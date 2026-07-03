Đậu bắp là loại thực phẩm hết sức quen thuộc trong ẩm thực của khắp các vùng miền tại Việt Nam. Đậu bắp có thể trồng được quanh năm, nhưng đạt năng suất tốt nhất vào những tháng mùa hè do là cây ưa nhiệt. Quả đậu bắp có thể được chế biến đa dạng bằng cách hấp, luộc rồi chấm với muối vừng hoặc kho quẹt; giải ngấy khi kết hợp trong các món thịt nướng; tăng độ hấp dẫn cho món canh chua.

Cây đậu bắp.

Giá đậu bắp ở các chợ dân sinh chỉ dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Physiology and Molecular Biology of Plants vào năm 2015 thông tin đậu bắp được người Hàn Quốc gọi là “nhân sâm xanh” vì những lợi ích tuyệt vời với sức khỏe, đặc biệt là khả năng giảm mỡ máu.

Đậu bắp và tác dụng giảm mỡ máu tuyệt vời

Nhiều nghiên cứu cho thấy đậu bắp có thể giúp giảm mỡ máu nhờ sự kết hợp của chất nhầy tự nhiên, chất xơ hòa tan và các hợp chất chống oxy hóa có trong quả, tạp chí Parade thông tin.

“Bắt” cholesterol bằng chất nhầy

Một trong những thành phần nổi bật của đậu bắp là chất nhầy dạng gel tự nhiên bao quanh phần thịt quả. Theo TS Chris Mohr, chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn sức khỏe người Mỹ, chất này có thể liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa, ngăn cơ thể hấp thu cholesterol.

“Chất nhầy trong đậu bắp liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa và giúp đào thải chúng ra khỏi cơ thể trước khi được hấp thu”, TS Mohr giải thích.

Sự tuyệt diệu của chất xơ hòa tan

Đậu bắp có thể giảm mỡ máu.

Bên cạnh đó, đậu bắp còn giàu chất xơ hòa tan, có khả năng gắn với các axit mật trong ruột. Khi các axit mật bị đào thải theo phân, gan sẽ phải sử dụng cholesterol trong máu để tạo thêm axit mật mới, từ đó góp phần làm giảm nồng độ cholesterol.

Giảm viêm và stress oxy hóa bằng chất chống oxy hóa

Đậu bắp cũng cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol. Đây là những hoạt chất giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm mạn tính, hai yếu tố có liên quan chặt chẽ đến rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

“Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa, flavonoid và polyphenol giúp giảm stress oxy hóa và viêm. Đây vốn là những yếu tố quan trọng góp phần làm tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catherine Gervacio nhận định.

Giàu dinh dưỡng nên được ví là “nhân sâm xanh”

Đậu bắp giàu dinh dưỡng.

Không phải ngẫu nhiên mà đậu bắp được ví là “nhân sâm xanh”. Ngoài giàu các chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật, đậu bắp còn gây bất ngờ về giá trị dinh dưỡng.

Loại quả này tuy chỉ cung cấp khoảng 33 calo trong mỗi 100g, nhưng lại giàu protein thực vật cùng hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu. Theo Healthline, 100g đậu bắp có thể đáp ứng khoảng 26% nhu cầu vitamin C, 26% vitamin K, 15% folate, 14% magiê và 13% vitamin B6 mỗi ngày. Đây đều là những vi chất quan trọng đối với hệ miễn dịch, quá trình đông máu, chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Một điểm đáng chú ý khác là đậu bắp chứa lượng protein cao hơn nhiều loại rau quả khác.

Ăn đậu bắp thế nào để có lợi?

Để giữ lại tối đa lượng chất xơ hòa tan và chất nhầy có lợi, các chuyên gia khuyến nghị nên luộc, hấp, xào nhanh hoặc nấu canh, hầm đậu bắp thay vì chế biến ở nhiệt độ quá cao hoặc chiên ngập dầu. Điều này giúp bảo toàn các thành phần được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảm cholesterol.

Nguồn: Parade, Healthline