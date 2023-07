9 loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, bệnh nhân tiểu đường ăn sẽ tốt cho sức khỏe

Những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2 thường được xây dựng một chế độ ăn rất nghiêm ngặt. Họ phải từ bỏ một số món ăn yêu thích, bao gồm các món ăn vặt và cả trái cây.

Tuy nhiên, khi đường huyết của người bệnh ở trạng thái ổn định trong thời gian dài, đường huyết không biến động thường xuyên thì có thể ăn một số loại trái cây điều độ. Các loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và một lượng chất xơ nhất định, có thể thúc đẩy sự hấp thụ các chất dinh dưỡng, tăng cảm giác thèm ăn, giúp duy trì axit trong cơ thể. Vì vậy, đối với bệnh nhân đái tháo đường, ăn một số loại trái cây một cách hợp lý có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Nhưng tốt nhất chỉ nên chọn những loại quả có chỉ số đường huyết (GI) ở mức thấp (dưới 70) vì sẽ không gây tăng đường huyết nhanh.

Theo các chuyên gia trên tờ NDTV, dưới đây là 9 loại quả mà bệnh nhân tiểu đường có thể tiêu thụ.

1. Quả anh đào

Anh đào có một trong những loại quả có GI thấp nhất, khoảng 20. Chúng chứa nhiều vitamin C, chất xơ, kali và chất chống oxy hóa. Vì chứa ít calo nên chúng cũng có thể hỗ trợ giảm cân cho bệnh nhân tiểu đường.

2. Quả mơ khô

Quả mơ khô có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng cho bệnh tiểu đường. Chúng có chỉ số GI là 32, khá thấp. Hơn nữa, loại quả này cũng là nguồn cung cấp sắt, đồng, kali, vitamin A và E dồi dào.

3. Cam

Cam nổi tiếng giàu vitamin C cũng như chất chống oxy hóa nên rất thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường. Với chỉ số GI xấp xỉ 40, cam cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp. Loại quả này cũng ít đường và calo.

4. Lê

Lê có chỉ số GI là 38. Có nhiều chất xơ, chúng có thể thúc đẩy cảm giác no và do đó giúp giảm cân. Lê cũng chứa vitamin C, vitamin K, cũng như kali và đồng. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa polyphenol, có thể tăng cường sức khỏe lâu dài của bệnh nhân tiểu đường.

5. Táo

Táo có chỉ số GI dưới 40, vì vậy chúng khá là phù hợp với người mắc bệnh đường huyết cao. Táo cũng giàu chất chống oxy hóa, có hàm lượng chất xơ và nước cao, có thể hạn chế sự thèm ăn của bạn, giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe đường ruột.

6. Quả bưởi

Bưởi cũng là một trong những loại trái cây có hiệu quả tốt cho đường huyết. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cùi của quả bưởi tươi có chứa chất insulin có tác dụng hạ đường huyết.

Ngoài ra quả bưởi cũng rất giàu vitamin C, có thể ức chế aldose reductase và ngăn ngừa sự xuất hiện của các biến chứng vi mạch tiểu đường.

7. Ổi

Ổi có chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa, kali và chất xơ... Do đó, loại trái cây thơm ngon này cũng được coi là tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Ổi chứa ít calo và được biết đến với công dụng tăng cường khả năng miễn dịch, sức khỏe đường ruột và hỗ trợ giảm cân.

8. Quả đào

Với chỉ số GI khoảng 42, đào là một loại trái cây giàu vitamin và các lợi ích sức khỏe khác. Chúng được cho là tốt cho tiêu hóa, sức khỏe tim mạch và làn da. Đào cũng cung cấp một lượng chất xơ và chất chống oxy hóa.

9. Dâu tây

Dâu tây có chỉ số GI là 41. Chứa nhiều vitamin C, chúng có thể cải thiện đáng kể khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể của bạn. Loại trái cây ít calo, nhiều chất xơ này cũng cung cấp vitamin A, C, folate, phốt pho và mangan.

Người tiểu đường cần lưu ý gì khi ăn trái cây?

Bác sĩ nội tiết Li Aiguo (chuyên gia Khoa Nội tiết của Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật) cho biết, người bệnh nên ăn trái cây vào thời điểm giữa hai bữa, hoặc ăn trước khi ngủ trưa một tiếng.

Cần lưu ý rằng mặc dù trái cây có GI thấp có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường, nhưng người bệnh cần tiêu thụ điều độ. Lượng trái cây tiêu thụ mỗi ngày cũng không nên quá nhiều. Vì vậy cần tham khảo bác sĩ về số lượng có thể ăn vì mỗi bệnh nhân sẽ có một tình trạng bệnh khác nhau.