Protein quan trọng như thế nào?

Vương Nhạc Đan, phó giám đốc Khoa Miễn dịch học tại Trường Khoa học Y khoa Cơ bản, Đại học Bắc Kinh, từng đề cập rằng protein giúp cơ thể chống lại bệnh tật rất tốt. Chúng giống như "vật liệu xây dựng" của hệ miễn dịch.

Các tế bào miễn dịch của cơ thể, cũng như kháng thể, cytokine, lysozyme và protein C phản ứng chống lại vi-rút và vi khuẩn, đều được tạo thành từ protein.

Điều gì sẽ xảy ra nếu lượng protein nạp vào không đủ trong thời gian dài?

Thứ nhất, hậu quả rõ ràng nhất là khả năng miễn dịch suy giảm đáng kể. Người cao tuổi dễ mắc bệnh hơn và hồi phục chậm hơn, khiến tình trạng thể chất tổng thể của họ dễ bị tổn thương hơn.

Không chỉ vậy, bạn còn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chức năng cơ bắp yếu đi, bạn sẽ trở nên loạng choạng hoặc khó đi lại và nguy cơ té ngã sẽ tăng lên.

Đối với người cao tuổi trên 65 tuổi, một cú ngã có thể là "cú ngã cuối cùng" của họ!

Vì vậy, để sống lâu, việc đảm bảo cung cấp đủ protein là điều cần thiết. Nếu bạn hoặc người cao tuổi trong gia đình bị sụt cân, yếu cơ, móng giòn hoặc rụng tóc nhiều, bạn nên cảnh giác với nguy cơ thiếu hụt protein.

Thứ hai, không nên tiêu thụ quá lượng protein này, nếu không bạn sẽ bị tiểu đường.

Theo Tiêu chuẩn dinh dưỡng, người lớn nên tiêu thụ 0,8 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày .

Một số tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Đại học Liên hợp quốc và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, cũng khuyến nghị người lớn nên tiêu thụ 0,83 gam protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Ví dụ, theo khuyến nghị này, một người nặng 70kg sẽ cần khoảng 58 gam protein mỗi ngày.

Hãy ăn nhiều hơn 4 loại thực phẩm giàu protein này để có sức khỏe tốt hơn

Trên thực tế, nếu bạn muốn bổ sung lượng protein, hãy khuyến khích người lớn tuổi ăn nhiều các loại thực phẩm sau đây:

1. Trứng

Đối với những người không thích ăn thịt hoặc ăn chay, ăn trứng là một cách tuyệt vời để bổ sung protein.

Có thể bạn đã nghe nói rằng trứng là một loại thực phẩm "hoàn hảo", đặc biệt là nguồn protein. Đối với người cao tuổi, trứng gần như là một mỏ vàng dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao mà không chứa quá nhiều chất béo, rất lý tưởng để duy trì sức khỏe tốt.

Một quả trứng luộc thông thường cung cấp khoảng 6 gram protein. Ngoài ra, trứng còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi, chẳng hạn như vitamin A và vitamin B. Trứng giàu vitamin, khoáng chất và lecithin, có tác dụng tích cực trong việc duy trì chức năng não ở người cao tuổi , giúp họ duy trì tư duy minh mẫn và trí nhớ tốt.

2. Các sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa là một nguồn protein tuyệt vời khác. Dù là sữa, sữa chua hay phô mai , tất cả đều giàu protein và canxi. Đối với người cao tuổi, việc bổ sung canxi và protein là chìa khóa để duy trì sức khỏe xương.

Người lớn tuổi dễ bị loãng xương và gãy xương. Sự kết hợp hoàn hảo giữa canxi, protein và vitamin D trong các sản phẩm từ sữa không chỉ giúp duy trì mật độ xương mà còn thúc đẩy tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch.

Đường lactose và canxi trong các sản phẩm từ sữa có thể thúc đẩy sức khỏe xương và ngăn ngừa mất canxi. Hơn nữa, các sản phẩm từ sữa dễ tiêu hóa và hấp thụ, là nguồn protein phù hợp cho người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu.

3. Sản phẩm đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành, đặc biệt là đậu phụ và sữa đậu nành, từ lâu đã được coi là thực phẩm rất phù hợp cho người cao tuổi.

Những thực phẩm này không chỉ giàu protein thực vật mà còn chứa một lượng đáng kể các khoáng chất như canxi và sắt. Các chất dinh dưỡng này phối hợp với nhau để duy trì sức khỏe xương và giúp đạt được sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể.

Ngoài ra, isoflavone và các phytoestrogen khác có trong các sản phẩm từ đậu nành giúp cân bằng lượng hormone trong cơ thể và ngăn ngừa các vấn đề phổ biến như loãng xương và bệnh tim mạch.

4. Cá

Như chúng ta đã biết, cá rất giàu protein. Các loại cá biển sâu như cá hồi, cá tuyết và cá ngừ đặc biệt nổi bật với hàm lượng protein cực cao và khả năng tiêu hóa, hấp thụ tuyệt vời.

Loại cá này được người cao tuổi ưa chuộng vì giàu protein chất lượng cao, chứa nhiều axit béo Omega-3 có lợi cho sức khỏe, chống lão hóa và có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều protein không nhất thiết là tốt hơn. Louise Fontana, Giáo sư Y học và Dinh dưỡng tại Đại học Sydney, chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây ra những rủi ro sau:

Thứ nhất, nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Nếu bạn tiêu thụ hơn 64 gram protein mỗi ngày, cứ mỗi 10 gram protein bổ sung, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể tăng từ 20% đến 40%.

Thứ hai, nó làm tăng tỷ lệ tử vong. Một nghiên cứu về người lớn từ 50 đến 65 tuổi trong Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Hoa Kỳ cho thấy những người ăn nhiều protein có tỷ lệ tử vong chung cao hơn 75% và tỷ lệ mắc ung thư và béo phì tăng gấp bốn lần.

Vì vậy, vẫn nên bổ sung protein theo tình trạng thể chất của bản thân để có phương pháp lành mạnh và hiệu quả hơn.