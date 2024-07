Ăn nhiều 6 món rau này vào mùa hè: Vừa cung cấp chất dinh dưỡng còn giúp giải độc gan, giải nhiệt

Vào mùa hè, nhiệt độ cao và nắng nóng dễ gây bức bối, tâm trạng nóng giận, mệt mỏi và chán ăn. Hơn nữa, cơ thể cũng đổ mồ hôi rất nhiều và quá trình trao đổi chất tăng tốc. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nạp nhiều nước và chất dinh dưỡng hơn để bổ sung cho lượng đã hao hụt. Rau củ rất giàu vitamin và khoáng chất, có tác dụng giúp chúng ta bổ sung nước, tăng cường miễn dịch, giúp giải độc, giải nhiệt. Đây là nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong mùa này. Nên ăn nhiều hơn 6 loại rau này vào mùa hè, nó vừa cung cấp chất dinh dưỡng, còn có thể giúp giải độc, giải nhiệt.

Cà chua là loại quả quen thuộc với rất nhiều bà nội trợ. Theo Đông y, cà chua tính bình, vị chua, hơi ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tăng tân dịch, chống khát nước, giúp thông tiểu tiện và tiêu hóa tốt. Nhờ vào hàm lượng clo và lưu huỳnh trong cà chua giúp gan và thận thực hiện quá trình thải độc tốt hơn. Ngoài ra, lượng kali trong cà chua có công dụng làm giảm khả năng giữ nước, giúp cơ thể loại bỏ chất độc.

Công thức gợi ý: Sinh tố cà chua mật ong

Nguyên liệu để làm sinh tố cà chua mật ong

2-3 quả cà chua, 1-2 thìa cà phê mật ong.

Cách làm sinh tố cà chua mật ong

Bước 1: Cà chua bạn đem rửa sạch sau đó ngâm vào chậu nước có pha muối và tinh bột để loại bỏ tạp chất khoảng 30 phút. Rửa sạch cà chua lại một lần nữa rồi để ráo và cắt cà chua thành miếng nhỏ.

Bước 2: Chuẩn bị máy xay sinh tố, cho cà chua đã cắt vào rồi xay nhuyễn. Sau khi xay xong cho khoảng 1 thìa cà phê mật ong vào, khuấy đều, thêm chút đá là có thể thưởng thức.

2. Bí đao

Theo Đông y, bí đao (bí xanh) có vị ngọt nhạt, tính mát, mang công dụng giải nhiệt, làm mát ruột, tiêu khát, giải độc và giảm béo. Hợp chất hóa học hyterin-caperin trong bí đao có khả năng ngăn không cho đường chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể. Trong khi đó gan là một bộ phận rất dễ nhiễm mỡ, nhiễm độc tố. Do đó tiêu thụ bí đao thường xuyên sẽ giúp gan khỏe mạnh hơn nhờ được thải độc. Bí đao cũng giàu chất xơ dạng sợi - loại chất xơ rất có lợi cho hệ tiêu hóa và đường ruột, chúng góp phần làm giảm lượng mỡ thừa tích tụ bên trong cơ thể và ngăn những chất đường vào cơ thể chuyển hóa thành mỡ thừa. Canh bí đao có thể thanh nhiệt, giải độc, thích hợp cho những người bị phù nề vào mùa hè.

Công thức gợi ý: Canh bí đao ức gà

Nguyên liệu làm món canh bí đao ức gà

300g bí đao, 200g thịt ức gà, 1-2 cây hành lá, 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh nước tương, một chút muối, bột nêm.

Bước 1: Gọt vỏ và rửa sạch bí đao, sau đó cắt thành các lát có độ dày vừa phải. Thịt gà cắt miếng nhỏ. Hành lá rửa sạch và cắt nhỏ để dùng sau.

Bước 2: Cho thịt gà đã thái vào bát tô, thêm nước tương và tinh bột bắp, trộn đều rồi đặt sang một bên.

Bước 3: Cho một lượng nước ấm vừa đủ vào nồi, thêm bí đao, xịt một ít dầu, đun sôi. Khi bí chuyển hơi trong thì cho ức gà đã ướp vào, đảo đều, nêm thêm chút muối và bột nêm cho vừa khẩu vị. Đun sôi thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp, lấy canh ra tô và thưởng thức.

3. Dưa chuột

Trong dưa chuột có chứa đến 95% thành phần là nước. Do đó đây là loại thức ăn cung cấp độ ẩm cho cơ thể cực kỳ hiệu quả, giúp làm mát và giải độc. Đặc biệt, dưa chuột còn giúp cải thiện các triệu chứng nóng trong như ợ nóng. Ăn sống dưa chuột có thể làm dịu cơn khát, thanh nhiệt và thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Dưa chuột rất giàu protein, đường, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, carotene và các chất dinh dưỡng khác rất tốt cho sức khỏe.

Công thức gợi ý: Dưa chuột trộn kiểu Thái

Nguyên liệu làm món dưa chuột trộn kiểu Thái

2-3 quả dưa chuột, 3 cây hành lá, một ít lạc rang giã dập, phần gia vị trộn (80ml giấm gạo, 30g đường, 3ml dầu vừng nóng, một ít ớt bột, muối).

Bước 1: Cho tất cả các nguyên liệu phần gia vị trộn vào bát, khuấy để để được hỗn hợp sốt. Rửa sạch dưa chuột rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Hành rửa sạch rồi thái nhỏ.

Bước 2: Cho dưa chuột vào âu, thêm gia vị trộn rồi dùng đũa đảo nhẹ, đều tay. Thêm lạc rang giã dập và hành lá vào trộn chung là xong.

4. Mướp đắng

Trong Đông y, mướp đắng có vị đắng, tính mát, công dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi. Vị đắng tự nhiên của mướp đắng rất tốt cho gan. Chúng không chỉ thải độc gan mà còn có những hợp chất như saponin và terpenoid... có thể giúp di chuyển glucose từ máu đến tế bào đồng thời giúp gan và cơ bắp của bạn xử lý và lưu trữ glucose tốt hơn. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Annamalai ở Ấn Độ cho thấy chiết xuất từ mướp đắng làm tăng nồng độ glutathione peroxidase (GPx), superoxide effutase (SOD) và catalase, giúp cải thiện quá trình thải độc gan và ngăn ngừa tổn thương gan.

Công thức gợi ý: Thịt heo xào mướp đắng

Nguyên liệu để làm món thịt heo xào mướp đắng

300g thịt thăn, 500g mướp đắng, 2 củ hành tím băm nhỏ, gia vị, bột tiêu.

Cách làm món thịt heo xào mướp đắng

Bước 1: Thịt heo rửa sạch, thấm khô nước sau đó thái miếng mỏng. Cho thịt vào bát tô, thêm gia vị, 1 thìa canh dầu ăn, bột tiêu rồi trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút. Mướp đắng rửa sạch rồi ngâm nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất. Sau đó cắt bỏ hai đầu, bổ đôi và loại bỏ ruột bên trong. Tiếp theo, thái mướp đắng thành từng lát mỏng.

Bước 2: Đun nóng dầu, cho hành tím băm vào xào thơm rồi trút thịt đã ướp vào xào. Sau khi thịt lợn đổi màu, bạn cho mướp đắng, nêm thêm gia vị vào xào cùng. Trong quá trình xào, mướp đắng sẽ tiết ra một ít nước, bạn điều chỉnh lửa lên mức lớn để giảm bớt nước. Xào cho đến khi các nguyên liệu chín thì tắt bếp.

5. Rau chân vịt

Rau chân vịt rất giàu chất chống oxy hóa, nhờ vậy giúp bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa, đồng thời loại bỏ các độc tố có hại. Bằng cách hỗ trợ chức năng gan và quá trình giải độc, rau chân vịt góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

Công thức gợi ý: Rau chân vịt xào miến

Nguyên liệu làm món rau chân vịt xào miến

1 mớ rau chân vịt, một nắm miến, 1 củ tỏi băm, gia vị, nước tương đen, bột tiêu.

Cách làm món rau chân vịt xào miến

Bước 1: Rau chân vịt rửa sạch, để ráo nước. Đun sôi nước để chần miến trước, rồi vớt ra, chắt ráo nước. Cho miến vào tô, thêm 2 thìa canh nước tương đen và 1 thìa canh dầu ăn vào khuấy đều. Tiếp đó chần rau chân vịt rồi cắt thành từng đoạn.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Tiếp đó cho rau chân vịt và miến vào, thêm một chút xíu nước để không bị dính chảo rồi đảo đều tay. Lúc này nêm thêm chút gia vị, nước tương, tinh chất cốt gà, xào trên lửa lớn cho chín đều!

6. Cần tây

Công thức gợi ý: Mực xào cần tây

Theo Đông y, cần Tây có vị ngọt đắng, tính lương mát. Vào 2 kinh vị và can. Có tác dụng bình can thanh nhiệt, mát gan, tỉnh não kiện thần (cải thiện thần kinh), nhuận phế chỉ khái (mát phổi cầm ho), khu phong lợi thấp (trừ phong thấp), chỉ huyết (cầm máu), giải độc. Cần tây rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E và chất xơ, có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh và các bệnh khác. Vitamin C và chất xơ trong lá cần tây có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể...

Nguyên liệu làm món mực xào cần tây

300g mực tươi, 150g cần tây, tỏi băm, hành lá, 1 quả ớt, gia vị, vài lát gừng, nước tương, dầu hào, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món mực xào cần tây

Bước 1: Mực sơ chế sạch sau đó ngâm trong nước muối loãng cùng vài lát gừng và rượu nấu ăn trong khoảng 5 phút. Sau đó rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi và ớt băm nhuyễn vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó thêm mực vào xào cho đến khi mực săn lại, chuyển màu trắng.

Bước 3: Cho cần tây cắt khúc vào xào chín tới. Thêm gia vị, bột nêm, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào vào xào cho đến khi ngấm gia vị.