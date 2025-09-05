Ăn lê mùa thu tốt ngang dùng thuốc bắc: Cách chọn và ăn lê thế nào để dưỡng ẩm da, bảo vệ phổi, lá lách, dạ dày trong mùa thu

Dân gian có câu "một quả lê làm ẩm ba mùa thu", ám chỉ việc lê ngọt và mọng nước, có thể làm dịu cơn khát, làm ẩm phổi và hoàn tan đờm, đặc biệt thích hợp để giảm khô miệng, ho khan, tiêu đờm. Không những thế, ăn lê còn giảm được tình trạng khô da và các vấn đề khác do khí hậu khô của mùa thu.

Tuy nhiên, tùy từng cách ăn lê mà đem lại các tác dụng khác nhau. Ăn lê như thế nào để có tác dụng dưỡng ẩm hơn, ăn trực tiếp hay nấu chín? Dai Feiyue, giám đốc Khoa Y học Chăm sóc Tích cực của Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Hồ Nam, đã chia sẻ về tác dụng khi ăn lê theo từng cách như sau:

1. Ăn lê sống: Giữ nước và làm ẩm da

Ăn lê sống (ăn trực tiếp) có thể tối đa hóa việc giữ nước và vitamin (chẳng hạn như nhóm vitamin C và B) trong lê và tăng cường hiệu quả thanh nhiệt.

Ăn lê sống đặc biệt thích hợp cho những người bị đau họng nhẹ, khô miệng, nước tiểu vàng (hội chứng nhiệt), hoặc những người có thể trạng nóng, táo bón thường xuyên, loét miệng... Cách ăn này có thể làm giảm hiệu quả và nhanh chóng các triệu chứng khó chịu của "khô và nóng".

Lưu ý: Không nên ăn lê sống khi bụng đói. Độ mát của lê có thể gây kích ứng dạ dày và ruột, đặc biệt là những người bị lá lách, dễ bị tiêu chảy. Đồng thời, không nên ăn quá nhiều, nên ăn 1 miếng mỗi ngày, quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm cảm lạnh trong cơ thể.

2. Ăn lê nấu chín: Làm ẩm phổi và bảo vệ lá lách

Vào cuối mùa thu khô hạn, người già, trẻ em và những người có vóc dáng yếu như lá lách, dạ dày kém nên ăn lê nấu chín để giảm mát thông qua đun nóng, làm ẩm phổi và bảo vệ lá lách và dạ dày. Các bác sĩ khuyến nghị ba phương pháp nấu tại nhà sau:

- Lê hấp: Lê rửa sạch, cắt từ trên xuống, để phần trên làm nắp, đào phần hạt lê ra để tránh bị chua, đổ một lượng nhỏ đường phèn, đậy nắp và hấp trong 20-30 phút.

Món ăn này dễ tiêu hóa, có tác dụng dưỡng ẩm phổi và giảm ho, thích hợp cho bệnh ho khan ít đờm và cổ họng khô, ngứa do khô mùa thu. Những người có lá lách và dạ dày yếu nên có thể ăn kèm với canh lê.

- Đun lê với nước: Cắt lê thành từng miếng, thêm một lượng nước thích hợp, đun sôi trên lửa lớn, vặn lửa nhỏ và nấu trong 15 phút, để ấm và thêm một chút mật ong vừa ăn.

Món nước này dễ hấp thụ cho cơ thể con người, tăng cường lá lách và dạ dày, có tác dụng hydrat hóa mạnh, thích hợp cho những người bị khô miệng và khô da.

- Lê nướng nguyên quả: Lê rửa sạch, chọc vài lỗ nhỏ trên bề mặt, cho vào lò nướng nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 20 phút, hoặc nướng trực tiếp trên lửa nhỏ cho đến khi da hơi cháy và thịt mềm.

Sau khi nướng, độ lạnh của lê bị giảm, có mùi thơm cháy thoang thoảng, thích hợp để ăn vào mùa thu đông. Món ăn này có tác dụng dưỡng ẩm và khô và không dễ làm tổn thương lá lách, dạ dày.

Những người không nên ăn nhiều lê

- Người có lá lách và dạ dày kém: Những người này thường có biểu hiện thường xuyên bị tiêu chảy, ớn lạnh bụng, đau bụng sau khi ăn thức ăn lạnh, vì vậy nên giảm lượng lê sống. Nếu muốn ăn, nên chọn hấp hoặc nướng, và kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn.

- Người bị tiểu đường: Lê có hàm lượng đường cao, khoảng 10%, vì vậy bệnh nhân tiểu đường cần kiểm soát chặt chẽ tổng lượng lê mình tiêu thụ. Khi ăn lê chín, bạn nên tránh thêm đường phèn hoặc mật ong.

Theo các chuyên gia, lê sống có tác dụng thanh nhiệt nhanh và thích hợp với các triệu chứng nhiệt khô. Lê chín có thể làm ẩm phổi và dạ dày, đồng thời tính đến sức khỏe của lá lách và dạ dày. Vì vậy, cần dựa theo các triệu chứng và sức khỏe của mình để có cách ăn lê phù hợp, phát huy hết tác dụng "dưỡng ẩm" của loại quả mùa thu này, giảm bớt sự khó chịu một cách hiệu quả hơn.