìn tới vài triệu lượt xem. Nhiều năm theo đuổi nghệ thuật nhưng tên tuổi Andrea Aybar chưa thực sự nổi bật. Thay vào đó, cô vướng nhiều ồn ào, tai tiếng.

Sự nghiệp của Andrea vướng nhiều tai tiếng

Năm 2023, Andrea Aybar gây xôn xao khi tham gia chương trình The New Mentor. Tuy nhiên khi chương trình lên sóng, toàn bộ hình ảnh của Andrea Aybar đã “bốc hơi”. Mạng xã hội lan truyền thông tin nữ người mẫu bị ''cắt sóng'' vì vướng nghi vấn dùng chất cấm.

Thời điểm đó, Andrea lên tiếng: "Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời. Đầu tiên, khi nghe nói, tôi rất bất ngờ và rất sốc, không hiểu vì sao đến nông nỗi này. Tôi quá quen với việc tự nhiên mình bị thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Những ai không tin thì không còn cách nào khác. Bằng chứng thì sẽ không bao giờ có, tại vì người ta sẽ không bao giờ có bằng chứng một chuyện chưa bao giờ xảy ra, không phải là sự thật. Tôi phải liên hệ lại với bên chương trình xem thực sự mọi chuyện thế nào để giải thích. Xong việc ở đây, tôi sẽ về nhà làm một clip lên tiếng đính chính, tôi không thể nào để mọi chuyện diễn ra thế này vì sẽ làm mọi người hiểu lầm. Tôi phải lên tiếng để bảo vệ chính bản thân".

Nữ người mẫu cũng khẳng định chưa bao giờ làm việc gì sai với bản thân cũng như để người hâm mộ thất vọng về mình. "Không có chuyện như thông tin tràn lan trên mạng, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó", Andrea nhấn mạnh.

Andrea từng lên tiếng khẳng định không liên quan ồn ào dùng chất cấm ở The New Mentor 2023

Về chuyện tình cảm, sau nhiều mối tình ồn ào thì vào khoảng cuối tháng 11/2023, trong một chương trình, Andrea bất ngờ công khai chuyện cô và một nam rapper đã bí mật hẹn hò hơn 1 năm qua. Khi được hỏi cụ thể về danh tính "nửa kia" thì Andrea nhất quyết giữ bí mật. Nữ người mẫu cho biết mình đang rất hạnh phúc, đồng thời dành lời khen cho người yêu: "Đây là rapper tử tế, không phải bad boy".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, thông tin nam rapper là người yêu Andrea Aybar khiến cư dân mạng tò mò. Cái tên được réo gọi nhiều nhất đang là rapper GONZO - học trò cưng của Binz đồng thời là cựu thí sinh Rap Việt mùa đầu tiên.

Cư dân mạng còn "đào" lại khoảnh khắc Andrea và GONZO bị bắt gặp cùng đi xem một trận đấu bóng rổ vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, netizen đều cho rằng cả hai chỉ là bạn bè, chưa dấy lên nghi ngờ chuyện nữ người mẫu và nam rapper đang yêu nhau. Ngoài ra, các "thánh soi" còn phát hiện Andrea cũng là một trong những sao nữ hiếm hoi được GONZO nhấn nút theo dõi trên tất cả các MXH.

Liên hệ với phía SpaceSpeakers - công ty quản lý GONZO, đại diện nam rapper từ chối đưa ra phản hồi về thông tin tình cảm.

Andrea công khai chuyện hẹn hò với một nam rapper

GONZO - Andrea từng đi xem bóng rổ cùng nhau

Tài khoản MXH của Andrea và GONZO đều theo dõi đối phương

Nhắc đến GONZO, khán giả Rap Việt sẽ nhớ ngay đến chàng thầy giáo dạy tiếng Anh mùa 1. Trước khi trở thành gương mặt thành công tại chương trình thì GONZO đã quản lý một nhóm tập hợp những người yêu rap tại thủ đô Hà Nội mang tên Rapital. Thế nên hip-hop hay rap với GONZO mà nói anh có thừa kinh nghiệm để xử lý. Tại Rap Việt, GONZO vào đội Binz và dừng chân ở Top 8.

Bước ra khỏi chương trình, GONZO trở thành nghệ sĩ độc quyền của SpaceSpeakers Label. Trong chuyện tình cảm, GONZO là người khá kín tiếng. Được biết, anh từng trải qua mối tình với một cô gái đáng yêu ngoài ngành giải trí.

GONZO được nhiều người gọi vui là "thầy giáo Nam" vì trước khi đến Rap Việt, anh đã dẫn dắt một nhóm rapper trẻ