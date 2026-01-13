9 món đồ gia dụng mua về là thấy dại: Mẹ tôi dùng đồ rẻ hơn mà hiệu quả ngang ngửa

Khi con mua cho đỡ nghĩ, mẹ chọn để dùng lâu

Tôi thuộc kiểu người: thấy món gì được quảng cáo tiện là mua. Mẹ tôi thì ngược lại. Bà không phản đối, cũng không bình luận nhiều, chỉ lặng lẽ làm theo cách của mình. Và điều khó chịu nhất là: mẹ thường đúng.

Dưới đây là 9 món đồ gia dụng tôi từng mua rất nhanh và cũng nhanh chóng nhận ra: mẹ tôi không mua mà vẫn giải quyết gọn gàng.

1. Cũi quây cho trẻ - mẹ xếp chai nước khoáng

Tôi từng chi tiền mua cũi quây cho cháu, vì nghĩ an toàn là trên hết. Mẹ tôi thì gom các thùng nước khoáng, xếp sát nhau thành khu chơi. Chai đầy nước đủ nặng, chắc chắn, cần tháo ra thì chưa tới một phút.

Khi không dùng nữa, không có món đồ nào phải cất kho. Nước vẫn uống, nhà vẫn gọn.

2. Hộp đựng trang sức - mẹ dùng hộp đồ nghề

Hộp đựng trang sức tôi mua khá đẹp, nhưng nhanh bong, mùi nhựa khó chịu. Mẹ tôi dùng hộp nhựa nhiều ngăn vốn để đựng linh tinh. Trong suốt, dễ nhìn, chia ô rõ ràng.

Không sang, nhưng không hỏng - không phí - không phải mua lại.

3. Giỏ đựng đồ bẩn - mẹ tự làm từ lưới

Tôi mua giỏ đựng đồ giặt, chiếm chỗ và bí hơi. Mẹ tôi dùng lưới kim loại ghép lại, buộc dây rút, gắn bánh xe. Thoáng, nhẹ, kéo đi đâu cũng tiện.

Nhìn không xịn, nhưng dùng thì cực hợp lý.

4. Móc treo đa năng - mẹ dùng móc thường và kẹp giấy

Tôi mua móc treo đa năng cho tất, áo lót. Mẹ tôi treo móc áo thường, kẹp thêm vài kẹp văn phòng.

Rẻ, dễ kiếm, hỏng thì thay ngay. Không có cảm giác tiếc tiền khi dùng.

5. Dung dịch tẩy nấm mốc - mẹ dùng nước khử trùng

Tôi từng mua dung dịch tẩy mốc riêng, giá không rẻ mà dùng nhanh hết. Mẹ tôi chỉ dùng nước khử trùng gia dụng, thấm vào khăn cũ, đặt lên chỗ mốc vài tiếng rồi lau.

Bà không cần nhiều loại chai lọ trong nhà, chỉ cần dùng đúng thứ có sẵn.

6. Kệ bếp treo tường - mẹ dùng giá treo khăn

Bếp nhỏ, tôi mua thêm kệ. Mẹ tôi gắn giá treo khăn inox, đặt tạm rổ nguyên liệu khi nấu, xong thì gập lại.

Ít đồ hơn, nhưng bếp lúc nào cũng thoáng.

7. Bàn đầu giường - mẹ dùng xe đẩy nhỏ

Tôi mua bàn đầu giường vì “nhà ai cũng có”. Mẹ tôi dùng xe đẩy nhỏ, để sách, đèn, nước, cần thì kéo đi chỗ khác.

Một món, dùng được nhiều việc – đó là thứ mẹ luôn ưu tiên.

8. Hộp phân loại tủ lạnh - mẹ tận dụng túi có sẵn

Tôi mua hộp đựng thực phẩm đồng bộ. Mẹ tôi dùng túi sạch, hộp nhựa sẵn có, chia rau - trứng - trái cây gọn gàng.

Không đẹp để chụp ảnh, nhưng không tốn tiền để cho có.

9. Giá để ráo bát - mẹ dùng rổ hấp

Tôi mua giá để ráo bát riêng. Mẹ tôi úp bát vào rổ hấp, đặt nghiêng cho thoát nước.

Ít đồ hơn một món, mà công năng không thiếu.

Sau cùng, tôi mới hiểu: Mẹ không tiết kiệm, mẹ chỉ không tiêu tiền vô cớ

Nhìn lại, tôi không mua những món đồ đó vì thiếu chúng, mà vì sợ bất tiện. Mẹ tôi thì khác. Bà luôn nghĩ: có thật sự cần thêm một món mới không, hay chỉ cần dùng lại thứ mình đã có?

Sống khéo không phải là nhịn chi tiêu, mà là không mua chỉ để thấy yên tâm. Và đó là bài học tôi học được từ mẹ – sau khá nhiều lần… mua dại.