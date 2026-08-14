Ăn măng tươi nhớ kỹ điều này, chế biến sai cách có thể "rước độc" vào người

Măng tươi giòn, ngọt, thơm và xuất hiện trong nhiều món ăn quen thuộc của người Việt. Thế nhưng, loại thực phẩm này có chứa các hợp chất có thể giải phóng cyanide, vì vậy không nên ăn sống hoặc chế biến khi chưa được xử lý kỹ.

Tin vui là nguy cơ này có thể được giảm đáng kể nếu măng được sơ chế và nấu đúng cách. Ngâm, luộc và thay nước là những bước quan trọng giúp loại bỏ bớt các hợp chất sinh cyanide trước khi đưa măng vào chế biến.

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Vì sao măng tươi có thể gây ngộ độc?

Măng tươi tự nhiên chứa các hợp chất sinh cyanide. Khi được phân giải, chúng có thể tạo thành hydrogen cyanide (HCN), một chất độc có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng nếu cơ thể tiếp nhận với lượng đủ lớn. Bộ Y tế cũng lưu ý xyanua có thể hiện diện tự nhiên trong một số thực phẩm, trong đó có măng tươi.

Ăn măng chưa được sơ chế đúng cách có thể gây các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc khó chịu. Trường hợp nghi ngờ ngộ độc với các triệu chứng nặng như khó thở, lú lẫn, co giật hoặc rối loạn ý thức cần được đưa đi cấp cứu ngay.

Theo tài liệu của FAO, măng sống không nên được ăn trực tiếp; măng có thể an toàn khi được chế biến đúng cách.

Sơ chế măng tươi thế nào để giảm độc tố?

1. Luộc kỹ và đổ bỏ nước luộc

Đây là bước quan trọng nhất khi sơ chế măng tươi.

Bóc bỏ lớp vỏ già, rửa sạch măng.

Thái lát hoặc xé thành miếng vừa ăn.

Cho măng vào nồi, đổ ngập nước rồi đun sôi.

Sau khi luộc, đổ bỏ hoàn toàn nước luộc.

Rửa lại măng bằng nước sạch trước khi chế biến.

Với lượng măng lớn, có thể tiếp tục luộc và thay nước nhiều lần. Tài liệu về chế biến măng của FAO cũng ghi nhận việc luộc và thay nước là những công đoạn được sử dụng để giảm lượng hydrogen cyanide trong sản phẩm.

2. Ngâm rồi luộc, thay nước

Nếu có thời gian, măng có thể được ngâm trong nước trước khi luộc, sau đó luộc và thay nước.

Điều quan trọng không nằm ở việc cho thêm một nguyên liệu "khử độc" đặc biệt, mà là xử lý măng đúng quy trình và không sử dụng lại nước ngâm, nước luộc.

Với măng dùng để chế biến hoặc bảo quản lâu dài, quy trình xử lý có thể khác nhau tùy sản phẩm. Các tiêu chuẩn Codex cũng quy định măng chế biến phải trải qua xử lý nhiệt phù hợp để bảo đảm an toàn thực phẩm.

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Có cần luộc măng với rau ngót, nước vo gạo hay ớt?

Đây là những mẹo dân gian được nhiều gia đình truyền lại. Tuy nhiên, không nên xem rau ngót, nước vo gạo hay ớt là yếu tố quyết định giúp măng hết độc.

Điều quan trọng nhất vẫn là không ăn măng sống và phải xử lý nhiệt đúng cách, đồng thời loại bỏ nước ngâm, nước luộc.

Những ai nên thận trọng khi ăn măng?

Măng chứa nhiều chất xơ và có thể gây đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Vì vậy, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên măng đã được sơ chế, nấu chín kỹ.

Phụ nữ mang thai cũng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn măng khỏi chế độ ăn nếu không có chống chỉ định riêng, nhưng cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc thực phẩm và cách chế biến. Không nên ăn măng sống hoặc măng chưa được xử lý kỹ.

Những lưu ý không nên bỏ qua khi chế biến măng

- Không ăn măng tươi sống.

- Không sử dụng măng chưa được luộc, ngâm và xử lý phù hợp.

- Đổ bỏ nước ngâm và nước luộc măng.

- Có thể luộc và thay nước nhiều lần, đặc biệt với măng tươi chưa qua sơ chế.

- Không sử dụng măng có dấu hiệu hư hỏng, nấm mốc, nhớt hoặc mùi bất thường.

Nếu sau khi ăn măng xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn, khó thở, lú lẫn hoặc co giật, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Ăn măng ngon nhưng đừng chủ quan

Măng tươi không phải thực phẩm cần tránh tuyệt đối. Vấn đề nằm ở cách sơ chế trước khi ăn. Chỉ một vài bước đơn giản như ngâm, luộc kỹ và thay nước có thể giúp giảm đáng kể các hợp chất sinh cyanide, để măng trở thành nguyên liệu thơm ngon và an toàn hơn trong bữa cơm gia đình.

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10 lợi ích của măng với sức khỏe

Măng không chỉ giòn ngon, dễ chế biến mà còn cung cấp chất xơ, kali và một số dưỡng chất có lợi. Khi được sơ chế, nấu chín đúng cách, măng có thể góp phần làm phong phú chế độ ăn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Măng có lượng calo tương đối thấp và chứa chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát năng lượng.

- Tốt cho tiêu hóa: Chất xơ trong măng góp phần duy trì hoạt động bình thường của đường ruột và hỗ trợ phòng ngừa táo bón.

- Hỗ trợ kiểm soát cholesterol: Chế độ ăn giàu chất xơ có thể góp phần cải thiện lượng cholesterol trong máu, từ đó có lợi cho sức khỏe tim mạch.

- Có lợi cho tim mạch: Măng cung cấp kali - khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể. Chế độ ăn đủ kali kết hợp giảm lượng muối có thể giúp kiểm soát huyết áp.

- Bổ sung chất xơ cho người ăn kiêng: Nhờ giàu chất xơ nhưng không quá nhiều năng lượng, măng có thể là lựa chọn phù hợp để tăng lượng rau củ trong bữa ăn.

- Cung cấp khoáng chất: Măng chứa một số khoáng chất, trong đó có kali, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

- Hỗ trợ sức khỏe đường ruột: Bổ sung đủ chất xơ từ rau củ như măng giúp duy trì chức năng đường ruột và tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

- Góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh: Măng có thể kết hợp với nhiều loại rau, thịt, cá hoặc thực phẩm giàu protein, giúp bữa ăn đa dạng và cân đối hơn.

- Ít chất béo: Măng là thực phẩm thực vật có hàm lượng chất béo thấp, phù hợp để đưa vào những bữa ăn cần kiểm soát tổng lượng chất béo.

- Bổ sung rau củ với lượng calo hợp lý: Thêm măng vào thực đơn là một cách tăng lượng thực phẩm có nguồn gốc thực vật mà không làm tăng quá nhiều năng lượng của bữa ăn.