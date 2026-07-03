Nghẹn ngào khoảnh khắc thầy hiệu trưởng nói lời chia tay với học trò là sinh viên y khoa năm nhất hiến tạng cứu người sau tai nạn giao thông

Sáng ngày 03/7/2026, Trường Y - Dược Phenikaa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình "Lễ tri ân và tôn vinh sinh viên Đại học Phenikaa hiến tạng cứu người" với chủ đề "Khi trái tim ngừng đập, sứ mệnh vẫn sống mãi (The White Coat Legacy)", nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của nam sinh N.V.N. - người đã hiến tặng mô, tạng sau chết não để cứu sống nhiều người bệnh.

N.V.N., 19 tuổi, là sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa. Ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với bao hoài bão được cầm ống nghe, dao mổ cứu người, nhưng hành trình của N. đã dừng lại sau một vụ tai nạn giao thông. Mặc dù được các các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nỗ lực cứu chữa, em vẫn không qua khỏi.

Trong thời khắc đau thương nhất, mẹ em - một nhân viên y tế của Trường Y - Dược Phenikaa cùng gia đình đã lựa chọn trao đi món quà vô giá là sự sống. Gia đình em đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm và nhân văn là hiến tặng mô, tạng của con để trao cơ hội sống cho những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử. Lá gan của N.V.N được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại sự hồi sinh cho nhiều người bệnh mà còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, tinh thần phụng sự và trách nhiệm xã hội của người học ngành y.

Thầy hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa xúc động, nghẹn ngào gửi lời từ biệt cuối cùng tới người học trò của mình: "Thầy càng trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác".

Thầy hiệu trường xúc động nói lời tiễn biệt với học trò hiến tạng cứu người. Video: BVCC

Mang trong mình ước mơ khoác áo blouse trắng để cứu người, em N.V.N giờ đây đã hoàn thành điều ấy bằng một cách đặc biệt hơn, đó là trao sự sống cho những người bệnh đang từng ngày mong chờ phép màu.

Trong lĩnh vực ghép tạng, hiến mô, tạng sau chết não được xem là "món quà của sự sống" quý giá nhất. Chỉ từ một người hiến, nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử có thể được trao cơ hội sống, trong khi nhiều người khác có thể tìm lại chất lượng cuộc sống đã mất. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguồn tạng hiến từ người chết não vẫn còn vô cùng khan hiếm. Những rào cản về tâm lý, quan niệm giữ gìn cơ thể toàn vẹn sau khi qua đời cùng sự thiếu hiểu biết về hiến tạng khiến số người đồng ý hiến sau chết não vẫn chưa tương xứng với nhu cầu ghép tạng ngày càng gia tăng.