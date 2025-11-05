Bà Lee Gil Ya (hay còn gọi là Lee Gil-ya), 93 tuổi, là một bác sĩ và hiệu trưởng Đại học Gachon (Hàn Quốc), nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung, làn da rạng rỡ và tinh thần minh mẫn. Bà từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng bí quyết của mình nằm ở việc duy trì những thói quen đơn giản, nhất quán hàng ngày, kết hợp với lối sống lành mạnh và tinh thần tích cực.

Ngày càng có nhiều những hình mẫu lớn tuổi truyền cảm hứng cho cộng đồng, và hiệu trưởng Lee Gil Ya (93 tuổi) của Đại học Gachon chính là minh chứng sống cho điều đó. Mới đây, bà đã gây bất ngờ khi thực hiện cú swing golf đầy mạnh mẽ và chính xác, khiến nhiều người không tin rằng đó là sức khỏe thực sự của một người đã bước sang tuổi 93.

Lee Gil-yeo, hiệu trưởng Đại học Gachon, tham gia một giải đấu golf từ thiện.

Cụ thể, trong sự kiện "Giải golf từ thiện lần thứ 2 hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim Gachon" diễn ra tại sân golf The Heaven CC ở Ansan, tỉnh Gyeonggi vào ngày 19 của tháng trước, hiệu trưởng Lee đã thể hiện cú swing đầu tiên (tee-off) mở màn cho giải đấu.

Bà mặc một chiếc áo màu hồng đậm, quần trắng và đội mũ lưỡi trai màu đen, đã tạo ra một cú swing mượt mà ngay sau tiếng đếm "Một, hai, ba" của MC. Sự kiện này không chỉ được ghi lại bởi những người tham gia mà còn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ đã không ngừng được gửi đến bà Lee. Có người bình luận rằng họ tưởng mình đang xem một đoạn video được chỉnh sửa bằng AI, trong khi những người khác thắc mắc liệu ông có thực sự ở độ tuổi 90 hay không, thậm chí còn yêu cầu bà tiết lộ bí quyết để "không già". Sự nghiệp và tinh thần của hiệu trưởng Lee Gil Ya thực sự là nguồn cảm hứng không chỉ cho cộng đồng học thuật mà còn cho mọi người muốn duy trì một cuộc sống năng động và tích cực.

Không chỉ trong lĩnh vực thể thao, hiệu trưởng Lee Gil Ya còn nổi tiếng với sự trẻ trung và năng động trong các hoạt động cộng đồng. Trước đó, vào năm 2023, ở tuổi 91, bà đã xuất hiện bất ngờ tại lễ hội nước "Gachon University United Heart Festival" và thể hiện điệu nhảy "Gangnam Style" trước sự xuất hiện của ca sĩ Psy, khiến mọi người vô cùng thích thú và kinh ngạc.

Những màn trình diễn của bà Lee không chỉ là minh chứng cho việc luyện tập thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng có thể giúp con người duy trì sức khỏe và tinh thần tốt ở mọi lứa tuổi, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc không bao giờ là quá muộn để thể hiện đam mê và sống một cuộc sống đầy ắp niềm vui.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với tờ Herald Business (bản tiếng Hàn), bà chia sẻ bí quyết để giữ vẻ trẻ trung: “Tôi uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày, thay nước ngọt bằng trà thay vì cà phê và luôn bật máy tạo ẩm trong nhà”.

Bà nói thêm: “Tôi không uống rượu, không hút thuốc, duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và đã điều trị bằng laser tại khoa da liễu của Bệnh viện Gil suốt 10 năm qua”.

Hiện tại, bà Lee Gil Ya vẫn là hiệu trưởng Đại học Gachon

Bà Lee nhấn mạnh rằng không có "bí mật đặc biệt" nào, chỉ là sự kiên trì với những thói quen cơ bản này từ trẻ. Nhiều người trên mạng xã hội gọi bà là "ma cà rồng" vì vẻ ngoài, nhưng chính những lựa chọn sống lành mạnh đã giúp bà "trẻ mãi không già".

Cách áp dụng những thói quen này của bà Lee Gil Ya để có lợi cho sức khỏe

Bí quyết Chi tiết Lợi ích Uống đủ nước Uống ít nhất 1.5 lít nước lọc mỗi ngày, kết hợp sử dụng máy tạo độ ẩm quanh nhà để giữ độ ẩm da và cơ thể. Giúp da luôn mịn màng, cơ thể hydrat hóa, giảm nếp nhăn và mệt mỏi. Thay thế đồ uống Uống trà thay vì cà phê; tránh hoàn toàn rượu bia và thuốc lá. Giảm chất kích thích, bảo vệ gan và da khỏi lão hóa sớm. Chăm sóc da chuyên sâu Thực hiện điều trị laser định kỳ tại khoa da liễu của Bệnh viện Gil trong hơn 10 năm qua. Duy trì làn da săn chắc, giảm dấu hiệu tuổi tác. Lối sống đơn giản và nhất quán Duy trì lịch trình hàng ngày nghiêm ngặt, làm những việc "bình thường" một cách kiên trì (như ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi đúng giờ). Xây dựng thói quen bền vững, giúp cơ thể và tinh thần ổn định lâu dài. Quản lý stress và tinh thần Tránh căng thẳng quá mức, sống có mục đích (bà coi trường học là "gia đình" thay vì kết hôn hay sinh con), và nuôi dưỡng lòng từ bi. Giữ tâm hồn trẻ trung, giảm cortisol gây lão hóa.

Nếu bạn áp dụng, hãy bắt đầu từ việc uống nước và giảm stress ngay từ hôm nay nhé!