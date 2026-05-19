Điều đáng sợ nhất khi giảm cân không phải là thiếu kiên trì, mà là rơi vào trạng thái "càng mệt lại càng muốn ăn" mỗi ngày. Bạn có để ý thấy rằng, cứ hôm nào thức khuya là hôm sau bạn lại đặc biệt thèm trà sữa, đồ rán không? Rõ ràng là bụng không hề đói, nhưng miệng thì cứ muốn nhai không ngừng.

Gần đây, Bác sĩ Hsu Shu-hua (Tiến sĩ Quản lý Y tế, Giám đốc Phòng khám Quản lý Sức khỏe Shuxi tại Trung Quốc) đã chia sẻ trên Facebook một nghiên cứu đang gây sốt: Chỉ cần kéo dài thời gian ngủ, não bộ sẽ tự động giảm bớt cảm giác thèm các món ăn chứa hàm lượng calo cao, thậm chí, không cần ép buộc bản thân ăn kiêng, bạn vẫn có thể âm thầm gầy đi. Hóa ra, "hung thủ" thực sự khiến chúng ta phát tướng có thể không phải do ăn quá nhiều, mà là do ngủ quá ít.

Ngủ càng ít càng dễ béo? Bác sĩ tiết lộ: "Công tắc cuồng ăn" thực sự sẽ bị kích hoạt

Nhiều người luôn nghĩ béo lên là do ăn nhiều, lười vận động. Nhưng trên thực tế, việc thiếu ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác thèm ăn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi cơ thể rơi vào trạng thái thức khuya trường kỳ hoặc ngủ không đủ giấc, nồng độ "Leptin" (hormone báo hiệu no) trong cơ thể sẽ giảm xuống, trong khi "Ghrelin" (hormone kích thích thèm ăn) lại tăng cao, khiến đại não khao khát các thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ hơn.

Chẳng trách nhiều người sau khi thức khuya cày phim lại đột nhiên thèm ăn gà rán, mì tôm hay đồ ngọt đến vậy. Đây hoàn toàn không phải là do bạn "vui mồm", mà là do cơ thể đang mất kiểm soát.

Ngủ thêm 1 tiếng mỗi ngày giúp cắt giảm 270 calo một cách tự nhiên

Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí y khoa danh tiếng JAMA Internal Medicine. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên một nhóm người trưởng thành có chỉ số BMI từ 25 đến 29.9, những người vốn có thói quen ngủ chưa đầy 6.5 tiếng mỗi ngày.

Các chuyên gia không hề yêu cầu họ phải ăn kiêng hay áp dụng chế độ tập luyện nào, mà chỉ thông qua tư vấn giấc ngủ để giúp họ kéo dài thời gian ngủ. Kết quả thật bất ngờ: Sau khi thời gian ngủ mỗi đêm được kéo dài thêm trung bình 1.2 tiếng, lượng calo nạp vào cơ thể của họ giảm đi khoảng 270 calo/ngày một cách tự nhiên, thậm chí có người còn giảm tới 500 calo. Kết quả này khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Không phải nhờ đốt mỡ, mà là do não bộ cuối cùng đã khôi phục trạng thái bình thường

Đảo ngược hoàn toàn các quan niệm trước đây, nghiên cứu phát hiện ra rằng tổng lượng calo tiêu hao của các tình nguyện viên không có quá nhiều khác biệt. Nghĩa là, việc ngủ nhiều hơn giúp giảm cân không phải vì cơ thể đốt cháy nhiều mỡ hơn, mà là vì "bạn không còn thèm ăn đến thế nữa".

Thiếu ngủ sẽ khiến vùng phần thưởng (reward system) của đại não trở nên đặc biệt nhạy cảm, làm con người dễ bị "nghiện" đồ ăn rác (junk food) và khiến lý trí giảm sút nghiêm trọng. Nhưng khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện, não bộ ổn định trở lại, bạn sẽ tự nhiên kiểm soát được sự thèm ăn và giảm thiểu tình trạng ăn uống do cảm xúc (emotional eating).

Duy trì lâu dài, có cơ hội giảm 12kg sau 3 năm một cách tự nhiên

Đội ngũ nghiên cứu ước tính thêm rằng, nếu trạng thái tự động giảm bớt 270 calo mỗi ngày được duy trì liên tục, trọng lượng cơ thể có thể tự động giảm khoảng 12kg trong vòng 3 năm.

Điểm mấu chốt là, kết quả này không đánh đổi bằng việc ăn kiêng cực đoan hay tập luyện điên cuồng, mà được điều chỉnh ngay từ chính đồng hồ sinh học của bạn. Đối với những ai thường xuyên thất bại khi giảm cân hoặc dễ bị tăng cân trở lại, phương pháp "giảm cân áp lực thấp" này lại càng dễ duy trì lâu dài và khó rơi vào cái bẫy của vòng lặp cuồng ăn.

Muốn xây dựng cơ địa dễ gầy? Bác sĩ chỉ điểm 3 thói quen trước khi ngủ nhất định phải sửa

Để giấc ngủ thực sự trở thành "vũ khí hack dáng", bác sĩ khuyên bạn nên bắt đầu điều chỉnh từ những thói quen nhỏ trước khi đi ngủ:

- Ngừng lướt điện thoại 1 tiếng trước khi ngủ.

- Chỉnh ánh sáng phòng tối dần.

- Cố định giờ lên giường đi ngủ.

Những điều này sẽ giúp hormone Melatonin (hormone ngủ ngon) tiết ra bình thường. Đặc biệt, nhiều người nghĩ mình chỉ là ngủ muộn, nhưng thực chất là đang ở trong trạng thái "ngủ nông và mệt mỏi" kéo dài. Thay vì mỗi ngày phải khổ sở nhịn ăn, chi bằng hãy để đại não được nghỉ ngơi thực sự trước, cơ thể sẽ tự khắc bước vào trạng thái chuyển hóa ổn định.