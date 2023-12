Làm món cơm "Rồng xanh" đón chào năm 2024 vững chắc và nhiều may mắn

Dù còn 1,5 tháng nữa mới đón Tết Nguyên đán, song năm mới 2024 thì chỉ còn vài ngày nữa là đến. Tất cả mọi người đều có mong muốn một năm mới nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển trong năm con Rồng - 2024. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một công thức món ăn gửi gắm kèm thông điệp may mắn để có một khởi đầu vững chắc trong năm mới. Món ăn này hãy họi là "cơm Rồng xanh". Với năng lượng mạnh mẽ của Rồng, hi vọng trong năm mới 2024 bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi!

Cùng bắt tay vào làm món ăn này nhé!

5 thanh cua, 2 thìa canh mayonnaise, 1/2 thìa cà phê mù tạt, 1 bát cơm, 1 tờ rong biển cuộn cơm, 1 quả dưa chuột, 1 quả bơ, 2 sợi ớt (hoặc mì/ miến nhỏ màu đỏ có thể làm râu rồng), một chút mè đen.

Bước 1: Xé thanh cua thành sợi. Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt sợi. Rong biển tùy theo kích thước bạn mua mà cắt thành miếng hình chữ nhật hoặc để nguyên nếu miếng rong biển đã vừa vặn. Chuẩn bị một bát tô, sau đó cho thanh cua cùng sốt mayonnaise với mù tạt vào trộn đều.

Bước 2: Đặt mành tre cuốn cơm lên mặt phẳng. Tiếp theo bạn phủ một lớp màng bọc thực phẩm lên mành tre (lưu ý kéo cho căng khít với khuôn mành tre). Sau đó bạn trải cơm lên rồi ấn xuống thành khuôn theo kích thước của miếng rong biển.

Bước 3: Khéo léo xếp miếng rong biển lên mặt cơm sao cho vừa vặn. Tiếp theo bạn lần lượt cho thanh cua xé sợi và dưa chuột lên trên. Sau đó dùng tay cuộn mành tre chặt lại để tạo thành phần gimbap cuộn.

Bước 4: Bơ bạn dùng dao bổ dọc và loại bỏ vỏ cùng hạt. Sau đó cắt bơ thành các lát mỏng. Tiếp theo bạn xếp đều các miếng bơ đã thái lát lên trên cuộn gimbap rồi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Sau đó bạn cuộn lại và nhẹ nhàng vuốt phẳng để các miếng bơ nằm đều trên cuộn cơm.

Bước 5: Cắt gimbap cuộn thành từng miếng đều nhau và xếp thành hình cong như con rồng trên đĩa. Làm đầu rồng bằng phần cơm thừa và 1 lát bơ. Thêm 2 chấm sốt mayonnaise và mè đen làm mắt rồng, 2 hạt mè đen làm mũi.

Bước 6: Dùng phần dưa chuột còn lại để tạo hình vây rồng xinh xắn. Bạn dùng dao khéo léo cắt 2 sợi mảnh quả ớt để uốn tạo hình râu rồng.

Món cơm "Rồng xanh" hoàn thành thật đẹp mắt phải không nào. Đây là sự kết hợp giữa món cơm cuộn và các lát bơ kèm kỹ năng tạo hình giúp bạn làm nên món cơm đơn giản nhưng bắt mắt. Bên cạnh đó, thông điệp năm mới may mắn khiến cho món ăn trở nên ý nghĩa hơn. Chắc chắn với món cơm này, các thành viên trong gia đình bạn ai cũng sẽ thích!

Chúc các bạn thành công!