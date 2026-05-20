Người ta không mắc bệnh tiểu đường một cách vô cớ! Người mắc bệnh tiểu đường thường làm 5 điều này mà không nhận ra

Bệnh tiểu đường (đái tháo đường) không tự nhiên sinh ra, cũng chẳng phải là căn bệnh “gõ cửa” chỉ sau một đêm. Đằng sau chứng bệnh thời đại này thường là hệ lụy tích tụ từ những thói quen sinh hoạt bất hợp lý trong suốt thời gian dài. Đáng nói là trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người vẫn hoàn toàn vô sư vô thức, không hề hay biết chính những hành vi của mình đang âm thầm đẩy bản thân vào nhóm nguy cơ cao.

Qua quá trình theo dõi lâm sàng nhiều năm, các bác sĩ nhận thấy tuyệt đại đa số bệnh nhân tiểu đường đều có chung những đặc điểm trong lối sống và sinh hoạt. Những thói quen này cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, để rồi cuối cùng dẫn đến hậu quả mất kiểm soát đường huyết.

Khẩu phần ăn dư thừa: “Gánh nặng” đè nặng lên tuyến tụy

Hàng loạt số liệu nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, những người có thói quen ăn nhiều đường có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn từ 40% đến 50% so với những người có chế độ ăn uống bình thường. Khi lượng đường nạp vào cơ thể quá tải, chức năng tiết insulin sẽ suy giảm dần, khiến đường huyết tăng cao và lâu dần sẽ chuyển hóa thành bệnh tiểu đường.

Mặt khác, chế độ ăn giàu chất béo không chỉ làm tăng cân mà còn tích tụ mỡ nội tạng. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng kháng insulin. Thói quen ăn uống này đặc biệt phổ biến trong lối sống đô thị hiện đại, nơi thức ăn nhanh, đồ ăn vặt và nước ngọt luôn bủa vây. Chỉ cần một chút lơ là, chỉ số đường huyết đã âm thầm chạm ngưỡng báo động.

Lười vận động: Khi vòng bụng tỷ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh

Cùng với chế độ ăn uống thiếu khoa học, thói quen lười vận động cũng là yếu tố đẩy nhiều người vào nhóm nguy cơ cao mắc tiểu đường. Khi thiếu vận động, năng lượng trong cơ thể không được tiêu hao, khiến lượng đường huyết sau bữa ăn tăng cao mà không được chuyển hóa kịp thời, lâu dần làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy.

Các nghiên cứu đã chứng minh, những người duy trì vận động cường độ vừa phải khoảng 150 phút mỗi tuần có tỷ lệ mắc tiểu đường thấp hơn gần 30% so với những người chỉ ngồi một chỗ.

Nói một cách đơn giản, đi bộ, đạp xe, làm việc nhà hay thậm chí là leo thang bộ đều là những phương pháp điều hòa đường huyết rất hiệu quả. Tuy nhiên, người hiện đại ngày nay do đặc thù công việc phải ngồi nhiều, cộng thêm thói quen giải trí phụ thuộc vào các thiết bị điện tử nên rất ít khi vận động, khiến khả năng tự điều hòa đường huyết của cơ thể bị suy giảm.

Không dừng lại ở đó, việc thiếu vận động còn dẫn đến tình trạng tăng cân, đặc biệt là tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng. Trên thực tế, số đo vòng eo quá cỡ chính là một yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh tiểu đường. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, những người có vòng eo vượt quá 90 cm ở nam giới và 85 cm ở nữ giới có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn khoảng 50% so với những người có vòng eo bình thường. Điều này cho thấy tác hại của việc lười vận động không chỉ dừng lại ở câu chuyện cân nặng.

Lạm dụng rượu bia: Kháng insulin từ bàn nhậu

Thói quen uống rượu bia quá độ trong thời gian dài cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh tiểu đường. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần không uống rượu mạnh hoặc chỉ thỉnh thoảng tụ tập uống vài ly thì không sao.

Thực tế, việc uống rượu bia thường xuyên, đặc biệt là bia và các loại rượu cao độ, sẽ làm tăng đáng kể mức đường huyết. Trong quá trình chuyển hóa tại gan, chất cồn sẽ gây rối loạn quá trình chuyển hóa đường và chất béo, tích tụ lâu ngày dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ và kháng insulin.

Nghiên cứu cho thấy, những người nạp vào cơ thể quá 30 gam cồn mỗi ngày có tỷ lệ mắc tiểu đường cao hơn từ 20% đến 25% so với người không uống rượu, và nguy cơ này sẽ tích lũy theo số năm uống rượu.

Một chi tiết đáng lưu ý là chất cồn kích thích cảm giác thèm ăn, khiến chúng ta ăn nhiều hơn, từ đó làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh. Nói tóm lại, rượu bia không phải là một vấn đề đơn lẻ mà nó sẽ cộng hưởng cùng các yếu tố như chế độ ăn uống, cân nặng và vận động, khiến bệnh tiểu đường ập đến lúc nào không hay.

Thức khuya, thiếu ngủ: Đảo lộn đồng hồ sinh học

Tình trạng thiếu ngủ kéo dài và lối sống sinh hoạt đảo lộn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ mắc tiểu đường. Áp lực của cuộc sống hiện đại khiến nhiều người có thói quen thức khuya cày phim, tăng ca hoặc tiệc tùng, dẫn đến thời gian ngủ không đủ, thậm chí thường xuyên ngủ vào rạng sáng. Các số liệu cho thấy, những người ngủ dưới 6 tiếng mỗi ngày có tỷ lệ mắc tiểu đường cao hơn khoảng 30% so với người ngủ đủ giấc.

Việc thiếu ngủ sẽ làm rối loạn quá trình tiết hormone của cơ thể, làm giảm độ nhạy của insulin và tăng nồng độ cortisol, dẫn đến tăng đường huyết. Ngoài ra, những người có giờ giấc sinh hoạt thất thường cũng kéo theo chế độ ăn uống và vận động bị đảo lộn: ăn tối muộn, hay ăn đêm nhưng lại lười tập thể dục.

Áp lực tâm lý: Kẻ sát thủ thầm lặng

Bên cạnh các yếu tố về thể chất, tình trạng căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm kéo dài cũng là tác nhân không thể ngó lơ. Áp lực tâm lý ảnh hưởng tiêu cực đến hệ nội tiết thần kinh, thúc đẩy cơ thể tiết ra các hormone căng thẳng, khiến đường huyết trồi sụt thất thường.

Y học đã chứng minh, những người chịu áp lực tâm lý nặng nề trong thời gian dài có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn từ 15% đến 20% so với người bình thường. Đặc biệt, những người bị lo âu, trầm cảm thường có xu hướng ăn uống thất thường, ăn vô độ hoặc lười vận động. Những hành vi này cộng hưởng với áp lực tâm lý, đẩy nguy cơ mắc bệnh lên rất cao.

Chủ động phòng bệnh trước khi quá muộn

Có thể thấy, tiểu đường không phải là căn bệnh do đen đủi, mà là kết quả của sự tích tụ từ nhiều thói quen xấu trong cuộc sống.

Tuy nhiên, các bác sĩ lâm sàng cũng khẳng định rằng, việc chủ động thay đổi những thói quen này hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế. Kiểm soát khẩu phần ăn, chăm vận động, ngủ nghỉ điều độ, hạn chế rượu bia và giữ tinh thần lạc quan là những “liều thuốc” hữu hiệu nhất để phòng ngừa tiểu đường.

Ngay cả với những người thuộc nhóm nguy cơ cao (như có tiền sử gia đình mắc bệnh), việc can thiệp bằng lối sống lành mạnh vẫn mang lại hiệu quả bảo vệ rõ rệt. Chìa khóa của vấn đề nằm ở sự kiên trì bền bỉ chứ không phải là sự thay đổi nhất thời.

Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bạn nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn kịp thời.