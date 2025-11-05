Thế giới đang chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc về lối sống và sức khỏe con người, nhưng không phải tất cả đều tích cực. Một nghiên cứu mới đây đã phác họa nên bức tranh không mấy lạc quan về thể chất của chúng ta trong tương lai, nếu như hiện trạng ít vận động và lệ thuộc quá mức vào công nghệ tiếp tục duy trì.

Đây là hình ảnh "Sam" vào năm 2050, theo dự đoán của ChatGPT, dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO ) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ( CDC ). Ảnh = WeWard

Theo tờ New York Post ( NYP ), hình ảnh mô phỏng "Sam", một nhân vật được tạo ra dựa trên các dữ liệu y tế từ WHO và CDC, cung cấp một cái nhìn sinh động về tác động tiêu cực của việc thiếu vận động. Sam hiện lên với đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm, dáng đi cong vẹo, hói đầu và bụng phệ - một hình ảnh cảnh báo về nguy cơ mà thế hệ tương lai có thể phải đối mặt.

Ứng dụng đếm bước chân WeWard, nguồn gốc của nghiên cứu, đã chỉ ra rằng thói quen sống của chúng ta đang khiến cơ thể phải trả giá. Từ việc ngồi hàng giờ trước màn hình smartphone, thực hiện các cuộc họp qua mạng, cho đến việc đặt đồ ăn tận nhà – tất cả đều đang đẩy chúng ta vào "đại dịch lười vận động".

Và hậu quả là không chỉ Sam, nếu tiếp tục lối sống này, sau 25 năm, chúng ta có thể gặp phải những thay đổi về thể chất như Sam, chẳng hạn như béo phì, mất cân bằng tư thế và thị lực suy giảm. Từ béo phì, rối loạn tư thế, đến suy giảm thị lực. Đáng chú ý, WeWard cảnh báo rằng 80% thanh niên không đạt được mức độ hoạt động thể chất được khuyến nghị, và nhiều người trẻ đang đi bộ ít hơn 15% so với thế hệ trước.

Dù vậy, không phải mọi hy vọng đều đã mất. CDC khuyến cáo mỗi người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa phải hàng tuần. Thậm chí nghiên cứu chỉ ra rằng việc đi bộ 7000 bước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong đến 47% và giảm nguy cơ bệnh tim mạch xuống 25%.