8 năm trả nợ thay gia đình, đến khi xin cưới, mẹ lại hỏi tôi: Nợ chưa trả xong, con định bỏ mặc bố mẹ sao?

Năm 17 tuổi, tôi biết bố mình đang gánh khoản nợ hơn 800 triệu đồng. Đó là số tiền bố vay mượn suốt một thời gian dài để lo cho cả gia đình, từ tiền sinh hoạt, học hành của các con đến những lúc nhà có việc gấp. Khi ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu hết giá trị của đồng tiền, chỉ biết nhìn bố mẹ ngày nào cũng lo lắng, điện thoại có người gọi đến là cả nhà lại im lặng. Tôi thương bố mẹ nên đã hứa rằng sau này đi làm, tôi sẽ cố gắng trả hết khoản nợ ấy, không để bố mẹ phải sống trong cảnh bị người ta đòi tiền nữa.

Lời hứa năm 17 tuổi ấy theo tôi suốt nhiều năm trưởng thành. Ra trường, tôi đi làm, cố gắng nhận thêm việc, hạn chế mua sắm, ăn uống cũng tính toán từng khoản. Bạn bè cùng tuổi có thể dành tiền đi du lịch, mua quần áo hay tận hưởng cuộc sống, còn tôi gần như tháng nào nhận lương cũng trích một phần lớn gửi về trả nợ. Có những lúc nhìn tài khoản chẳng còn bao nhiêu, tôi cũng chạnh lòng, nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi lại tự nhủ cố thêm một chút.

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Đến nay, tôi đã trả được gần 600 triệu đồng. Khoản nợ vẫn còn hơn 200 triệu, nhưng ít nhất cũng đã vơi đi đáng kể. Tôi từng nghĩ chỉ cần kiên trì thêm vài năm nữa là có thể hoàn thành lời hứa với bố mẹ.

Thế nhưng hai năm gần đây, tôi yêu Quang. Anh hơn tôi vài tuổi, công việc ổn định, tính tình chín chắn và rất thương tôi. Quang biết hoàn cảnh gia đình tôi, cũng biết tôi đang trả nợ thay bố mẹ. Anh chưa bao giờ trách móc hay tỏ thái độ khó chịu. Thậm chí, anh còn nói nếu chúng tôi kết hôn, hai đứa có thể cùng nhau tính toán để tôi tiếp tục trả nốt số nợ còn lại.

Tôi rất muốn lấy Quang, muốn có một gia đình riêng, được sống cuộc đời của mình như bao cô gái khác. Nhưng khi chúng tôi đề cập chuyện cưới xin, cả nhà tôi đều phản đối. Bố mẹ cho rằng nợ chưa trả hết thì tôi chưa thể nghĩ đến chuyện lấy chồng. Mọi người sợ tôi lập gia đình rồi sẽ không còn điều kiện giúp đỡ bố mẹ, bố mẹ giờ không còn khả năng kiếm tiền trả nợ nữa nên chỉ biết trông cậy vào tôi. Mẹ hỏi tôi: "Nợ chưa trả xong, con định bỏ mặc bố mẹ sao?".

Tôi hiểu bố mẹ đã vất vả, cũng không muốn bỏ mặc khoản nợ ấy. Nhưng tôi đã trả nợ suốt 8 năm ròng, giờ thì tôi cũng cần có hạnh phúc riêng. Tôi không biết mình có ích kỷ không khi muốn kết hôn trước lúc trả hết nợ?