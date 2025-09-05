Các nhà khoa học cảnh báo: Đau bụng kinh mức độ vừa đến nặng ở tuổi vị thành niên không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày mà còn có thể làm tăng nguy cơ đau mãn tính khi trưởng thành.

Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí The Lancet Child & Adolescent Health, các nhà khoa học tại Đại học Oxford đã phân tích dữ liệu từ hơn 1.100 người tham gia thuộc Nghiên cứu Dài hạn Avon về Cha mẹ và Trẻ em. Kết quả cho thấy:

- Những thiếu nữ 15 tuổi bị đau bụng kinh nặng có nguy cơ mắc đau mãn tính cao hơn 76% ở tuổi 26.

- Với những người bị đau mức độ vừa phải, nguy cơ này cũng cao hơn 65% khi trưởng thành.

Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa đau bụng kinh ở tuổi vị thành niên và nguy cơ đau mãn tính ở các bộ phận khác trên cơ thể, chứ không chỉ giới hạn ở vùng xương chậu như các nghiên cứu trước đây.

Liên quan đến nhiều dạng đau mãn tính khác

- Nghiên cứu cho thấy đau bụng kinh ở tuổi vị thành niên từ trung bình đến nặng có liên quan chặt chẽ với nguy cơ phát triển chứng đau mãn tính ở lưng dưới và bụng

- So với người không bị đau bụng kinh, người từng bị đau nặng có nguy cơ cao gấp đôi bị: Đau đầu mãn tính; Đau khớp đầu gối, cổ tay, bàn tay, bàn chân hoặc mắt cá chân; Nguy cơ đau vùng hông và lưng trên cũng cao hơn lần lượt là 81% và 78%.

Dù các yếu tố như lo âu, trầm cảm có thể góp phần vào tình trạng đau mãn tính, nhóm nghiên cứu nhận định đây chỉ là nguyên nhân phụ.

Họ cho rằng giai đoạn vị thành niên là thời điểm não bộ có khả năng "tái cấu trúc" cao. Việc tiếp xúc với những cơn đau định kỳ như đau bụng kinh có thể khiến bộ não trở nên nhạy cảm với tín hiệu đau, dẫn tới thay đổi cách não cảm nhận và xử lý cơn đau.

Tiến sĩ Rachel Reid-McCann - trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ:Việc trải qua các cơn đau bụng kinh vừa hoặc nặng có thể làm thay đổi cấu trúc não bộ và cách thức hoạt động của não để đáp ứng với các kích thích gây đau, khiến tình trạng đau mãn tính dễ xảy ra hơn trong tương lai.

Cần thay đổi cách nhìn về đau bụng kinh

Giáo sư Katy Vincent, chuyên gia về phụ khoa tại Đại học Oxford và là tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh: "Từ lâu, chúng ta đã biết rằng đau bụng kinh có thể ảnh hưởng đến đời sống, học tập và tâm lý của giới trẻ. Nhưng thực tế là hầu hết các em không tìm đến sự giúp đỡ, hoặc nếu có, thì thường bị xem nhẹ và cho rằng đó là chuyện bình thường. Nghiên cứu này cho thấy đau bụng kinh ở tuổi vị thành niên cũng có thể tác động đến sức khỏe thể chất lâu dài."

Đồng tình với kết quả nghiên cứu, Giáo sư Ranee Thakar - Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh, lên tiếng:

"Không ai nên phải nghỉ học hay nghỉ làm chỉ vì kỳ kinh. Nếu bạn bị đau dữ dội mà thuốc giảm đau thông thường không hiệu quả và ảnh hưởng đến sinh hoạt, hãy đi khám bác sĩ – có thể bạn cần gặp chuyên gia phụ khoa."

Bà Janet Lindsay, Giám đốc tổ chức từ thiện Wellbeing of Women, chia sẻ:

"Suốt nhiều năm qua, các cô gái đã quá quen với việc chịu đựng cơn đau – dẫn đến việc chẩn đoán chậm trễ, bị phớt lờ triệu chứng. Nếu chúng ta không nghiêm túc với vấn đề đau bụng kinh ở tuổi teen, rất có hàng triệu phụ nữ sẽ phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe kéo dài cả đời."

Người phát ngôn Bộ Y tế & Chăm sóc Xã hội Anh khẳng định: Tất cả phụ nữ và trẻ em gái đều xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng. Đau bụng kinh không nên bị xem nhẹ hay bị yêu cầu ‘chịu đựng là bình thường’.

Hiện chính phủ Anh đã triển khai nhiều biện pháp trong chiến lược chăm sóc sức khỏe phụ nữ, như tăng thêm gần 5 triệu lượt khám, giảm thời gian chờ điều trị phụ khoa bằng cách hợp tác với khu vực tư nhân. Từ tháng 10 năm nay, phụ nữ sẽ được cấp miễn phí thuốc tránh thai khẩn cấp tại các hiệu thuốc.