Linda Hamilton, 68 tuổi, nói đùa rằng bà đã sống trong "một mớ hỗn độn trong 40 năm đầu đời" khi nói chuyện độc quyền với trang People. Nữ diễn viên, người đã phải vật lộn với sức khỏe tinh thần của mình trong quá khứ. Hamilton lần đầu tiên công khai tiết lộ rằng bà đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm vào năm 2004.

Chia sẻ độc quyền với tạp chí PEOPLE - nữ diễn viên Linda Hamilton đã trải lòng về nhiều chủ đề - từ việc trở thành bà ngoại đến vai diễn mới trong bộ phim khoa học viễn tưởng Osiris.

Trong cuộc trò chuyện, bà cũng nói về cuộc chiến dai dẳng với chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Theo bà, hình ảnh của một ngôi sao phim hành động thường khiến mọi người tin rằng bà cũng bất khả chiến bại trong cuộc sống thực.

Bà Linda Hamilton tại cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 5 tháng 11 năm 2019. Ảnh: Jun Sato/WireImage

"Mọi người thường không tin rằng tôi có thể gặp vấn đề gì cả. Họ cứ nghĩ tôi sẽ ổn - Đó là Linda Hamilton mà", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, Hamilton cho biết hiện tại bà đang ở một giai đoạn ổn định hơn bao giờ hết, phần lớn là nhờ vào nhiều năm nỗ lực chăm sóc sức khỏe tinh thần.

"Tôi đã tìm thấy sự cân bằng và ổn định thực sự trong cuộc sống hàng ngày", nữ diễn viên từng tham gia Stranger Things chia sẻ. "Tôi cũng biết cách kích hoạt những ‘cơ chế an toàn’ mà mình đã học được suốt 20 năm trị liệu tâm lý".

Bà giải thích thêm: "Nếu hôm nay là một ngày tồi tệ, điều đó không có nghĩa là hành vi của tôi cũng phải tồi tệ. Tôi có đủ kinh nghiệm để tự hỏi bản thân: Làm việc này nghe có vẻ hợp lý vào lúc này, nhưng một tiếng sau, liệu mình có hối hận không?’. Tôi có thể tự dừng lại - vì tôi đã bỏ ra rất nhiều năm và hàng trăm nghìn đô la để chữa lành cho chính mình".

Ngôi sao của "Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét" cũng không quên gửi lời động viên tới những ai đang gặp khó khăn với các vấn đề tâm lý: Con người không thể nào từ bỏ chính mình. Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn tìm ra con đường của riêng mình. Tôi là minh chứng sống cho thấy việc đó hoàn toàn có thể thực hiện được.

Bà nói thêm: Tôi đã thực sự rối bời suốt 40 năm đầu đời.

Tìm lại sự bình yên bằng cách học cách quan tâm đến người khác nhiều hơn

Hamilton chia sẻ, bí quyết giúp bà tìm lại sự bình yên là học cách quan tâm đến người khác nhiều hơn: Tôi không còn nghĩ nhiều về bản thân nữa. Đó là câu chuyện của 40 năm đầu đời… Và khi tôi tìm được sự cân bằng, tôi đã tự hứa với chính mình rằng, từ nay mọi chuyện sẽ không bao giờ chỉ xoay quanh mình nữa. Và gần như là như vậy thật. Giờ đây, tôi không còn đặt mình làm trung tâm nữa.

"Tôi muốn góp sức, giúp đỡ mọi người, làm cho người khác vui, chăm chút cho ngôi nhà của mình. Những điều giản dị như thế. Tôi yêu những chú chó của mình vô cùng. Và tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc", bà nói thêm.

Linda Hamilton lần đầu được công chúng biết đến qua bộ phim hành động – khoa học viễn tưởng Terminator (1984). Đến năm 2004, bà công khai mình từng được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực và trầm cảm trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AP Radio.

Bà cho biết mình đã phải chịu đựng các triệu chứng trong suốt 20 năm – từ năm 20 tuổi đến 40 tuổi – và gọi đó là "những năm tháng lạc lối".

Hamilton nhớ lại khoảng thời gian trải qua những cơn thay đổi cảm xúc dữ dội mà lúc đó bà không hiểu nguyên nhân: "Chồng cũ của tôi (nam diễn viên Bruce Abbott) từng nói: "Em có những phút giây hạnh phúc tột cùng, nhưng cũng đi kèm với nỗi buồn sâu thẳm".

Bà mô tả các giai đoạn hưng cảm giống như "những khoảng thời gian đầy rực rỡ và sáng tạo" - nhưng kéo theo nhiều hệ lụy: "Lúc đó tôi hầu như không cần ngủ - chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm trong suốt 4 năm liền. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng tôi vẫn thấy tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, không phải mọi cảm xúc đều tích cực. Tôi đã từng rất hay nổi giận, và giờ tôi hiểu đó chính là biểu hiện của chứng hưng cảm".

"Khả năng chiến đấu, đối đầu, ôm đồm quá nhiều, làm việc quá sức rồi nổi giận vì cơ thể kiệt quệ - tất cả đều là biểu hiện của rối loạn", bà nói thêm.

Linda Hamilton quyết định chia sẻ công khai câu chuyện của mình với mong muốn giúp đỡ những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

"Tôi muốn xóa bỏ định kiến về hai từ ‘bệnh tâm lý’. Ai đó cần phải lên tiếng để mọi người cảm thấy điều này là bình thường, có thể nói ra, tìm sự hỗ trợ và tận dụng các nguồn lực giúp đỡ". bà nói với AP Radio.