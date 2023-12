"Ăn gì trong bữa cơm gia đình ngày Tết dương lịch?": Gợi ý 6 món gồm cả thịt và rau mang ý nghĩa cầu may mắn

Ngày Tết dương lịch đang đến gần. Đó là khoảnh khắc đánh dấu một sự khởi đầu mới giống như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai mang theo niềm hy vọng vô tận và sức sống mới. Hẳn ai cũng hân hoan, hi vọng và đắm chìm trong niềm vui đón chào năm mới. Mọi ưu phiền của một năm qua như đã được gột rửa để đón những điều may mắn tốt lành trong năm mới.

Đối với những người xa nhà lâu ngày, ngày Tết là một khoảnh khắc đặc biệt. Đó không chỉ là một khởi đầu mới mà còn là khoảnh khắc đoàn tụ gia đình ngắn ngủi. Họ gác lại công việc bận rộn và sự hối hả của thành phố, để về nhà đoàn tụ với cha mẹ, để nếm những hương vị quê hương mà đã lâu ngày họ không được thưởng thức.

Đối với họ - những người đã đi cả quãng đường dài để trở về nhà, mỗi món ăn trong bữa tiệc gia đình đều chứa đựng những cảm xúc sâu sắc và nỗi niềm mong đợi gặp gỡ trò chuyện cùng người thân trong cả năm dài. Chúng không chỉ là món ăn ngon mà còn là biểu tượng của sự kết nối, thông điệp may mắn, hạnh phúc.

Dưới đây là 6 món ăn bạn có thể tự vào bếp nấu để đãi cả gia đình trong bữa cơm đoàn viên. Những món ăn này không chỉ có sự kết hợp hài hòa giữa thịt và rau củ mà còn mang ý nghĩa đẹp, chắc chắn sẽ tạo thêm niềm vui đặc biệt cho bữa tiệc gia đình bạn.

Đây là món ăn mang ý nghĩa đoàn tụ, tròn đầy. Gạo nếp mềm thơm, củ sen giòn ngọt, thịt viên mềm mại, sự kết hợp hoàn hảo của 3 nguyên liệu khiến ai thưởng thức cũng đọng lại dư vị vô tận. Vào ngày đầu năm mới, thời điểm gia đình đoàn tụ, việc thưởng thức món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn tượng trưng cho sự đoàn tụ, hòa thuận của gia đình.

Nguyên liệu để làm món thịt viên xôi củ sen

300g thịt lợn xay, 150g gạo nếp, 1 củ sen, 1/2 củ cà rốt, một chút muối, 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, một chút hạt tiêu, 1 thìa tinh bột bắp, 2 cây hành lá, 1 quả trứng gà.

Bước 1: Gạo nếp ngâm nước trước hơn 4 tiếng rồi vo sạch. Cho thịt vào tô, thêm dầu hào, nước tương, muối, hành lá cắt nhỏ, trứng, rượu nấu ăn rồi dùng đũa đảo đều các nguyên liệu theo một chiều. Tiếp theo, củ sen cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Cho củ sen đã băm vào tô thịt rồi đập trứng vào, thêm tinh bột bắp và trộn đều.

Bước 2: Gạo sau khi ngâm xong vớt ra, vo sạch lại rồi để ráo. Phần nhân thịt sau khi trộn xong lấy từng phần khoảng 30g, viên tròn lại. Cho gạo nếp vào một tô lớn, sau đó lăn từng viên thịt củ sen đã vo tròn phủ kín gạo nếp.

Bạn cắt cà rốt thành các lát mỏng xếp lên đĩa chuẩn bị hấp. Sau đó đặt các viên thịt xôi củ sen lên trên miếng cà rốt. Lần lượt thao tác cho đến khi hết nguyên liệu. Cuối cùng rắc một ít cà rốt bào sợi lên trên để trang trí.

Bước 3: Đặt đĩa thịt viên xôi củ sen lên nồi hấp, hấp trong 20 phút thì lấy ra và trang trí với một ít hành lá cắt nhỏ.

Thành phẩm món thịt viên xôi củ sen với hình dáng tròn đầy, màu sắc đỏ của cà rốt tượng trưng cho sự may mắn.

Bắp cải có tính mát, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Việc chuẩn bị món salad rất đơn giản, hơn thế lại giữ được hương vị nguyên bản của bắp cải. Trong quan niệm phong thủy, bắp cải có phần lá mở rộng, điều này tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, đường tài lộc mở rộng, công việc thăng tiến. Chính vì thế ý nghĩa "mang lại tài lộc" cũng sẽ khiến món salad bắp cải này là món ăn được yêu thích trong các bữa tiệc gia đình ngày đầu năm. Nó thể hiện cho những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các thành viên gia đình trong năm mới.

Nguyên liệu để làm salad bắp cải

1 cây bắp cải trái tim, 1 quả ớt, 2g đường, 5 nhánh tỏi, 1 thìa xì dầu, 3 thìa dầu hào, 1 thìa giấm, 2 thìa cà phê muối, 2 thìa dầu ăn.

Bước 1: Bắp cải tách từng lá ra, rửa sạch nhiều lần. Sau đó dùng tay xé bắp cải thành từng miếng có kích thước vừa phải. Cho muối và 1 thìa dầu ăn vào nước rồi đun sôi. Thêm bắp cải vào, đợi bắp cải chuyển sang màu xanh rồi lấy ra (luộc nhanh khoảng 1 phút). Vớt bắp cải ra, chắt nước rồi cho vào tô.

Bước 2: Đối với nước sốt, băm tỏi và cắt ớt thành từng khoanh. Đun nóng dầu ăn rồi đổ vào bát đựng tỏi băm và ớt. Sau đó thêm nước tương và dầu hào vào. Thêm một ít đường và giấm vào rồi trộn đều tất cả các nguyên liệu. Sau khi phần nước sốt xong, bạn đổ vào tô rau bắp cải. Trộn đều và cho ra đĩa là món ăn hoàn thành.

3. Thịt bò, trứng và đậu phụ non

Món ăn này ngon cả về màu sắc lẫn mùi thơm với sự kết hợp hoàn hảo từ vị ngọt của thịt bò, vị thơm ngon của trứng và độ mịn mứt của đậu phụ. Ý nghĩa "vui tươi" của món ăn tạo thêm không khí cát tường cho bữa tiệc gia đình ngày đầu năm mới, báo hiệu rằng trong năm mới gia đình sẽ tràn đầy sức sống.

300g thịt bò băm, 2 miếng đậu phụ non, 3 quả trứng gà, một chút hành lá, 2 thìa xì dầu, 2 thìa dầu hào, 1 thìa cà phê muối, một chút đường, một chút tỏi băm.

Cách làm món thịt bò, trứng và đậu phụ non

Bước 1: Cắt đậu phụ non thành hình khối rubik. Sau đó ngâm đậu phụ trong nước muối khoảng nửa tiếng rồi vớt ra để ráo nước. Đập trứng vào tô và đánh đều, sau đó thêm lượng nước ấm gấp 1,5 lần (thêm chút muối vào nước) rồi trộn đều. Đổ phần trứng vào đậu phụ. Dùng màng bọc thực phẩm bọc đĩa đựng đậu phụ lại. Tiếp theo dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ trên màng bọc. Sau khi nước sôi thì cho đĩa đậu phụ trứng vào xửng hấp. Khi phần trứng bắt đầu đông lại thì tắt bếp.

Bước 2: Thịt bò băm ướp với chút tỏi cùng gia vị, dầu hào khoảng 15 phút. Cho dầu vào chảo, khi dầu nóng thì cho một ít tỏi băm vào phi thơm rồi cho thịt bò băm vào xào chín tới. Tiếp theo bạn cho xì dầu, nước tương, một chút đường, hành xắt nhỏ vào xào cùng cho đến khi chín hoàn toàn. Sau đó bạn đổ phần thịt bò băm vừa xào lên trên đậu phụ và trứng rồi trang trí thêm với chút hành lá, vài lát ớt là món ăn hoàn thành.

Súp gà không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng. Trong những ngày cuối năm cũng là thời tiết mùa đông lạnh giá, một bát súp gà nóng hổi không chỉ có thể làm ấm cơ thể mà còn sưởi ấm trái tim. Ý nghĩa "may mắn, tài lộc" tăng thêm sự may mắn cho bữa tiệc ngày đầu năm của gia đình. Món ăn thể hiện sự mong muốn trong năm mới gia đình mình sẽ bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.

Nguyên liệu để làm món súp gà

1/2 con gà, 5g kỷ tử, 2 cây hành lá, 2g muối, 1 nhánh gừng, 5-7 cây nấm hương khô, 800ml nước sạch, một chút cốt gà.

Cách làm món súp gà

Bước 1: Gà sơ chế sạch rồi chặt miếng nhỏ. Ngâm và rửa sạch nấm. Tiếp theo bạn xào gà với chút gừng, muối cho bay hết mùi. Sau đó cho gà đã xào vào nồi.

Bước 2: Thêm nấm, kỷ tử và gừng thái lát, cùng nước vào. Đun nhỏ lửa trong khoảng 1 giờ. Sau khi hầm xong bạn thêm chút cốt gà vào và nấu trong 2 phút. Cho súp gà ra tô và thưởng thức.

5. Sườn heo muối tiêu

Sườn heo được nấu chín kỹ, giòn bên ngoài, mềm bên trong, cùng vị cay của muối tiêu sẽ làm tăng cảm giác ngon miệng của bạn rất nhiều. Ý nghĩa "thăng tiến đều đặn" qua hương vị của món ăn thể hiện sự mong đợi tốt lành của gia đình về tương lai, mong muốn trong năm mới sự nghiệp của gia đình sẽ thăng tiến hơn.

500g sườn heo, 2 thìa tỏi băm, 2 thìa xì dầu, 1/2 thìa hắc xì dầu (có thể bỏ qua), 1 thìa rượu nấu ăn, 10g muối, 5g bột tiêu đen, 1 thìa dầu hào, 10g đường, 1 thìa tinh bột bắp.

Cách làm món sườn heo muối tiêu

Bước 1: Rửa sạch sườn heo và để ráo nước. Thêm 2 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, nửa thìa hắc xì dầu và 1 thìa rượu nấu ăn vào. Tiếp theo cho tỏi băm, một ít muối, đường trắng và tiêu đen vào cùng với ba thìa bột bắp, trộn đều và ướp trong 1 giờ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng khoảng 60% thì đổ sườn đã ướp vào và chiên trên lửa nhỏ trong khoảng 10 phút. Sau đó bạn chỉnh mức lửa lớn và chiên trong 1 phút. Khi thấy sườn vàng, chín thì bạn vớt ra đĩa và rắc rau mùi tây cắt nhỏ lên trên là món ăn hoàn thành.

6. Trứng hấp

Món trứng hấp mềm mượt, tan trong miệng là món ngon phù hợp với mọi lứa tuổi. Và ý nghĩa "thịnh vượng" của món ăn mang đến một cái kết hoàn hảo cho bữa tiệc gia đình ngày đầu năm mới. Đây cũng là món ăn mang thông điệp mong năm mới gia đình, sự nghiệp sẽ khởi sắc và phát triển mạnh mẽ.

5 quả trứng, 3 cây nấm bụng dê, 2 cây hành, lượng nước tương phù hợp, một chút dầu mè, một chút xíu muối.

Cách làm món trứng hấp

Bước 1: Ngâm nấm bụng dê trong nước ấm 45 độ trước và rửa sạch, để ráo nước. Cắt nhỏ hành lá. Đập trứng vào tô, thêm chút xíu muối vào và đánh đều. Tiếp đó bạn cho một lượng nước ấm khoảng 45°C (lượng nước bằng 1,5 lượng trứng) vào hỗn hợp trứng và khuấy đều. Sau đó bạn lọc trứng qua rây vào bát tô.

Bước 2: Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và chọc vài lỗ trên màng bọc. Sau khi nước sôi, đặt tô trứng lên xửng hấp, hấp ở lửa lớn khoảng 12 phút. Tiếp đó bạn đặt nấm bụng dê vào và tiếp tục hấp trong 3 phút rồi hạ lửa nhỏ đun trong 5 phút.

Bước 3: Bạn lấy trứng ra khỏi xửng hấp, cho hành lá xắt nhỏ, rưới nước tương lên là có thể thưởng thức.

Vào thời điểm đặc biệt của ngày cuối năm chuẩn bị đón chào năm mới, chúng ta hãy gác lại cuộc sống bận rộn, trở về ngôi nhà ấm áp và tận hưởng ngày đầu năm mới này bên những người thân yêu. Chúng ta hãy cảm nhận tình cảm gia đình sâu sắc và phước lành khi nếm những món ăn ngon.

Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong năm mới!