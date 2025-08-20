Cá là một nguồn thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của cá cũng như nhận diện những loại cá có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe.

Bộ phận bổ dưỡng nhất của cá

Khi ăn cá, đa số chúng ta thường tập trung vào phần thịt nạc, trong khi những bộ phận khác lại thường bị bỏ đi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, một số bộ phận bị xem là "phế phẩm" của cá lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao đáng ngạc nhiên, điển hình là da cá.

Da cá, đặc biệt là da của các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi, là một "kho báu" dinh dưỡng mà nhiều người đã lãng phí.

Theo các chuyên gia, da cá chứa nhiều collagen, một loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, tóc và móng. Ăn da cá có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường độ ẩm cho da từ bên trong.

Ngoài ra, da cá còn là nguồn cung cấp dồi dào các loại axit béo omega-3, vốn rất nổi tiếng với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Omega-3 giúp giảm cholesterol xấu, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đối với não bộ, omega-3 là thành phần cấu tạo quan trọng của các tế bào thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Không chỉ có collagen và omega-3, da cá còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác như vitamin D, vitamin E và các loại khoáng chất như sắt, kẽm, i-ốt. Vitamin D cần thiết cho việc hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của các gốc tự do. Sắt và kẽm đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch, sản xuất tế bào hồng cầu và nhiều chức năng sinh lý khác.

Cách chế biến da cá cũng rất đa dạng. Bạn có thể chiên giòn để làm món ăn vặt, hoặc kho, xào cùng các loại rau củ. Với cá hồi, phần da cá nướng giòn thường được giữ lại để tăng thêm hương vị và độ béo ngậy cho món ăn. Vì vậy, lần tới khi ăn cá, đừng vội vứt đi phần da quý giá này.

Lưu ý: Một số loại cá có thể bị nhiễm thủy ngân tùy thuộc vào môi trường sống. Thủy ngân tích tụ nhiều nhất trong não và thịt cá, nhưng da cá cũng có thể nhiễm một lượng nhỏ. Do đó, cần thận trọng khi ăn cá biển lớn vì chúng thường chứa hàm lượng thủy ngân cao. Mặc dù hàm lượng dinh dưỡng trong da cá có thể khác nhau tùy loại, nhưng nhìn chung, da cá vẫn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể.

Những loại cá không nên ăn nhiều vì dễ chứa thủy ngân, ký sinh trùng

Mặc dù cá rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải loại cá nào cũng nên ăn vô tội vạ. Một số loại cá có thể tích tụ các chất độc hại như kim loại nặng (thủy ngân) hoặc thuốc kháng sinh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Dưới đây là hai nhóm cá bạn nên hạn chế ăn nhiều để tránh ăn phải thủy ngân, ký sinh trùng vào người:

1. Cá biển lớn

Những loại cá ở đỉnh chuỗi thức ăn, có kích thước lớn và tuổi thọ cao như cá ngừ đại dương, cá kiếm, cá mập... thường tích tụ hàm lượng thủy ngân cao. Thủy ngân là một kim loại nặng độc hại, khi tích tụ trong cơ thể có thể gây tổn thương hệ thần kinh, thận và não bộ. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển trí tuệ và hệ thần kinh của thai nhi.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn các loại cá nhỏ hơn, sống ở tầng nước thấp hơn trong chuỗi thức ăn như cá hồi, cá trích, cá mòi để giảm thiểu nguy cơ hấp thụ thủy ngân. Nếu muốn ăn các loại cá biển lớn, bạn nên hạn chế tần suất và lượng ăn, đồng thời chọn nguồn cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng.

2. Cá hoang dã có hình thù kỳ lạ

Khi chọn mua cá, nhiều người có xu hướng tìm đến các loại cá tự nhiên, cá hoang dã vì tin rằng chúng sẽ ngon và sạch hơn cá nuôi. Điều này đúng một phần, nhưng bạn cần hết sức cảnh giác với những con cá hoang dã có hình thù kỳ lạ, đặc biệt là những loài được đánh bắt từ vùng nước sâu, xa lạ hoặc các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao.

Những loại cá này có thể đã ăn phải vi khuẩn, tảo độc hoặc chứa một lượng lớn ký sinh trùng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Việc tiêu thụ chúng mà không qua kiểm soát an toàn thực phẩm có thể dẫn đến nhiễm ký sinh trùng, ngộ độc hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tốt nhất bạn nên lựa chọn những loại cá quen thuộc, có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm định chất lượng thay vì mạo hiểm với những loại cá hoang dã có hình thù kỳ lạ.

Để lựa chọn cá an toàn, bạn nên mua cá tươi sống từ các nguồn đáng tin cậy. Khi mua cá, hãy quan sát màu sắc, mùi và độ đàn hồi của thịt cá. Cá tươi có màu sắc trong, thịt sáng, có độ đàn hồi tốt và mùi tanh nhẹ đặc trưng. Tránh mua những con cá có màu sắc bất thường, thịt nhão hoặc có mùi hôi nồng nặc.