Một thanh treo co giãn, hơn 20 cách dùng: Món đồ rẻ nhất nhưng "lời" nhất tôi từng mua

Không khoan tường. Không bụi bặm. Không cần mua thêm tủ kệ. Chỉ cần một chút sáng tạo, một thanh treo co giãn có thể “hóa thân” thành hơn 20 công dụng khác nhau.

Dưới đây là danh sách 20 cách dùng rõ ràng - cụ thể - áp dụng được ngay, chia theo từng không gian trong nhà.

I. Trong phòng ngủ (7 cách)

1. Treo áo khoác mặc dở sau cửa phòng: Giải quyết triệt để tình trạng áo quăng lên ghế.

2. Treo quần áo mặc trong ngày: Phân lớp: áo bên ngoài - quần bên trong, gọn gàng hẳn.

3. Làm thanh treo phụ trong tủ quần áo: Tận dụng khoảng trống phía dưới thanh treo chính.

4. Treo quần jean đã gấp gọn: Chỉ cần móc chữ S, mỗi thanh treo được 8-10 chiếc.

5. Giữ tay áo khoác dày không thò ra ngoài: Lắp thêm thanh phụ bên trong tủ, đóng cửa nhẹ tênh.

6. Treo mũ, nón bằng kẹp: Không cần hộp, không chiếm mặt sàn.

7. Che gọn phần nóc tủ không chạm trần: Kết hợp rèm kéo hoặc khóa dán, phòng ngủ nhìn gọn hẳn.

II. Trong phòng tắm (6 cách)

8. Treo chai lọ đồ vệ sinh cá nhân: Không đọng nước, dễ lau chùi.

9. Treo khăn lau, giẻ vệ sinh dưới bồn rửa: Khô nhanh, không bừa.

10. Treo dép đi trong nhà: Sàn phòng tắm luôn khô thoáng.

11. Chống đỡ bồn tắm em bé: Giải phóng diện tích sàn, dọn dẹp nhanh.

12. Phơi thảm, khăn lớn sau khi giặt: Không cần móc chuyên dụng.

13. Làm thanh treo rèm phòng tắm / rèm chống nước: Lắp nhanh, tháo gọn.

III. Trong nhà bếp (4 cách)

14. Treo rèm nhỏ và dụng cụ nhẹ ở cửa sổ trượt: Che nắng, che bớt đồ linh tinh.

15. Che khéo đường ống xấu trong bếp: Kết hợp dây gai + giỏ treo, vừa gọn vừa đẹp.

16. Chia ngăn dọc trong tủ bếp không có giỏ kéo: Dựng thớt, khay, nắp nồi rất tiện.

17. Chia tầng cho kệ mở quá cao: Tầng dưới để đồ khô, tầng trên để cốc chén.

IV. Ở lối vào & hành lang (3 cách)

18. Làm giá giày tạm cho lối vào hẹp: Dựng 2-3 thanh là xếp được cả chục đôi.

19. Treo dép đi trong nhà: Không cần tủ giày cồng kềnh.

20. Treo túi xách, mũ bảo hiểm, đồ dùng ra vào nhà: Lấy - cất trong một thao tác.

V. Những cách dùng “ngoài dự đoán”

- Treo khăn giấy dự trữ dưới bàn ăn.

- Làm giá vẽ cho trẻ (2 thanh + móc rèm).

- Treo búp bê, đồ chơi, bóng rổ, bóng đá.

- Treo túi rác trong phòng tắm để lau sàn dễ hơn.

- Tạo kệ để giỏ đồ phía trên máy giặt bằng hai thanh đặt lệch cao thấp.

Lưu ý quan trọng khi dùng thanh treo co giãn

- Chọn loại đường kính lớn, chất lượng tốt.

- Không treo quá nặng ở một điểm.

- Dùng thêm móc chữ S, kẹp hoặc đế chống trượt nếu cần.

- Dùng đúng cách, thanh treo co giãn rất bền và ổn định, không hề “yếu” như nhiều người lo.

Kết lại

Nếu phải chọn một món đồ rẻ tiền nhưng giúp nhà gọn lên rõ rệt, tôi sẽ chọn thanh treo co giãn.

Không phải vì nó đa năng cho vui, mà vì:

- Giải quyết được hàng loạt góc chết.

- Giảm nhu cầu mua thêm tủ, kệ, phụ kiện.

- Phù hợp nhà nhỏ, nhà thuê, nhà có trẻ.

Nhà không chật vì thiếu diện tích - mà vì chưa tận dụng đúng. Và đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ… một thanh treo co giãn.