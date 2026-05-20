Người phụ nữ rất mê ăn cà chua với 1 loại gia vị, 3 tháng sau đi khám bác sĩ ngạc nhiên: "Cô đã ăn gì vậy?"

Nhiều người trong chúng ta vẫn tin rằng, chỉ cần chăm chỉ ăn rau củ quả thì cơ thể sẽ mặc định khỏe mạnh. Trong đó, cà chua luôn được ưu tiên khi cần ăn thêm rau củ quả để giảm cân, chăm sóc sức khỏe.

Cà chua có hàm lượng calo thấp, giàu vitamin C, kali và đặc biệt là chất chống oxy hóa lycopene. Thế nhưng, một món ăn đại bổ hoàn toàn có thể biến thành thuốc độc nếu bạn kết hợp sai cách, mắc sai lầm khi ăn. Câu chuyện của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi họ Lưu (Trung Quốc) là một minh chứng điển hình.

Cơn nghiện ngọt ngào ngụy trang dưới cái mác “món ăn lành mạnh”

Vào mùa hè, Tiểu Lưu thường xuyên cảm thấy chán ăn. Để vừa giải nhiệt, vừa dưỡng nhan và tốt cho sức khỏe, cô chọn món cà chua dầm đường làm món khoái khẩu. Công thức vô cùng đơn giản: Cà chua cắt miếng nhỏ, rắc thêm đường trắng rồi bỏ vào tủ lạnh. Vì nghĩ rằng cà chua rất ít calo lại bổ dưỡng, việc thêm chút đường chỉ để kích thích vị giác nên cô vô tư ăn mỗi ngày như một món ăn vặt lúc buồn chán hay lúc xem tivi.

Thế nhưng, Tiểu Lưu không hề nhận ra não bộ của mình đã bị rơi vào "bẫy". Ban đầu, cô chỉ cho một thìa đường nhưng sau một tháng, vị giác bắt đầu lờ đi độ ngọt cũ, cô tăng lên hai thìa, rồi ba thìa đầy. Hệ thống phần thưởng trong não bộ liên tục đòi hỏi mức độ kích thích cao hơn để đạt được cùng một cảm giác thỏa mãn. Trong suốt 3 tháng liên tục, Tiểu Lưu đều đặn nạp vào cơ thể từ 20 - 36g đường tinh luyện mỗi ngày từ món cà chua, vượt xa ngưỡng khuyến nghị 25g của các hướng dẫn dinh dưỡng quốc gia. Trong khi ngoài món cà chua này,

3 chỉ số vượt ngưỡng vì ăn cà chua sai cách

Trong buổi khám sức khỏe định kỳ 3 tháng sau đó của Tiểu Lưu, cầm bản báo cáo trên tay, vị bác sĩ liên tục cau mày, bối rối hỏi: “Chỉ số của cô rất tệ, thời gian qua cô đã ăn những gì vậy?”

Tiểu Lưu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi cô vốn là người có lối sống lành mạnh, không ăn thịt mỡ, không đụng vào đồ chiên rán. Cô còn ăn cà chua hàng ngày với mong muốn cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Thế nhưng, khi bác sĩ hỏi kỹ hơn cô ăn cà chua như thế nào thì sự thật đã được hé lộ.

Bác sĩ đã chỉ ra cách mà món cà chua dầm đường làm tăng vọt 3 chỉ số và âm thầm tàn phá cơ thể Tiểu Lưu như sau:

- Đường huyết sau ăn tăng vọt: Việc nạp lượng đường sucrose lớn từ đường trắng kết hợp với fructose tự nhiên trong cà chua tạo áp lực khủng khiếp lên tuyến tụy. Khi tuyến tụy phải liên tục gồng mình tiết insulin để hạ đường huyết trong suốt 3 tháng, các tế bào bắt đầu kháng insulin, mở đường cho bệnh tiểu đường loại 2.

- Triglyceride (mỡ máu) cao ngất ngưỡng: Nhiều người nghĩ mỡ máu chỉ tăng khi ăn dầu mỡ. Thực tế, lượng đường dư thừa không được tiêu thụ hết sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo và dự trữ dưới dạng triglyceride.

- Gan nhiễm mỡ không do rượu: Đây chính là thứ khiến bác sĩ lo ngại nhất. Lượng đường chuyển hóa tại gan quá tải làm mỡ nội tạng tích tụ, tạo thành các bọc mỡ quanh gan. Nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan nguy hiểm.

Hệ thống trao đổi chất của cơ thể không nhìn vào tên món ăn, nó chỉ nhìn vào tổng lượng chất thực tế được hấp thụ. Vẻ ngoài "thanh đạm" của đĩa cà chua bọc đường đã hoàn toàn đánh lừa Tiểu Lưu. Khi hiểu ra, cô vừa bất ngờ vừa xấu hổ, ngay lập tức thay đổi thói quen ăn uống của mình.

5 sai lầm khi ăn cà chua phổ biến nhưng cực hại

Cà chua rất tốt, nhưng để không biến nó thành "sát thủ" thầm lặng đối với sức khỏe, bạn cần tuyệt đối tránh 5 sai lầm nghiêm trọng sau:

Ăn cà chua xanh

Cà chua chưa chín chứa hàm lượng lớn solanine, là một loại độc tố sinh học cực mạnh. Ăn cà chua xanh có thể gây ngộ độc với các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa, trường hợp nặng có thể đe dọa đến tính mạng.

Ăn sống khi bụng đói

Cà chua chứa lượng lớn axit trái cây và nhựa phenolic. Khi bụng rỗng, các chất này sẽ phản ứng mạnh với axit dạ dày, dễ kết tủa thành những khối thạch không hòa tan, gây đau bụng, đầy bụng, thậm chí dẫn đến loét dạ dày.

Nấu cà chua quá lâu trong nồi nhôm

Axit trong cà chua khi kết hợp với nhôm ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra các phản ứng hóa học, làm giải phóng lượng nhôm vào thức ăn, gây hại cho hệ thần kinh và làm suy giảm trí nhớ.

Kết hợp với thực phẩm kỵ

Dưa chuột chứa enzyme phân hủy vitamin C, nếu nấu chung với cà chua sẽ làm mất sạch dinh dưỡng của loại quả này. Trong khi đó, ăn chung với khoai lang dễ gây ra tình trạng khó tiêu, chướng bụng do hình thành chất lắng đọng không tan.

Không phù hợp với một số người

Những người bị sỏi thận hoặc viêm khớp dạng thấp nên hạn chế ăn cà chua. Thành phần axit oxalic và solanine trong cà chua có thể làm trầm trọng hơn tình trạng viêm đau khớp và thúc đẩy quá trình hình thành sỏi thận.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor