Tối 18/8, trong buổi livestream kỷ niệm “818”, nam streamer nổi tiếng Trung Quốc Xinba (sinh năm 1990) bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi ngành vì lý do sức khỏe. Anh tiết lộ, bác sĩ chẩn đoán phổi của anh ở mức tương đương người 95 tuổi, kèm theo các bệnh lý như khí phế thũng và bóng khí phổi.

Trước đó, thương hiệu băng vệ sinh Cotton Secret của Xinba đã dính nghi vấn chứa chất gây ung thư vượt ngưỡng cho phép 16.000 lần. Theo báo cáo xét nghiệm do chính người tiêu dùng gửi đi kiểm tra, từ tháng 9/2019 đến tháng 1/2025, nhiều lô sản phẩm như băng vệ sinh ban ngày và ban đêm vị trà của Cotton Secret, đều bị phát hiện chứa thio-urea vượt ngưỡng an toàn hàng chục nghìn lần. Trong đó, một mẫu sản phẩm "Sakura Soothing" ghi nhận hàm lượng thio-urea lên tới 16.653 μg/g, cao hơn hơn 16.000 lần so với giới hạn an toàn trong ngành mỹ phẩm.

Thông tin nam stream giải nghệ lập tức khiến dư luận đặt câu hỏi: “Liệu 30 tuổi có thể có lá phổi của 95 tuổi không?”

Trao đổi với Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), bác sĩ Hồ Dương, Trưởng khoa Hô hấp và Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Thượng Hải cho biết: Khái niệm “tuổi phổi” là cách diễn đạt hình tượng dựa trên kết quả kiểm tra chức năng hô hấp. Kết quả này được so sánh với chỉ số trung bình của người cùng độ tuổi, giới tính và cân nặng. Nếu thấp hơn nhiều, đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý hô hấp, điển hình như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc khí phế thũng.

Bác sĩ Lý Minh, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Phổi Vũ Hán bổ sung rằng, để đánh giá chức năng phổi, có thể dựa vào nhiều phương pháp như bảng câu hỏi về khó thở (mMRC), xét nghiệm chức năng hô hấp, chụp CT lồng ngực nhằm phát hiện các bệnh lý như khí phế thũng, nhiễm trùng, xơ phổi, ung thư phổi hay bụi phổi.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến phổi suy yếu có thể đến từ hút thuốc lâu năm, ô nhiễm không khí, nhiễm trùng hô hấp tái phát, tiếp xúc bụi nghề nghiệp. Một số bệnh, như xơ phổi hay COPD, thường không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể làm chậm tiến triển và cải thiện triệu chứng.

Bác sĩ Hồ Dương nhấn mạnh: “Một khi phổi đã tổn thương cấu trúc, quá trình suy giảm chức năng thường không thể đảo ngược. Vì vậy, phòng ngừa và can thiệp sớm vô cùng quan trọng”. Ông khuyến cáo cần hạn chế tối đa tiếp xúc với khói thuốc, khí thải công nghiệp, bụi mịn PM2.5 hay hóa chất độc hại trong môi trường sống.

Ngoài ra, lối sống khoa học bao gồm ngủ nghỉ điều độ, vận động hợp lý, ăn uống cân bằng sẽ giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ phổi. Những người làm việc trong môi trường hầm mỏ, khai thác đá cần trang bị bảo hộ đúng cách để giảm thiểu nguy cơ hít phải bụi độc hại.

Với người trẻ, bác sĩ cũng lưu ý không nên quá hoang mang khi phát hiện nốt phổi trong quá trình khám sức khỏe, bởi có đến 90% trường hợp lành tính. Quan trọng là theo dõi định kỳ, điều chỉnh lối sống, bỏ thuốc lá và tránh ô nhiễm môi trường, từ đó giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Dù còn nhiều nghi vấn về lý do thực sự khiến Xinba "nghỉ hưu" nhưng đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng rằng dù mới 30 tuổi nhưng thói quen sinh hoạt và môi trường sống có thể khiến lá phổi bị “lão hóa” đến mức 95 tuổi. Điều này cho thấy, giữ gìn sức khỏe lá phổi ngay từ khi còn trẻ là việc không thể lơ là.

Nguồn và ảnh: QQ