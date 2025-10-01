Cơn bão số 10 (Bualoi) đã để lại thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Theo báo cáo nhanh Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 17 giờ ngày 1/10, thiên tai đã làm 54 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 8.780 tỷ đồng.

Trong lúc này, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ, với hàng loạt tổ chức, cá nhân kêu gọi và chung tay hỗ trợ. Giới nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt có những lời động viên thiết thực tới bà con vùng bão lũ. Nhiều gương mặt nổi tiếng như Trường Giang, Trấn Thành – Hari Won, Mỹ Tâm, Ngọc Trinh, Hòa Minzy, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên… đều nhanh chóng phát động đóng góp.

Điểm chung trong chia sẻ của dàn nghệ sĩ là mong muốn bà con giữ vững tinh thần, sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Họ xem đây là trách nhiệm, là tình cảm cần thiết để san sẻ cùng đồng bào trong giai đoạn hoạn nạn.

Trường Giang chia sẻ: "Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé"

Trấn Thành và vợ cũng đóng góp 500 triệu đồng đến Ban cứu trợ - Mặt trận Tổ quốc việt Nam: "Vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé. Chúng ta mỗi người 1 ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ".

Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng: "Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong!"

Hoà Minzy: "Hoà Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất. Mong bà con an toàn và mong cơn bão mau tan không gây khổ sở cho người dân ở khắp mọi nơi nữa"

Ngọc Thanh Tâm: "Tâm xin gửi chút tấm lòng nhỏ bé của mình để chung tay sẻ chia cùng bà con đang chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi. Cầu mong cơn bão sớm qua đi, để mọi người được bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm trở lại những ngày yên bình"

Hoa hậu Kỳ Duyên: "Một chút tấm lòng của Duyên mong có thể chung tay sẻ chia cùng bà con chịu nhiều tổn thất nặng nề sau cơn bão. Còn sức lực cùng ý chí chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn một cách vững vàng hơn. Xin cầu chúc bình an đến với tất cả mọi người"

Jun Phạm: "Jun xin quyên góp một chút tấm lòng đến bà con vùng lũ. Cầu mong thiên tai sẽ sớm đi qua và bà con mình được bình an, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này"

Ngọc Trinh: "Không còn đếm tuổi bằng ồn ào, mà bằng những việc làm ý nghĩa. Xin gửi chút tấm lòng đến bà con chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Cầu chúc mọi người sớm vượt qua khó khăn, bình an trở lại"

Duy Khánh đóng góp 50 triệu đồng để hỗ trợ bà con khắc phục thiên tai

Diệp Lâm Anh: "Diệp Lâm Anh xin ủng hộ bà con chịu hậu quả của cơn bão Bualoi. Mong bà con mạnh mẽ khắc phục hậu quả và chúc tất cả mọi người vô lượng bình an!"

Hoa hậu Tiểu Vy đóng góp 100 triệu đồng

Rhymastic: "Xin góp chút sức nhỏ cùng mọi người chung tay khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão Bualoi gây ra. Mong điều an lành nhất tới mọi nhà"

Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp về vật chất, nhiều nghệ sĩ còn tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng. Trên mạng xã hội, những lời kêu gọi ủng hộ được chia sẻ liên tục, nhanh chóng tạo thành hiệu ứng dây chuyền, khuyến khích hàng nghìn khán giả cùng chung tay.

Một lần nữa, showbiz Việt cho thấy giá trị nhân văn bền vững, nghệ sĩ không chỉ mang đến tiếng hát, vai diễn hay ánh đèn lấp lánh, mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng. Sự hiện diện của họ trong hành trình thiện nguyện chính là minh chứng rằng nghệ sĩ luôn là một phần của cộng đồng, cùng sẻ chia, cùng lan tỏa niềm tin và hy vọng. Giữa giông bão, những nghĩa cử ấy giống như ánh sáng xua tan bóng tối, để bà con vùng lũ thêm ấm lòng, kiên cường bước tiếp.