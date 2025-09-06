Lạc và khả năng phòng ngừa đột quỵ

Các nghiên cứu cho thấy, trong lạc chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp điều hòa cholesterol, hạn chế mỡ bám vào thành mạch. Ăn đều đặn một lượng vừa đủ mỗi ngày có thể giảm khoảng 20% nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, lớp vỏ lụa đỏ của lạc chứa hợp chất resveratrol, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có tác dụng ngăn ngừa sự kết tụ tiểu cầu, từ đó hạn chế hình thành huyết khối trong mạch máu.

Không chỉ phòng đột quỵ, lạc còn mang lại 4 lợi ích vàng:

- Giúp điều hòa đường huyết nhờ magie và arginine, tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường type 2.

- Giàu chất xơ, nguồn “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón.

- Bổ não nhờ lecithin và vitamin E, hỗ trợ làm chậm suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

- Làm đẹp da, chống lão hóa nhờ kẽm và nhóm vitamin B, đặc biệt hữu ích trong tiết trời khô hanh.

Ăn lạc thế nào mới đúng?

Mỗi ngày chỉ cần 4-5 hạt lạc bóc vỏ (tương đương 15-20g lạc cả vỏ), ăn đều đặn khoảng 5 lần/tuần là đủ. Thời điểm tốt nhất là bữa phụ buổi sáng hoặc chiều, giúp ổn định đường huyết mà không ảnh hưởng đến bữa chính. Có thể ăn kèm sữa chua để tăng hấp thu canxi, hoặc nấu cùng củ sen để dưỡng ẩm, bổ tỳ vị.

Những ai cần lưu ý

Người mắc bệnh về túi mật nên hạn chế vì lạc chứa nhiều chất béo, cần mật để tiêu hóa. Người bị gout chỉ nên ăn rất ít trong giai đoạn phát bệnh. Với người có cơ địa dị ứng, cần thử từng chút một, nếu có dấu hiệu ngứa ngáy, khó thở phải ngưng ngay và đến bệnh viện.

Nhỏ bé nhưng hiệu quả không nhỏ, lạc hoàn toàn có thể trở thành “bảo bối” trên mâm cơm hằng ngày. Quan trọng không nằm ở việc ăn những thực phẩm đắt tiền, mà là biết chọn loại dân dã, ăn đúng cách và đúng liều lượng. Một nắm lạc trong mùa thu có thể giúp cả gia đình thêm khỏe mạnh, phòng bệnh từ sớm.

Nguồn và ảnh: Sohu