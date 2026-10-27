Ái nữ Hoa hậu Hà Kiều Anh học nghi lễ giao tiếp từ nhỏ: Một kỹ năng tưởng chỉ dành cho con nhà giàu nhưng trẻ nào cũng cần

Nuôi dạy con trong một gia đình có điều kiện không đơn thuần là cho trẻ tiếp cận những dịch vụ tốt nhất hay học thật nhiều kỹ năng đặc biệt. Điều quan trọng hơn là trẻ được học cách ứng xử phù hợp trong các môi trường khác nhau, đồng thời vẫn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bình thường.

Nhìn vào những hoạt động mà Hoa hậu Hà Kiều Anh dành cho con gái út Huỳnh Viann, có thể thấy một cách tiếp cận khá thú vị: Cô bé được học nghi thức giao tiếp, rèn luyện dáng đi, cách chào hỏi, nhưng cũng được xuống ruộng trồng lúa, tham gia lớp vẽ và khám phá những điều gần gũi trong đời sống.

Nguồn: Huỳnh Viann

Ái nữ Hà Kiều Anh lần đầu học nghi lễ: Từ cách bắt tay đến dáng đi đẹp

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh, bé Viann chia sẻ đoạn video ghi lại buổi học nghi lễ đầu tiên, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Lần đầu tiên con tham gia lớp học lễ nghi".

Trong video, cô bé xuất hiện tại một không gian có thiết kế trang nhã, cùng những người tham gia thực hành các kỹ năng giao tiếp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nội dung buổi học bao gồm cách bắt tay, cách chào hỏi, rèn luyện dáng đi và thực hành những tình huống ứng xử. Sau phần học, các học viên còn cùng nhau thưởng thức một bữa ăn, tạo cơ hội áp dụng những nguyên tắc đã được hướng dẫn trong môi trường thực tế.

Nguồn: Huỳnh Viann

Đây là những nội dung thường được nhắc đến trong các khóa học etiquette, tức nghi thức ứng xử xã hội. Ở một số gia đình có điều kiện, việc cho trẻ tiếp cận những lớp học này từ sớm không còn xa lạ, đặc biệt khi các em thường xuyên có cơ hội tham gia những buổi gặp gỡ đông người, sự kiện trang trọng hoặc hoạt động giao lưu quốc tế.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các kỹ năng được dạy trong những lớp học như vậy không chỉ dành riêng cho con em giới thượng lưu. Biết cách chào hỏi đúng mực, giới thiệu bản thân, bắt tay phù hợp hay giữ tư thế tự tin khi giao tiếp đều là những kỹ năng có thể hữu ích với bất kỳ đứa trẻ nào.

Chẳng hạn, một em nhỏ biết chủ động chào người lớn khi đến nhà khách, nhìn vào người đối diện khi trò chuyện hoặc nói lời cảm ơn sau khi nhận được sự giúp đỡ sẽ dễ dàng hòa nhập hơn trong các tình huống xã hội. Khi lớn lên, những kỹ năng ấy tiếp tục có ích trong môi trường học tập, phỏng vấn, làm việc nhóm và giao tiếp nghề nghiệp.

Nguồn: Huỳnh Viann

Ngay cả việc rèn luyện dáng đi, tư thế đứng hay cách ngồi cũng không nhất thiết phải gắn với hình ảnh tiểu thư hoặc quý cô. Ở góc độ thực tế, trẻ được hướng dẫn giữ tư thế thoải mái, phù hợp hoàn cảnh và biết cách thể hiện sự tự tin trước đám đông sẽ có thêm một lợi thế khi tham gia các hoạt động tập thể.

Dĩ nhiên, những quy tắc ứng xử cần được hướng dẫn phù hợp với độ tuổi và văn hóa. Một đứa trẻ không nhất thiết phải bắt tay tất cả mọi người hay tuân thủ những nghi thức quá cứng nhắc. Điều quan trọng là hiểu khi nào nên chào hỏi, cách thể hiện sự tôn trọng và biết giữ ranh giới cá nhân trong giao tiếp.

Với Huỳnh Viann, buổi học đầu tiên có thể xem là một trải nghiệm mới, giúp cô bé làm quen với những quy tắc ứng xử ngoài phạm vi gia đình và trường học.

Không chỉ học nghi thức sang trọng, con gái Hà Kiều Anh còn được xuống ruộng trồng lúa

Điều khiến cách nuôi dạy con của Hà Kiều Anh trở nên đáng quan tâm là những trải nghiệm của Huỳnh Viann không chỉ xoay quanh các lớp học kỹ năng trong không gian chỉn chu, sang trọng.

Trước đó, trên trang cá nhân, cô bé từng chia sẻ hình ảnh tham gia hoạt động trồng lúa với dòng trạng thái: "Con được thử trồng lúa".

Nguồn: Huỳnh Viann

Trong ảnh, Huỳnh Viann cùng mẹ diện trang phục màu xanh chàm, đội mũ cói và trực tiếp bước xuống ruộng nước. Hoa hậu Hà Kiều Anh nắm tay con gái giữa ruộng lúa, trong khi cô bé hào hứng tạo dáng trước ống kính. Khác với hình ảnh khi tham gia những sự kiện trang trọng, hai mẹ con xuất hiện giản dị, gần gũi với thiên nhiên.

Với nhiều đứa trẻ lớn lên ở thành phố, việc được tận tay cầm những cây mạ và bước xuống ruộng có thể là trải nghiệm hoàn toàn mới. Trẻ có thể đã biết hạt gạo xuất hiện trong bữa cơm hằng ngày, nhưng chưa chắc hiểu người nông dân phải làm những công việc gì để có được thành quả ấy.

Một buổi trải nghiệm trồng lúa khó có thể giúp trẻ hiểu hết những vất vả của nghề nông, nhưng ít nhất cũng tạo cơ hội để các em quan sát, đặt câu hỏi và hình dung rõ hơn về nguồn gốc thực phẩm. Khi trực tiếp tiếp xúc với bùn đất, cây cối và môi trường tự nhiên, trẻ còn có thêm những trải nghiệm giác quan mà sách vở hoặc video khó thay thế hoàn toàn.

Đáng nói, trải nghiệm ấy cũng không cần phải được tổ chức như một bài học lớn lao. Đôi khi, chỉ cần trẻ được thử một công việc mới, biết rằng có những người đang lao động để tạo ra những thứ mình sử dụng mỗi ngày, đó đã là một cơ hội học hỏi.

Việc một em bé có điều kiện sống tốt vẫn được tiếp xúc với những hoạt động bình dị cũng gợi ra điều đáng suy nghĩ trong cách giáo dục con cái. Trẻ không nhất thiết phải trải qua khó khăn mới biết trân trọng cuộc sống, nhưng việc được quan sát và trải nghiệm những môi trường khác nhau có thể giúp các em mở rộng hiểu biết, tránh chỉ nhìn thế giới qua những điều quen thuộc với gia đình mình.

Từ lớp vẽ đến những trải nghiệm đời thường: Cho con học nhiều điều nhưng không đặt nặng hình thức

Ngoài lớp học nghi lễ và hoạt động trồng lúa, Huỳnh Viann còn được tham gia những lớp học nghệ thuật. Trong bài đăng hồi cuối tháng 5, trang cá nhân của cô bé chia sẻ loạt ảnh tại một lớp vẽ với dòng trạng thái: "Sau 4 ngày con cũng vẽ xong tranh rồi".

Những bức ảnh ghi lại quá trình Huỳnh Viann ngồi trước giá vẽ, tự tay pha màu, sử dụng cọ và hoàn thiện một bức tranh chú cáo trên nền xanh. Cô bé tập trung vào từng chi tiết, từ phác họa hình dáng đến tô màu và hoàn thiện sản phẩm. Sau bốn ngày, thành quả là một bức tranh nhiều màu sắc do chính cô bé thực hiện.

Nguồn: Huỳnh Viann

So với lớp học nghi lễ, hoạt động vẽ tranh mang đến một trải nghiệm khác. Nếu nghi thức giao tiếp giúp trẻ làm quen với các quy tắc ứng xử xã hội, hội họa lại khuyến khích khả năng quan sát, sự sáng tạo và tính kiên nhẫn.

Đặc biệt, việc hoàn thành một tác phẩm sau nhiều buổi học có thể giúp trẻ hiểu rằng không phải kết quả nào cũng đến ngay lập tức. Để có một bức tranh hoàn chỉnh, các em cần dành thời gian thử nghiệm, sửa những chi tiết chưa ưng ý và tiếp tục công việc ngay cả khi cảm thấy khó.

Nhìn từ những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Huỳnh Viann được tiếp cận khá nhiều loại hình hoạt động: Từ những kỹ năng ứng xử trong không gian trang trọng đến trải nghiệm nông nghiệp và nghệ thuật. Mỗi hoạt động có mục đích khác nhau, nhưng đều tạo điều kiện để cô bé học thông qua thực hành thay vì chỉ nghe hướng dẫn.

Nguồn: Huỳnh Viann

Đây cũng là điểm mà nhiều gia đình có thể tham khảo, bất kể điều kiện kinh tế. Không nhất thiết phải đăng ký những khóa học đắt tiền, phụ huynh vẫn có thể tạo cơ hội cho con rèn luyện các kỹ năng tương tự ngay trong cuộc sống hằng ngày. Trẻ có thể học cách chào hỏi khi đến thăm người thân, thực hành phép lịch sự trong bữa cơm gia đình, cùng bố mẹ trồng cây, chăm sóc một chậu rau hoặc dành thời gian vẽ tranh vào cuối tuần. Điều quan trọng không nằm ở việc trẻ tham gia bao nhiêu lớp học, mà ở chỗ những trải nghiệm ấy có thực sự phù hợp với sở thích, độ tuổi và khả năng tiếp nhận của các em hay không.

Trẻ em có cần học nghi thức giao tiếp từ nhỏ?

Từ lớp học nghi lễ của con gái Hà Kiều Anh, có một câu hỏi đáng để các bậc phụ huynh quan tâm: Trẻ có cần được dạy những nguyên tắc giao tiếp, đi đứng và ứng xử từ nhỏ hay không?

Câu trả lời là có, nếu những kỹ năng ấy được hướng dẫn một cách tự nhiên, phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Trẻ nhỏ có thể bắt đầu từ những điều đơn giản như biết chào hỏi, nói lời cảm ơn, xin lỗi, chờ đến lượt khi người khác đang nói và tôn trọng không gian cá nhân. Khi lớn hơn, trẻ có thể học cách giới thiệu bản thân, giao tiếp bằng mắt một cách thoải mái, sử dụng ngôn ngữ lịch sự và ứng xử phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau.

Việc hướng dẫn trẻ tham gia một bữa ăn có nhiều người cũng là cơ hội thực hành tốt. Các em có thể học cách ngồi vào bàn, sử dụng dụng cụ ăn uống phù hợp, không làm gián đoạn cuộc trò chuyện và thể hiện sự tôn trọng với những người cùng ăn. Đây không phải những quy tắc để phân biệt đẳng cấp, mà là cách giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào những môi trường chưa quen thuộc.

Nguồn: Huỳnh Viann

Tuy nhiên, dạy nghi thức không nên biến thành áp lực khiến trẻ luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo. Một đứa trẻ có thể được hướng dẫn đứng thẳng, đi lại tự tin, nhưng vẫn cần được chạy nhảy, vui chơi và thể hiện cá tính. Trẻ cũng cần hiểu rằng phép lịch sự không đồng nghĩa với việc phải chiều lòng người khác trong mọi tình huống, nhất là khi bản thân cảm thấy không thoải mái.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm như trồng cây, nấu ăn, vẽ tranh hay tham gia hoạt động ngoài trời có vai trò bổ sung quan trọng. Chúng giúp trẻ phát triển khả năng tự lập, sự tò mò và hiểu biết về thế giới xung quanh.

Nhìn vào những hoạt động mà Huỳnh Viann được trải nghiệm, điều đáng chú ý không chỉ là việc cô bé tham gia một lớp học nghi thức thường gắn với hình ảnh giới thượng lưu. Đó còn là sự đa dạng trong các hoạt động mà gia đình tạo điều kiện cho con tiếp cận.

Một đứa trẻ biết cách cư xử lịch sự khi xuất hiện ở sự kiện, nhưng cũng hào hứng bước xuống ruộng lúa hay kiên nhẫn ngồi hoàn thành bức tranh của mình, đang có cơ hội làm quen với nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Và có lẽ, đó mới là điều đáng quan tâm trong giáo dục trẻ: Không phải nuôi dạy con trở thành một "tiểu thư" hay "cậu ấm" đúng chuẩn, mà giúp các em đủ tự tin khi bước ra ngoài xã hội, biết tôn trọng người khác và vẫn giữ được sự hồn nhiên, ham học hỏi của tuổi thơ.