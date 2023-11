Ăn sáng thế nào mới có lợi, giúp giảm cân? Biết được sự thật nhiều người sẽ hối hận về những gì mình đã ăn

Mặc dù có những nghiên cứu phản đối kết luận "bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày" nhưng có một sự thật là ăn sáng đầy đủ đặc biệt tốt cho sức khỏe của con người. Các chuyên gia y tế và những người nghiên cứu sức khỏe đã chứng minh rằng, một trong số các lợi ích của việc ăn sáng khoa học là giảm cân lâu dài.

Tuy nhiên, để giảm cân, điều quan trọng là cần lưu ý với những gì bạn ăn trong bữa sáng. Một bữa sáng cân bằng, giàu chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn là bữa sáng đầy đường và thiếu chất.

Nếu bạn không muốn ăn sáng thì sao?

Tiến sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng, đồng thời là tác giả của cuốn sách "Last Full, Last Slim" cho biết: Nếu bạn không phải là người thích ăn sáng, đừng lo lắng. Trẻ em nên ăn sáng khi thức dậy trước khi đến trường học (kể cả học online) nhưng người lớn không nhất thiết phải ăn sáng nếu không đói.

Tuy nhiên, ăn sáng có thể giúp giảm cân nói chung. Điều đó có nghĩa là buổi sáng nếu ăn một chút gì đó thì vẫn sẽ tốt hơn vì giúp bạn đủ năng lượng đến trưa.

TS Young nói: "Tôi khuyên bạn nên ăn thứ gì đó trong vòng vài giờ sau khi thức dậy để giữ lượng đường trong máu ổn định. Ví dụ, ăn một chút sữa chua và quả mọng hoặc một quả táo với hai thìa cà phê bơ đậu phộng... cũng là những lựa chọn tuyệt vời. Bổ sung protein vào buổi sáng là tốt nhất để giảm cân vì nó giúp bạn no lâu".

Ăn sáng có thể giúp bạn giảm cân nhờ 3 lý do

Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn vì những lý do sau.

1. Ăn sáng có thể cung cấp cho bạn năng lượng

Một trong những lợi ích thú vị nhất mà bạn có thể nhận được từ việc ăn sáng là duy trì mức năng lượng suốt cả ngày. Theo Phòng khám Cleveland, bữa sáng cung cấp cho cơ thể bạn năng lượng cần thiết để hoạt động tốt nhất.

TS Young nói: "Bữa sáng sẽ giúp bạn tập trung và tỉnh táo, nâng cao hiệu suất thể chất lẫn tinh thần tổng thể, do đó giúp bạn làm việc hiệu quả hơn".

Mặc dù đây không liên hệ trực tiếp đến việc giảm cân, nhưng có nhiều năng lượng hơn trong ngày có thể giúp bạn tỉnh táo và có động lực để hoàn thành mục tiêu tập luyện hoặc ăn uống lành mạnh. Khi cảm thấy uể oải, kiệt sức hoặc chán nản, chúng ta có thể có xu hướng bỏ tập thể dục hoặc tìm đến đồ ăn vặt. Kết quả là cân nặng có thể tăng lên.

Chuyên gia dinh dưỡng Young cũng nói thêm rằng, việc cân bằng các chất dinh dưỡng trong bữa sáng rất quan trọng. Bữa sáng lành mạnh nên cân bằng giữa carbohydrate, protein và chất béo tốt. Ăn sáng với các món nhiều đường tinh luyện như bánh rán, bánh nướng... thực sự có thể có tác động ngược lại đến mức năng lượng của bạn. Theo tạp chí Béo phì, chế độ ăn uống với lượng đường tinh luyện cao có thể dẫn đến mệt mỏi hoặc cảm giác uể oải hơn.

2. Ăn sáng đầy đủ giữ cho bạn có cảm giác no

Tiêu thụ calo đầu tiên vào buổi sáng có thể giúp bạn no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn. Nhờ đó bạn sẽ có tinh thần tốt cho thời gian còn lại trong ngày.

Lisa Young cho biết: "Bữa sáng giúp ngăn ngừa cảm giác cực kỳ đói trong ngày - nguyên nhân có thể dẫn đến việc lựa chọn thực phẩm không lành mạnh". "Ăn sáng cũng khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và giúp kiểm soát tốt khẩu phần ăn cho những bữa còn lại. Điều này có thể trực tiếp giúp ích cho mục tiêu giảm cân vì bạn sẽ tiêu thụ ít calo rỗng", cô nói thêm.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition cho thấy so với những người bỏ bữa sáng, những người tham gia ăn sáng đã cảm thấy no hơn và cải thiện cảm giác thèm ăn.

Chìa khóa để cảm thấy no sau khi ăn sáng là ăn đủ các chất gồm protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate giàu chất xơ. Nếu bạn bổ sung thực phẩm từ mỗi nhóm này vào bữa ăn của mình, bạn sẽ cảm thấy no trong nhiều giờ sau đó.

3. Ăn sáng có thể giúp bạn tránh được cảm giác thèm ăn vào ban đêm

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, tác giả của cuốn sách "The Sports Nutrition Playbooks", cho biết: "Là một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, tôi đã lắng nghe hàng trăm người nói về những gì họ ăn và thực tế là những người bỏ bữa sáng thường thèm carbs vào ban đêm".

"Một bữa sáng giàu chất xơ và carbohydrate giúp lượng đường trong máu của bạn ổn định trong ngày và có thể giúp tránh được cảm giác thèm ăn sau đó. Trong khi nhiều người cho rằng bỏ bữa sáng giúp tiết kiệm calo, nhưng cuối cùng họ thường ăn lại lượng calo đó trong bữa ăn vặt ở các thời điểm còn lại trong ngày. Kết quả là họ khó có thể giảm cân", cô nói thêm.

