Khi gió mùa tràn về, chúng ta thường có xu hướng tìm đến những món ăn béo ngậy, cay nóng để chống chọi với cái lạnh. Tuy nhiên, nếu cứ mãi nuông chiều khẩu vị bằng những món "nặng đô", cơ thể không chỉ bị quá tải mà tinh thần cũng dễ trở nên trì trệ, uể oải. Bữa cơm nhà không chỉ là nơi lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là khoảnh khắc chúng ta kết nối với chính mình, với gia đình thông qua hương vị.

Đặc biệt trong những ngày lạnh, một thực đơn cân bằng, vừa có chút ấm áp, vừa có chút tươi mát lại chính là bí quyết để cân bằng âm dương, giúp cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thanh thản hơn. Dưới đây là 3 gợi ý tinh tế, đủ sức mạnh để "dưỡng tâm an dạ" cho cả gia đình, biến mùa lạnh thành mùa của sự an yên và nhẹ nhàng.

1. Nộm giá đỗ, đậu Hà Lan tươi mát

Ai bảo mùa lạnh thì phải bỏ qua các món trộn, món nộm? Khi cơ thể đã quá ngán ngẩm với những món kho, món chiên ngập dầu, một đĩa nộm xanh mát, giòn rụm lại chính là "liều thuốc" tuyệt vời để cân bằng vị giác và thanh lọc nhẹ nhàng. Món nộm này không chỉ tươi mát mà còn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn trong những ngày lười vận động.

Nguyên liệu: Giá đỗ (xanh), hạt đậu Hà Lan (hoặc đậu nành lông - edamame), vừng trắng (mè trắng), rau mùi (nếu thích), gia vị trộn.

Cách làm đơn giản:

Bước 1: Đậu Hà Lan và giá đỗ sau khi rửa sạch, bạn mang đi chần sơ (chần nhanh) qua nước sôi. Sau đó, lập tức vớt ra ngâm trong nước lạnh hoặc nước đá. Việc này sẽ giúp giữ trọn độ giòn, màu xanh tươi mát. Vớt ra, để ráo nước hoàn toàn.

Bước 2: Trộn đều các loại gia vị vào một chiếc bát: Hai muỗng canh giấm thơm, một muỗng nước tương nhạt, một muỗng dầu mè, một chút muối tinh, một muỗng dầu ớt (hoặc dầu hoa tiêu) để tạo hương thơm đặc trưng, và thêm vừng trắng cùng rau mùi cắt nhỏ.

Bước 3: Đổ hỗn hợp gia vị vào bát giá đỗ và đậu Hà Lan đã ráo nước, trộn đều nhẹ nhàng. Vị giòn của giá, bùi bùi của đậu, hòa quyện trong vị chua thanh của giấm và hương thơm của dầu mè, tạo nên một sự tươi mới khó cưỡng.

Món ăn này nhắc nhở chúng ta: Giữa những bộn bề, đôi khi chỉ cần một chút tinh khiết và giản dị cũng đủ để ta cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái.

2. Sườn rim dứa chua ngọt

Mùa lạnh không thể thiếu các món mặn đậm đà, nhưng để tránh cảm giác nặng nề, chúng ta cần tìm đến sự hỗ trợ từ thiên nhiên. Khóm (dứa/thơm) chính là "người hùng" tuyệt vời, giúp món sườn rim trở nên chua ngọt, thanh thoát hơn. Món này vừa ấm bụng lại vừa kích thích tiêu hóa.

Nguyên liệu: Khoảng nửa cân sườn non, một quả khóm (dứa) vừa, hành tây, gừng, tỏi, hành lá.

Cách làm:

Bước 1: Làm sạch sườn bằng cách xoa bóp với bột mì (giúp loại bỏ tạp chất hiệu quả), sau đó rửa lại thật kỹ bằng nước sạch và lau khô.

Bước 2: Chuẩn bị nước sốt "thần thánh": Khóm gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Lấy khoảng 1/3 khóm ép hoặc xay lấy nước cốt, trộn đều với một muỗng nước tương, nửa muỗng xì dầu (lão trừu) để tạo màu, một muỗng dầu hào, hai muỗng mật ong (hoặc đường), và một chút dầu mè. Khuấy đều.

Bước 3: Phi thơm gừng, tỏi, hành tây trong nồi dầu nóng. Sau đó, cho sườn vào xào qua với một chút đường phèn vụn để tạo màu cánh gián đẹp mắt. Đảo đều tay cho sườn săn lại. Bước 4: Từ từ rưới phần nước sốt đã chuẩn bị vào, đảo nhanh tay. Đổ nước sôi vào sâm sấp mặt sườn, đun nhỏ lửa khoảng 45 phút cho sườn mềm và ngấm gia vị.

Bước 5: Cuối cùng, cho phần khóm còn lại vào, nêm nếm muối vừa ăn, đun lửa lớn để nước sốt sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ và tắt bếp. Món sườn rim này có sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn của thịt, vị ngọt của mật ong và vị chua dịu của khóm. Nó nhắc nhở chúng ta về sự cân bằng trong cuộc sống: Dù là những ngày khó khăn, chỉ cần biết cách điều chỉnh "gia vị", mọi thứ đều có thể trở nên dễ chịu và đậm đà hơn.

3. Nấm đùi gà áp chảo

Đây là món ăn cứu cánh tuyệt vời cho những ngày muốn "ăn sạch", giảm tải cho cơ thể mà vẫn đảm bảo độ ngon và dinh dưỡng. Món này dành riêng cho những ai muốn tự chữa lành và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

Nguyên liệu: Nấm đùi gà, muối biển, tiêu đen xay.

Cách làm:

Bước 1: Nấm đùi gà rửa sạch, dùng khăn giấy lau khô hoàn toàn. Cắt nấm thành miếng vừa ăn, sau đó dùng dao khứa nhẹ hình hoa (khứa chéo) trên bề mặt nấm để nấm thấm gia vị tốt hơn.

Bước 2: Làm nóng chảo chống dính với một chút xíu dầu ăn (có thể dùng bình xịt dầu). Đặt nấm vào chảo, áp chảo với lửa vừa. Kiên nhẫn áp chảo từng mặt cho đến khi nấm chuyển sang màu vàng óng. Nếu bạn thích ăn khô hơn, hãy cứ tiếp tục áp chảo cho đến khi hơi nước trong nấm bay hơi hết.

Bước 3: Gắp nấm ra đĩa, rắc một chút muối biển và tiêu đen xay lên trên. Món nấm áp chảo này giữ trọn được vị ngọt tự nhiên, mộc mạc của nấm, không cần quá nhiều gia vị cầu kỳ. Nó dạy chúng ta một bài học quý giá về sự đơn giản: Hạnh phúc thực sự không cần phải tô vẽ phức tạp, đôi khi chỉ cần trở về với những điều cốt lõi, nguyên bản nhất cũng đã đủ đầy và trọn vẹn.

Bữa cơm mùa lạnh không nhất thiết phải là một cuộc chiến chống lại nhiệt độ, mà là cơ hội để chúng ta tự chữa lành thông qua những lựa chọn ẩm thực tinh tế. Hãy thử áp dụng 3 món ăn cân bằng này để thấy, sự an yên và khỏe mạnh bắt đầu từ chính căn bếp nhỏ của bạn.