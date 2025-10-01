Trường Giang, Mỹ Tâm, vợ chồng Trấn Thành và dàn sao chung tay quyên góp khắc phục hậu quả bão lũ
Các nghệ sĩ Việt đồng loạt thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng trong giai đoạn khó khăn.
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã để lại thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Theo báo cáo nhanh Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 17 giờ ngày 1/10, thiên tai đã làm 54 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 8.780 tỷ đồng.
Trong lúc này, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ, với hàng loạt tổ chức, cá nhân kêu gọi và chung tay hỗ trợ. Giới nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt có những lời động viên thiết thực tới bà con vùng bão lũ. Nhiều gương mặt nổi tiếng như Trường Giang, Trấn Thành – Hari Won, Mỹ Tâm, Ngọc Trinh, Hòa Minzy, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên… đều nhanh chóng phát động đóng góp.
Điểm chung trong chia sẻ của dàn nghệ sĩ là mong muốn bà con giữ vững tinh thần, sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Họ xem đây là trách nhiệm, là tình cảm cần thiết để san sẻ cùng đồng bào trong giai đoạn hoạn nạn.
Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp về vật chất, nhiều nghệ sĩ còn tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng. Trên mạng xã hội, những lời kêu gọi ủng hộ được chia sẻ liên tục, nhanh chóng tạo thành hiệu ứng dây chuyền, khuyến khích hàng nghìn khán giả cùng chung tay.
Một lần nữa, showbiz Việt cho thấy giá trị nhân văn bền vững, nghệ sĩ không chỉ mang đến tiếng hát, vai diễn hay ánh đèn lấp lánh, mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng. Sự hiện diện của họ trong hành trình thiện nguyện chính là minh chứng rằng nghệ sĩ luôn là một phần của cộng đồng, cùng sẻ chia, cùng lan tỏa niềm tin và hy vọng. Giữa giông bão, những nghĩa cử ấy giống như ánh sáng xua tan bóng tối, để bà con vùng lũ thêm ấm lòng, kiên cường bước tiếp.