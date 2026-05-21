Một sai lầm kinh điển mà rất nhiều người, đặc biệt là chị em mắc phải khi bước vào hành trình giảm cân là lập tức gạch tên tất cả các loại thịt ra khỏi thực đơn. Họ chấp nhận những bữa cơm thiếu protein động vật với niềm tin ngây thơ rằng cắt bớt thịt sẽ giúp cơ thể thon gọn nhanh hơn. Tuy nhiên, việc kiêng thịt để giảm cân là một quan niệm sai lầm dưới góc độ y khoa.\

Thịt là nguồn cung cấp protein chính, nguyên liệu cốt lõi để duy trì hệ trao đổi chất hoạt động bình thường. Khi cơ thể bị thiếu hụt protein nghiêm trọng, bạn sẽ bị mất đi các khối cơ bắp. Cơ bắp suy giảm đồng nghĩa với việc tỷ lệ đốt cháy calo tự nhiên của cơ thể tụt dốc không phanh, đẩy bạn vào tình trạng "ăn ít vẫn béo" hoặc "tăng cân ngược" ngay khi ăn uống bình thường trở lại.

Để giảm cân thành công và sở hữu một vóc dáng săn chắc, bí quyết không phải là nhịn thịt, mà là chọn đúng loại thịt giàu protein, ít chất béo và ít calo. Dưới đây là 5 loại thịt tuyệt vời nhất để ăn khi giảm cân, giúp bạn ăn ngon mà vẫn gầy:

1. Ức gà

Ức gà từ lâu đã trở thành món ăn kinh điển thống trị trong thực đơn của các vận động viên và hội chị em ăn kiêng giảm cân. Với hàm lượng protein lên đến 24,6g nhưng chỉ chứa khoảng 1,9g chất béo trên mỗi 100g, ức gà giúp cơ thể xây dựng các khối cơ và đốt cháy calo dư thừa một cách mạnh mẽ.

Chuyên gia phân tích chuyên sâu rằng, việc tiêu hóa ức gà đòi hỏi cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với các loại thực phẩm khác, giúp bạn duy trì cảm giác no lâu và ngăn chặn các cơn thèm ăn bộc phát. Để không bị ngán, bạn có thể biến tấu thành món salad gà xé lạnh trộn cùng tỏi băm, chút dầu mè hoặc áp chảo ức gà thái mỏng với bột thì là và bột ớt. Lưu ý bắt buộc là phải loại bỏ hoàn toàn phần da khi ăn vì da gà chứa lượng chất béo bão hòa rất lớn.

2. Cá biển sâu và các loại cá thịt trắng

Đứng đầu về khả năng hỗ trợ giữ dáng chính là các loại cá. Các loại cá biển sâu như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết hay cá nước ngọt như cá rô phi, cá vược đều có hàm lượng chất béo cực thấp, phần lớn chỉ từ 1 - 4%.

Đặc biệt, mỡ cá chủ yếu là các axit béo không bão hòa Omega 3. Đây là loại chất béo lành mạnh không gây béo phì mà ngược lại còn giúp giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch. Thêm vào đó, cơ thể con người có khả năng tiêu hóa và hấp thụ tới 95% chất béo từ cá, kết hợp với các enzyme thủy phân sẵn có trong thịt cá giúp phân giải protein nhanh chóng và ức chế sự tích tụ mỡ nội tạng. Bạn nên ưu tiên các phương pháp chế biến thanh đạm như hấp hành gừng hoặc nướng giấy bạc để giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.

3. Thịt của con tôm

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thịt vừa ngon miệng, vừa không gây áp lực lên cân nặng thì tôm chính là ứng cử viên số một. Điểm cộng lớn nhất của tôm là chỉ số năng lượng cực kỳ thấp, chỉ dao động khoảng 84 - 93 kcal trên mỗi 100g trọng lượng.

Phần thịt tôm cung cấp một lượng protein dồi dào để nuôi dưỡng cơ bắp nhưng lại gần như không chứa chất béo và carbohydrate. Đặc biệt, hải sản này rất giàu iốt, một vi chất kích thích tuyến giáp hoạt động hiệu quả, giúp tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa và kiểm soát quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Để tối ưu hiệu quả giảm cân, bạn nên ăn tôm hấp, luộc hoặc áp chảo với một chút dầu ô liu, đồng thời hạn chế ăn phần đầu tôm để giảm lượng cholesterol nạp vào.

4. Phần thịt đùi trước của cừu

Nhiều người nghĩ thịt cừu có hàm lượng calo cao và béo, nhưng thực tế phần thịt đùi trước của cừu lại là một ngoại lệ rất phù hợp cho người giảm cân. Mỗi 100g đùi trước của cừu chỉ chứa vỏn vẹn 97 calo và khoảng 2g chất béo.

So với các phần nhiều mỡ như sườn cừu (chứa tới 203 calo), thịt đùi trước cung cấp lượng đạm rất sạch, giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau giờ làm việc mà không lo để lại mỡ thừa. Vì thịt cừu có tính ấm và mùi đặc trưng, bạn có thể chế biến món thịt cừu xào áp chảo với bột thì là, ớt khô và hành lá để vừa kích thích vị giác, vừa tăng khả năng sinh nhiệt đốt mỡ của cơ thể.

5. Thịt lợn nạc (đùi sau hoặc thăn nạc)

Thịt lợn là món ăn vô cùng gần gũi trong mâm cơm gia đình Việt, nhưng lại thường bị hội ăn kiêng ghẻ lạnh vì nghĩ nó béo. Thực chất, nếu bạn chọn phần đùi sau hoặc thăn nạc thì hiệu quả kiểm soát cân nặng lại cực kỳ tốt.

Cứ 100g thịt đùi sau lợn chỉ chứa khoảng 139 calo và 5,63g chất béo. Đặc biệt, phần thăn nạc chứa đến 29g protein tinh khiết trên 100g trọng lượng. Lượng đạm cao này giúp ức chế các hormone hình thành chất béo dư thừa trong cơ thể. Bạn chỉ cần chế biến đơn giản bằng cách luộc, hấp hoặc rang khô ít đường ít muối để loại bỏ bớt phần mỡ tự nhiên. Hãy nhớ tuyệt đối tránh xa thịt ba chỉ, chân giò và nội tạng lợn vì chúng chứa lượng calo và cholesterol cao ngất ngưởng.

Lưu ý khi ăn thịt để ăn ngon mà vẫn giảm cân hiệu quả

Để tối ưu hóa thực đơn, bạn nên nằm lòng các nguyên tắc ăn thịt chuẩn khoa học sau khi giảm cân:

- Thứ tự ưu tiên khi chọn thịt: Hãy tuân thủ thứ tự ưu tiên "không chân" (cá, tôm) đến "hai chân" (gà, vịt) và cuối cùng mới đến "bốn chân" (bò, lợn, cừu).

- Thời điểm và lượng ăn thịt: Nên ăn thịt vào buổi trưa với lượng từ 80 đến 150 gram để cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa. Hạn chế ăn quá nhiều thịt vào buổi tối muộn vì sẽ gây áp lực cho hệ tiêu hóa và dễ tích mỡ.

- Kết hợp lối sống: Dinh dưỡng quyết định 70% thành công, nhưng để cơ thể săn chắc, bạn cần kết hợp tập luyện thể thao tối thiểu 30 phút mỗi ngày và duy trì giấc ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm giúp cân bằng hormone đốt mỡ.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Top Beauty, Sohu