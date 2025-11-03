Trời lạnh, gia đình tôi rất thích món ăn này, đun nhỏ lửa trong 10 phút là xong, vừa ấm áp lại ngon miệng

Trời se lạnh, chúng ta đặc biệt thèm ăn những món canh nóng hổi, nước dùng sánh mịn hòa quyện các nguyên liệu. Nếu vào ngày thứ 2 đầu tuận bận rộn lại chưa biết ăn gì thì cứ mua một miếng đậu phụ non và 1 cây rau cải thảo về, nấu chung cùng nhau, thêm một chút gia vị là có món ăn nhanh mà thanh ngon. 2 nguyên liệu này kết hợp hoàn hảo, dù chế biến thế nào cũng ngọt thanh, thơm ngon.

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn một món canh nhanh, nấu khoảng trong 15 phút là hoàn thành: Canh rau cải thảo đậu phụ. Món này siêu dễ làm, ngay cả người vụng mấy cũng có thể làm được sau khi "liếc mắt qua". Cải thảo được nấu mềm và đậm đà, đậu phụ thấm đẫm nước dùng thơm ngon. Một nồi nước dùng sôi sùng sục trông thật ấm áp. Một bát canh nóng hổi, thơm ngon, với nước dùng và đậu phụ, sẽ làm bạn ấm áp từ đầu đến chân - thật thỏa mãn! Nhanh gọn, dễ làm và ngon miệng, nên bạn hãy nấu để cùng mọi người thưởng thức nhé!

Nguyên liệu để nấu canh rau cải thảo đậu phụ

Nửa cây cải thảo, 1 miếng đậu phụ non, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, vài lát gừng, bột tiêu trắng, muối và vài giọt dầu mè.

Cách làm món canh rau cải thảo đậu phụ

Bước 1: Cải thảo tách riêng từng lá sau đó rửa sạch. Bạn có thể cắt riêng phần lá và bẹ cứng của cải thảo. Đậu phụ bạn rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước rồi cắt thành từng miếng nhỏ tùy thích. Gừng gọt vỏ, thái lát mỏng.

Bước 2: Đổ một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng, cho gừng thái lát vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho phần bẹ cứng rau cải thảo vào xào trên lửa lớn trong khoảng 1 phút, đến khi rau cải thảo hơi mềm. Tiếp theo, cho đậu phụ thái nhỏ và lá cải thảo vào, đổ lượng nước sôi vừa đủ ngập nguyên liệu, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm xuống lửa vừa nhỏ, đậy nắp và đun liu riu trong khoảng 10 phút.

Bước 3: Khi rau cải thảo hơi trong và mềm, bạn nêm nếm lượng muối, tinh chất cốt gà vừa khẩu vị rồi thêm bột tiêu trắng để món ăn thêm đậm đà. Cuối cùng lấy món ăn ra bát tô, rưới vài giọt dầu mè vào để tăng hương vị là món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm món canh rau cải thảo đậu phụ

Bạn thấy đấy, chỉ với vài bước đơn giản là nồi canh rau cải thảo đậu phụ ấm áp và dễ chịu đã sẵn sàng. Vị ngọt tự nhiên của rau cải thảo và hương thơm của đậu phụ hòa quyện hoàn hảo trong nước dùng, mang đến hương vị thơm ngon khó cưỡng. Đậu phụ mềm mại, đậm đà vị ngọt mặn trong từng miếng ăn. Món này hoàn hảo để bạn ăn cùng cơm hoặc làm nước dùng nấu với mì. Khi bạn không muốn nấu nướng, hãy làm một nồi canh này cho gia đình nhé. Vừa ngon, vừa dễ làm, đảm bảo bạn sẽ mê mẩn!