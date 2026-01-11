Mẹ tôi bảo: Đừng lau sàn kiểu này - tưởng sạch nhưng lại gọi kiến vào nhà mỗi ngày

Lau sàn càng chăm, kiến càng nhiều – vì sao lại nghịch lý như vậy?

Tôi từng nghĩ:

- Sàn sạch thì kiến không có gì để ăn

- Lau thường xuyên là tốt

- Mùi thơm đồng nghĩa với sạch

Nhưng thực tế thì ngược lại. Kiến không chỉ bị thu hút bởi đồ ăn rơi vãi, mà còn bởi:

- Mùi ngọt

- Độ ẩm

- Lớp cặn sót lại sau khi lau

Mẹ tôi nói rất gọn: “Con lau sạch bề mặt, nhưng lại để lại thứ kiến thích nhất”.

Kiểu lau sàn nhiều nhà đang làm – và chính là nguyên nhân gọi kiến

1. Dùng quá nhiều nước lau sàn có mùi thơm

Đây là lỗi phổ biến nhất.

Nhiều loại nước lau sàn:

- Có mùi hoa, mùi trái cây

- Chứa chất tạo hương hơi ngọt

Sau khi lau:

- Mùi bay đi, nhưng lớp cặn mỏng vẫn còn

- Với kiến, đó lại là “tín hiệu mùi” rất rõ

Kết quả: Lau xong một lúc là kiến bắt đầu xuất hiện, nhất là dọc chân tường.

2. Lau xong nhưng sàn vẫn ẩm lâu

Mẹ tôi rất để ý chuyện này.

Nếu lau sàn mà:

- Dùng quá nhiều nước

- Không mở cửa cho khô nhanh

- Lau vào buổi tối, sàn ẩm qua đêm

Thì:

- Độ ẩm tăng

- Kiến dễ tìm đường bò vào

- Nhất là các khe gạch, chân tường

Nhà càng ẩm, kiến càng thích.

3. Không lau lại bằng nước sạch

Nhiều người:

- Pha dung dịch lau sàn

- Lau một lượt là xong

Nhưng mẹ tôi luôn làm thêm một bước nữa: lau lại bằng nước sạch vắt kỹ khăn

Vì nếu không:

- Dung dịch lau sàn khô lại thành lớp dính mỏng

- Bụi + mùi + hơi ngọt = kiến tìm tới rất nhanh

4. Lau sàn nhưng bỏ quên chân tường và khe gạch

Sàn giữa nhà có thể rất sạch, nhưng:

- Chân tường còn ẩm

- Khe gạch còn đọng nước

- Chỗ khuất không khô hẳn

Đây chính là “đường đi quen thuộc” của kiến.

Mẹ tôi nói: “Kiến không đi giữa nhà, nó đi sát mép.”

Lau sàn thế nào để không gọi kiến?

1. Giảm lượng nước lau sàn

Pha loãng hơn hướng dẫn một chút

Không cần mùi quá đậm

2. Lau lại bằng nước sạch

Vắt khăn thật kỹ

Lau nhanh, không để đọng nước

3. Ưu tiên lau sàn ban ngày

Có ánh nắng

Có gió

Sàn khô nhanh

4. Chú ý chân tường – khe gạch

Lau nhẹ nhưng phải khô

Không để ẩm kéo dài

5. Đổi suy nghĩ: sạch ≠ thơm

Sàn sạch là khô – không dính – không mùi ngọt

Không cần lúc nào cũng thơm nức

Tôi làm theo – và kiến giảm thật

Sau khi đổi cách lau:

- Giảm nước lau sàn

- Lau lại bằng nước sạch

- Để sàn khô nhanh

Chỉ sau vài ngày:

- Kiến giảm rõ

- Không còn bò thành hàng sau mỗi lần lau

- Nhà vẫn sạch, nhưng không “mời gọi” côn trùng nữa

Kết lại

Mẹ tôi không dùng thuốc diệt kiến, cũng không rắc hóa chất khắp nhà. Mẹ chỉ thay đổi cách lau sàn.

Và đúng như mẹ nói: “Lau sai cách thì càng dọn càng rước kiến vào nhà.”

Đôi khi, bớt một chút mùi – khô thêm một chút – lại là cách giữ nhà sạch lâu hơn.