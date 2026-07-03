Hình ảnh lặng người trong phòng bệnh: Người chồng mắc ung thư nhất quyết muốn dừng điều trị, hành động của người vợ khiến ai cũng nghẹn lòng

Mới đây, một đoạn video đượcBS Ninh Công Vi (PGĐ Trung Tâm Ung bướu, xạ trị Y học hạt nhân Phương Đông) chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Trong video, người chồng ngồi lặng trên giường bệnh, bên cạnh là người thân. Cả hai có những cự cãi và giận dỗi

Theo chia sẻ của bác sĩ thì "người chồng mắc ung thư đại tràng đã điều trị trong thời gian dài và không chịu tiếp tục hóa xạ hay phẫu thuật nữa, anh muốn để dành phần tiền tiết kiệm cho vợ con sau này... Lý do không phải vì anh không còn khát khao được sống, mà vì không muốn số tiền tích cóp của gia đình tiếp tục vơi đi, vợ con phải chật vật theo mình. Anh muốn giữ lại những gì còn lại để vợ con có một khoản trang trải cuộc sống sau này.

Chị vợ khóc nhờ bác sĩ thuyết phục anh tiếp nhận phác đồ. Tiền có thể kiếm lại nhưng con không thể kiếm lại bố, vợ cũng không còn chồng...

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Bởi với nhiều gia đình từng có người thân mắc ung thư, đây không phải là một tình huống hiếm gặp.

Có những quyết định không xuất phát từ việc "muốn từ bỏ"

Quyết định dừng điều trị của người bệnh không đồng nghĩa với việc họ không còn muốn sống. Thực tế, trong nhiều trường hợp, đó là kết quả của quá trình cân nhắc giữa hiệu quả điều trị, chất lượng cuộc sống, khả năng tài chính và mong muốn của chính người bệnh.

Ung thư không chỉ là cuộc chiến chống lại bệnh tật. Đó còn là cuộc chiến với thời gian, với sức khỏe ngày một suy kiệt và với áp lực tài chính kéo dài. Mỗi đợt hóa trị, xạ trị, mỗi lần nhập viện, mỗi loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm... đều có thể trở thành gánh nặng đè lên vai cả gia đình.

Với người bệnh, nỗi đau không chỉ đến từ những cơn đau thể xác hay tác dụng phụ của điều trị. Điều khiến họ day dứt hơn cả nhiều khi là cảm giác mình đang trở thành gánh nặng cho những người thân yêu. Không ít bệnh nhân từng xin bác sĩ hoặc gia đình cho dừng điều trị, không phải vì muốn buông xuôi, mà vì không muốn người ở lại phải bán nhà, vay nợ hay đánh đổi cả tương lai của con cái để níu kéo thêm cho mình vài tháng, vài năm.

Trong khi đó, người thân cũng phải đối diện với một áp lực không kém. Họ luôn đứng giữa hai lựa chọn đầy giằng xé: Tiếp tục điều trị để còn hy vọng, hay chấp nhận thực tế khi chi phí ngày càng vượt quá khả năng của gia đình. Dù lựa chọn nào, cảm giác day dứt cũng rất khó tránh khỏi.

Có lẽ vì vậy, đoạn video của BS Ninh Công Vi không chỉ kể câu chuyện của một người đàn ông mắc ung thư. Nó phản chiếu nỗi trăn trở của rất nhiều gia đình đang âm thầm bước qua hành trình điều trị bệnh hiểm nghèo - nơi tình yêu thương đôi khi được thể hiện bằng những quyết định đau lòng nhất.

Quyết định điều trị ung thư chưa bao giờ là câu chuyện của riêng bệnh nhân

Các bác sĩ ung bướu cho biết, ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối, mục tiêu điều trị không phải lúc nào cũng là chữa khỏi bệnh.

Nhiều trường hợp, điều trị nhằm kéo dài thời gian sống, giảm đau, kiểm soát triệu chứng và giúp người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Việc tiếp tục hay dừng một phương pháp điều trị phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

Giai đoạn bệnh và tiên lượng.

Hiệu quả của phương pháp điều trị.

Tác dụng phụ mà người bệnh phải chịu đựng.

Thể trạng hiện tại.

Điều kiện kinh tế và mong muốn của chính người bệnh.

Đó là quyết định cần được thảo luận giữa bệnh nhân, gia đình và đội ngũ bác sĩ, thay vì chỉ dựa trên cảm xúc của một thời điểm.

Trong chăm sóc ung thư hiện đại, chăm sóc giảm nhẹ ngày càng được nhấn mạnh. Mục tiêu không chỉ là kéo dài sự sống mà còn giúp người bệnh giảm đau, bớt khó chịu, được hỗ trợ về tâm lý... trong suốt quá trình điều trị.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi được chăm sóc giảm nhẹ đúng cách từ sớm, người bệnh có thể cảm thấy dễ chịu hơn, giảm lo âu, đồng thời gia đình cũng được hỗ trợ để đưa ra những quyết định phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Phía sau mỗi quyết định là một tình yêu rất lớn

Không ai biết câu chuyện trong đoạn video rồi sẽ đi đến đâu. Người đàn ông ấy có thể vẫn sẽ tiếp tục điều trị. Cũng có thể anh sẽ giữ nguyên quyết định của mình.

Nhưng điều khiến cộng đồng mạng xúc động không nằm ở căn bệnh, mà ở tình yêu của một người chồng, một người cha. Khi đối diện với ranh giới sinh tử, điều anh nghĩ nhiều nhất không phải bản thân, mà là cuộc sống của vợ con sau này.

Bởi đôi khi, điều đau đớn nhất của người mắc bệnh hiểm nghèo không phải là biết mình có thể không còn nhiều thời gian, mà là sợ người mình thương sẽ phải sống trong những tháng ngày chật vật vì những khoản chi phí mình để lại.

Và đó cũng là lời nhắc để mỗi chúng ta trân trọng hơn sức khỏe, chủ động tầm soát bệnh sớm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe khi có điều kiện, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu khi còn có thể.