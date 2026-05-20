Sarah Mills (32 tuổi, sống tại London, Anh) trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết sau ca sinh mổ khẩn cấp khi mất tới 5,5 lít máu và rơi vào hôn mê nhiều giờ đồng hồ. Trong lúc nguy kịch, cô cho biết mình nhìn thấy “một ánh sáng trắng rực rỡ” và cảm giác như đang bay lên thiên đường.

Người phụ nữ này làm công việc quản lý trường học. Cô sinh con gái Myla vào tối 24/10/2025 sau ca vượt cạn đầy biến cố. Hiện bé Myla đã được 7 tháng tuổi.

Sarah kể lại rằng những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện ngay sau khi con gái chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai khẩn cấp. Trong lúc các bác sỹ khâu vết mổ, cô liên tục cảm thấy nóng bừng, kiệt sức và có linh cảm điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra.

“Tôi cứ nói với các bác sỹ rằng có chuyện không ổn. Tôi nhìn thấy một ánh sáng trắng rất chói và cảm giác như mình đang bay lên thiên đường. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã chết rồi được kéo trở lại ", Sarah nhớ lại.

Sarah Mills chụp cùng con gái Myla. (Ảnh: SWNS)

Theo lời kể của người mẹ trẻ, hành trình sinh nở của cô kéo dài nhiều ngày với những cơn co thắt dữ dội. Sarah và chồng là Marius, 35 tuổi, phát hiện mang thai vào tháng 2/2025 và biết em bé là con gái vào tháng 5 cùng năm.

Con trai đầu lòng Tyler, hiện 10 tuổi, cũng ra đời bằng phương pháp mổ lấy thai. Tuy nhiên, lần mang thai này, các bác sỹ tại bệnh viện ở Harringay vẫn cho phép Sarah thử sinh thường.

Sau gần một tuần xuất hiện các cơn co thắt không đều, Sarah nhập viện ngày 22/10/2025 trong tình trạng đau đớn và khó chịu. Theo cô, cổ tử cung đã tụt xuống quá thấp nên các bác sỹ không thể thực hiện thủ thuật nong cổ tử cung theo cách thông thường. Vì vậy, đội ngũ y tế quyết định gây chuyển dạ khi thai được 40 tuần 5 ngày.

Sarah Mills cùng chồng Marius tại bệnh viện. (Ảnh: SWNS)

Ngày 23/10, Sarah được đặt 5 que nong cổ tử cung nhằm kích thích chuyển dạ không dùng hormone. Những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện khoảng 30 phút một lần rồi nhanh chóng dày hơn. Đến sáng hôm sau, cổ tử cung mở khoảng 2,5cm.

Đến khoảng 15h ngày 24/10, các nữ hộ sinh làm vỡ màng ối và phát hiện nước ối bị đục. Sarah phải được theo dõi liên tục để bảo đảm an toàn cho thai nhi.

Khoảng 17h, một nữ hộ sinh phát hiện tay của em bé đang nằm phía trên đầu. Hai giờ sau, bàn tay của bé Myla đã lọt quá sâu qua cổ tử cung khiến các bác sĩ không thể đẩy trở lại vị trí cũ. Sarah ngay lập tức được chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp.

Bé Myla chào đời lúc 20h21, nặng khoảng 3,6kg. Ngay sau khi nghe tiếng con khóc, Sarah bắt đầu cảm thấy cơ thể suy kiệt nhanh chóng. “Tôi có cảm giác như toàn thân như bị rút cạn máu. Tôi cố gắng mở mắt vì sợ rằng nếu nhắm lại, mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa”, cô kể.

Sarah được gây mê toàn thân khi bắt đầu cảm nhận những cơn đau nhói như kim châm khắp cơ thể. Trong lúc phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện một cục máu đông lớn ở cổ tử cung vào khoảng 21h52. Khi khối máu đông được lấy ra, Sarah bị băng huyết nghiêm trọng.

Các bác sỹ xác nhận cô đã mất khoảng 5,5 lít máu và phải truyền tổng cộng 7 đơn vị máu để giữ tính mạng. Đến khoảng 1h ngày 25/10, chồng cô được thông báo tình trạng chảy máu đã được kiểm soát nhưng Sarah rơi vào trạng thái hôn mê.

“Tôi tập trung nhìn lên những ô vuông trên trần phòng mổ. Chúng cứ lớn dần rồi nhỏ lại. Rồi tôi có cảm giác như đang bay lên thiên đường. Đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời tôi”, Sarah nhớ lại.

Sarah đã hôn mê và mất hơn năm lít máu. (Ảnh: SWNS)

Đến 7h hôm sau, cô tỉnh lại một cách tự nhiên. Tuy nhiên, phải tới 18h cùng ngày, Sarah mới được đưa xuống khoa sản để gặp con gái. “Khi mẹ bế Myla đưa cho tôi, tôi chỉ biết khóc. Mọi người đã có thời gian ở bên con bé, còn tôi chỉ được nhìn thoáng qua khi con mới chào đời. Tôi không thể tin rằng mình đã suýt không bao giờ còn cơ hội gặp lại con nữa”, cô xúc động nói.

Sarah và con gái được xuất viện ngày 29/10. Trong buổi làm việc sau đó, các bác sỹ giải thích rằng nguyên nhân dẫn tới băng huyết là do đầu của bé Myla đè mạnh lên cổ tử cung trong lúc bàn tay của bé lọt vào trong, cộng với việc em bé phải được kéo ra thật nhanh trong ca mổ khẩn cấp.

Sau biến cố, Sarah cho rằng đội ngũ y tế lẽ ra nên lắng nghe những dấu hiệu bất thường mà cô liên tục cảnh báo. “Nếu họ chú ý hơn khi tôi nói rằng có điều gì đó không ổn, tình trạng chảy máu có thể đã được phát hiện sớm hơn nhiều”, cô chia sẻ. “Phụ nữ hiểu rõ cơ thể mình và chúng ta cần được lắng nghe. Tôi biết các bệnh viện rất bận rộn và quá tải, nhưng sự thấu cảm và phản hồi kịp thời là vô cùng quan trọng" .

Sau sự việc, Quỹ ủy thác NHS Royal Free London gửi thư xin lỗi Sarah, thừa nhận những gì xảy ra trong phòng mổ đã gây ra “tác động tâm lý đáng kể”. Trong thư, Giám đốc Điều dưỡng Matthew Hodson viết: “Tôi hy vọng cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi về trải nghiệm không tốt tại Bệnh viện Đại học North Middlesex".

Đại diện Royal Free London cho biết, đơn vị đã tiếp nhận khiếu nại từ Sarah Mills và đang xem xét chất lượng chăm sóc y tế trong trường hợp này. Tuy nhiên, phía bệnh viện từ chối bình luận chi tiết do quy định bảo mật thông tin bệnh nhân.