9 lợi ích thần kỳ từ "chuyện ấy" có thể làm nên những điều kỳ diệu cho tâm trí và cơ thể

"Chuyện ấy" có thể làm nên những điều kỳ diệu cho tâm trí và cơ thể. Lợi ích phổ biến nhất được mọi người biết tới là giúp giảm stress hiệu quả. Thế nhưng, quan hệ tình dục không chỉ tốt cho mối quan hệ giữa 2 người, mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Sau đây là một số điều mà tình dục giúp cơ thể phòng ngừa hoặc chữa khỏi.

1. Giảm nhức đầu

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cephalagia, nếu quan hệ tình dục trong khi bị đau đầu có thể giúp giảm đau ngay lập tức.

"Chuyện ấy" giúp giảm đau đầu hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu từ Khoa Thần kinh tại Đại học Münster, Đức đã gửi một bảng câu hỏi tới 1.000 bệnh nhân từng bị đau đầu từng cơn hoặc đau nửa đầu. Kết quả cho thấy có 60% bệnh nhân đau nửa đầu khi quan hệ tình dục khi cơn đau xảy ra, họ cảm thấy tình trạng được cải thiện rất nhiều. 91% những người từng bị đau đầu từng cơn cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn ở mức độ vừa phải.

2. Phòng ngừa cảm lạnh và cúm

Một nghiên cứu năm 2009, được thực hiện bởi Carl Charnetski và Frank Brennan từ Đại học Wilkes ở Pennsylvania cho thấy, "chuyện ấy" có tác động tích cực trong việc phòng ngừa cảm cúm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những sinh viên đại học quan hệ tình dục 1 hoặc 2 lần 1 tuần có nồng độ immunoglobulin A (IgA) vượt mức bình thường, có khả năng giúp cơ thể chống lại cảm lạnh và cảm cúm cao hơn.

3. Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Đàn ông xuất tinh thường xuyên (ít nhất 21 lần mỗi tháng) ít có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, những người đàn ông xuất tinh thường xuyên (khoảng 21 lần mỗi tháng) ít có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn.

Điều này có thể nói rằng, đàn ông thường xuyên đạt cực khoái bằng dù là bằng"chuyện ấy" hay thủ dâm đều mang lại lợi ích cho cơ thể giống nhau.

4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Các nghiên cứu trên còn chỉ ra rằng "chuyện ấy" còn có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch vành ở nam giới. Những người đàn ông làm "chuyện ấy" mỗi tháng 1 lần hoặc không làm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 45% so với những người đàn ông có hoạt động tình dục thường xuyên.

Ngoài ra, những người có ham muốn tình dục cao và làm "chuyện ấy" đều đặn giúp tăng cường hệ thống tim mạch khỏe mạnh hơn.

5. Loại bỏ sỏi thận

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra có một phương pháp loại bỏ sỏi thận, và một số các tinh thể cứng khác hình thành trong thận hoặc đường tiết niệu có liên quan tới việc đạt được cực khoái. Vì vậy, làm "chuyện ấy" có thể giúp nam nữ loại bỏ phần nào sỏi thận.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Urology, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, họ phát hiện ra việc quan hệ tình dục ít nhất 3 – 4 lần 1 tuần có thể ngăn ngừa được sỏi thận tự phát.

6. Giảm căng thẳng

Một nghiên cứu trên tạp chí Biological Psychology cho thấy những người yêu nhau nếu quan hệ vào đêm hôm trước sẽ bình tĩnh hơn trong các tình huống căng thẳng vào ngày hôm sau. Đó là bởi vì niềm vui được chạm vào, hôn và âu yếm của người khác, làm giảm mức độ hormone căng thẳng cortisol và tăng hormone hạnh phúc của cơ thể như oxytocin. Điều này cũng có nghĩa là quan hệ tình dục có thể giúp chống lại chứng trầm cảm.

7. Giảm đau

Nếu nửa kia của bạn nói rằng họ bị đau đầu, bạn có thể cho họ biết rằng "chuyện ấy" thực sự là một liều thuốc giảm đau tuyệt vời.

Làm ''chuyện ấy" giúp rất nhiều cơn đau khác nhau.

Nghiên cứu được công bố trên Bulletin of Experimental Biology and Medicine cho thấy, cực khoái có thể làm giảm một nửa độ nhạy cảm của cơ thể đối với cơn đau, bao gồm đau lưng, đau nửa đầu và viêm khớp. Tình dục làm tăng mức endorphin, liều thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, có tốc độ nhanh hơn nhiều so với thuốc kháng sinh.

8. Ngăn ngừa ung thư vú

Cũng như ung thư tuyến tiền liệt, "chuyện ấy" mang lại rất nhiều lợi ích tích cực trong việc chống lại ung thư vú ở cả nam và nữ.

Một nghiên cứu của Hy Lạp được công bố trên Tạp chí Ung thư của Anh vào năm 2000 cho thấy, những người đàn ông có ít hơn 6 lần đạt cực khoái mỗi tháng, có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Trong khi đó, một nghiên cứu về phụ nữ Pháp được công bố năm 1989 cho thấy, những người không có bạn tình, hoặc quan hệ tình dục ít hơn 1 lần 1 tháng, có nguy cơ bị chẩn đoán mắc ung thư vú cao hơn.

9. Giúp xương chắc khỏe

Tình dục có thể giúp nam giới tăng cường lượng testosterone và phụ nữ duy trì mức estrogen, nhưng đây không chỉ là hormone giới tính. Chúng cũng có thể giúp ngăn chặn sự suy giảm mật độ xương theo tuổi tác, giảm nguy cơ mắc các bệnh như loãng xương hoặc giòn xương.

Theo Standardmedia, Cheatsheet