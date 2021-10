Ai chê cầm tô Phở húp “là phàm phu tục tử và thấp kém” thì chắc chưa thử qua những món ăn xong phải húp thì mới cảm nhận hết vị ngon của nó

Mới đây, một bài đăng gây tranh cãi về cách ăn Phở của người Việt trên một diễn đàn MXH đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể người này cho rằng: "Bê cả tô phở lên húp nước thì là hành vi của kẻ thấp kém, phàm phu tục tử". Bài đăng ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, đa phần là phẫn nộ với lời nhận xét của chủ bài đăng, bên cạnh đó cũng không ít người đồng tình với quan điểm này.

Nhưng có một thực tế rằng ở Việt Nam, có rất nhiều món ăn phải húp mới thực sự cảm nhận được vị ngon của nó, đôi khi nước dùng, nước canh quyết định đến 70-80%.

Những món ăn phải húp mới thấy được hết vị ngon

Phở là một món ăn truyền thống của Việt Nam. Đây là một món ăn được nhiều người yêu thích thậm chí cả người nước ngoài. Thành phần chính của phở là bánh phở và nước dùng cùng với thịt bò hoặc thịt gà cắt lát mỏng. Nước phở là một trong nhiều yếu tố quyết định ngon hay không ngon.

Hủ tiếu hay có tên gọi khác là hủ tíu, là món ăn quen thuộc của người miền Nam. Nguyên liệu truyền thống để làm món ăn này gồm bánh hủ tiếu, nước dùng, giá đỗ, hẹ, thịt băm... Nước dùng của hủ tiếu ở một số nơi sẽ để riêng để tiện cho thực khách đánh giá.

Bún bò là một trong những món ngon đặc trưng ở Huế. Món ăn này phổ biến ở cả Việt Nam và nước ngoài. Tùy từng nơi sẽ cách chế biến khác nhau, nhưng tô bún bò nóng hổi, cùng nước dùng đậm đà khiến nhiều người mê đắm.

Húp sùm sụp thực sự khiến đồ ăn ngon hơn mà không hề thô lỗ

Theo Josef Youssef, một người nghiên cứu về ẩm thực cho biết: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc húp theo một số cách giúp cải thiện trải nghiệm". Youssef và một chuyên gia từ đại học Oxford là Charles Spence đã tiến hành một khảo sát khi cho 207 người phương Tây ăn súp hương vị rau củ. Họ được ăn súp trong cốc hoặc bát bằng thìa, ở 2 nhiệt độ khác nhau. Những người tham gia khảo sát được yêu cầu nhấm nháp và đánh giá món súp rồi sau đó húp và lại đánh giá món súp.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người tham gia thích ăn súp trong cốc hơn so với bát và hương vị của món ăn này sẽ đầy đủ hơn khi được húp. Kết quả của khảo sát này được đăng trên International Journal of Gastronomy and Food Science và có đoạn: "Nghiên cứu cho thấy món súp được cho là có hương vị đậm đà hơn đáng kể khi được húp".

Ngoài ra, khi được hỏi nhiều thực khách là tín đồ của các món nước thì họ đồng loạt cho rằng: "Việc húp nước dùng, nước canh là chuyện bình thường. Tránh lãng phí đồ ăn. Húp mới đã, mới tận hưởng được hết hương vị".