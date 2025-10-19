8 năm Mỹ Tâm ở bên Mai Tài Phến

Là một trong những giọng ca có lượng fan hùng hậu hàng đầu Vbiz, chuyện tình cảm của "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm luôn được cư dân mạng nhiệt tình chấm hóng. Cô vướng nghi vấn hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi Mai Tài Phến.

Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là MV Đừng hỏi em, được phát hành vào năm 2017. Sau đó, cặp đôi cùng góp mặt trong dự án phim Chị trợ lý của anh năm 2019.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính nghi vấn tình cảm từ khi tham gia dự án phim này. Diễn xuất ăn ý của cả hai trong bộ phim khiến khán giả liên tục đẩy thuyền nhiệt tình. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng chặng đường liên tục đồng hành cùng nhau, những cử chỉ ngọt ngào và hành động đặc biệt mà cặp đôi dành cho nhau thời gian qua đã chứng minh tất cả.

Tin đồn hẹn hò của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu khi cả hai cùng tham gia dự án phim

Mỹ Tâm từng công khai chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện. Năm 2022, hình ảnh Mai Tài Phến xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng để cùng đón Tết đã gây chấn động mạng xã hội.

Tháng 4/2024, Mỹ Tâm "trượt tay" đăng tải bức ảnh người đàn ông thả diều trên nóc nhà. Nhiều người nhận xét rằng nhân vật này có ngoại hình khá tương đồng với Mai Tài Phến. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".

Thời gian qua, cặp đôi bị tóm gọn lộ diện chung tại sân bay, sánh đôi trong những buổi gặp gỡ bạn bè...

Năm 2022, Mai Tài Phến bị bắt gặp xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm vào dịp Tết

Tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đi cùng nhau tại sân bay

Không chỉ bị tóm hàng loạt hint chất lượng, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn có hành động ủng hộ dự án mới của đối phương. Trong buổi ra mắt phim của nam diễn viên, "họa mi tóc nâu" cũng có mặt. Ngược lại, khi Mỹ Tâm tổ chức show diễn thì Mai Tài Phến luôn xuất hiện.

Vào tháng 12 tới, nữ ca sĩ sẽ tổ chức concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình. Trên trang cá nhân, Mai Tài Phến vừa qua chia sẻ hình ảnh poster concert của cô và đính kèm dòng chú thích đặc biệt: "Mai lai" kèm icon trái tim. "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Tạm dịch: Cuộc sống của tôi), hoặc "My light" (Tạm dịch: Ánh sáng của tôi).

Mai Tài Phến còn nhập hội "follow mình em" khi chỉ theo dõi duy nhất mỗi Mỹ Tâm. Phần lớn bài đăng của nam diễn viên cũng đều liên quan đến việc ủng hộ sản phẩm âm nhạc hoặc quảng bá cho các liveshow của nữ ca sĩ.

Với loạt hint chất lượng, netizen càng thêm chắc nịch chuyện Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang bí mật hẹn hò

Ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ về gu nửa kia: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ "say bye" mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

Mai Tài Phến luôn xuất hiện ủng hộ trong các liveshow, sự kiện của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm cho biết cô không có gu bạn trai cụ thể, chỉ cần có cảm xúc

Khi được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến Mỹ Tâm trên mạng xã hội, Mai Tài Phến chia sẻ với chúng tôi: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai.

Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".

Mai Tài Phến đã gia nhập hội "chỉ follow mình em" trên trang cá nhân

Trên mạng xã hội, các bài đăng của Mai Tài Phến phần lớn đều liên quan tới nữ ca sĩ

Mai Tài Phến từng giải thích về việc liên tục xuất hiện trong những show diễn đặc biệt của Mỹ Tâm: "Phến cũng không biết nữa, cũng không nghĩ tới điều đó luôn, chắc do mình ngồi ở hàng ghế đầu nên được mọi người chú ý (cười). Ở những show trước Phến chọn vé ngồi xa để được xem toàn bộ sân khấu, còn lần này mình muốn xem cận cảnh hơn cái cách chị Tâm biểu diễn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Còn mọi người nghĩ khác, thì mình không hiểu được, chắc là do lâu quá không thấy Phến ngồi ở đầu. Phến cũng như bao người khác thôi, cũng như mấy anh chị đến xem show bình thường, mọi người bàn tán với ý nghĩa khác thì Phến cũng không hiểu, bạn đi xem show Phến cũng đi xem show, đâu có gì đâu".

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 2016, anh bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên tự do, dần khẳng định tên tuổi qua các dự án phim và MV ca nhạc. Việc góp mặt trong MV Em gái mưa của Hương Tràm đã khiến tên tuổi của Mai Tài Phến vụt sáng, được khán giả quan tâm nhiều hơn.

Anh bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi tham gia MV Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm