Đức Phúc sau chiến thắng quốc tế: “Nếu không có Mỹ Tâm, đã không có Đức Phúc của ngày hôm nay”

Chiều 27/9, ca sĩ Đức Phúc đã có buổi giao lưu cùng truyền thông tại Hà Nội sau khi xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Intervision Song Contest 2025 – chiến thắng được xem là cột mốc lịch sử của nhạc Việt trên đấu trường quốc tế.

Tại Intervision 2025, nam ca sĩ mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và hình ảnh cây tre Việt Nam. Chỉ trong 3 phút, phần trình diễn được Đức Phúc gọi là “tinh hoa hội tụ” khi quy tụ sự góp sức của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Để làm nên tiết mục, nam ca sĩ cùng ekip đã trải qua hàng chục cuộc họp, nhiều lần thay đổi ý tưởng, thậm chí từ bỏ cả phương án tái hiện chú ngựa Thánh Gióng bay lên trời vì khó khả thi. Cuối cùng, ekip chọn truyền thuyết Thánh Gióng, hình tượng cây tre và cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy để sáng tác Phù Đổng Thiên Vương. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chắp bút, DuongK phối khí, Phúc Du viết rap trong 30 phút, Orange bổ sung lời tiếng Anh, còn Huy Tuấn góp thêm câu hát tiếng Nga. Tất cả đã hòa quyện để tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc Việt Nam nhưng vẫn hiện đại, đủ sức lan tỏa quốc tế.

Đức Phúc tiết lộ chi phí đầu tư cho phần trình diễn lên đến hàng tỷ đồng, riêng hiệu ứng sân khấu như máy lửa, pháo hoa đã chiếm phần lớn. Ekip buộc phải tính toán chi li, thậm chí “mặc cả” để được tặng thêm một lần bắn pháo.

Đứng trên sân khấu Intervision, giọng ca Hơn Cả Yêu thừa nhận hồi hộp như lần đầu đi thi, nhưng chỉ vài phút sau đã hòa nhập, để rồi vỡ òa khi nghe tên mình xướng lên cho ngôi vị cao nhất. “Điều đầu tiên hiện lên trong tôi là hai chữ Tự hào. Khoảnh khắc được hô vang Việt Nam trên sân khấu quốc tế là thiêng liêng nhất trong 10 năm ca hát”.

Ngay sau chiến thắng, Đức Phúc quyên góp cho quỹ thiện nguyện tại Nga và khẳng định sẽ dành 1 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm sự nghiệp.

Điều đặc biệt trong buổi gặp gỡ là những phút giây Đức Phúc nhắc đến người thầy – ca sĩ Mỹ Tâm. Nam ca sĩ xúc động:

“Với cô Tâm, em nghĩ đến cô ở mọi khoảnh khắc, không chỉ khi khó khăn. Em tự hào khi là học trò của cô Mỹ Tâm. Nếu không có cô, chắc chắn đã không có Đức Phúc trong nghệ thuật như bây giờ. Hành trình làm nghề, cách cô đối nhân xử thế ảnh hưởng em rất nhiều. Đó là tấm gương để em noi theo trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Sự biết ơn này không chỉ là khoảnh khắc, mà là mãi mãi”.

Đức Phúc khẳng định, chính truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã ăn sâu trong tư duy của mình, và anh sẽ luôn tự hào vì được đồng hành cùng người thầy đã nâng đỡ từ những ngày đầu.

Chiến thắng tại Intervision không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành sau một thập kỷ làm nghề – từ quán quân Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm đến nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị cao nhất ở đấu trường âm nhạc quốc tế. Đức Phúc tiết lộ sẽ sớm tổ chức live concert để tri ân khán giả, mở ra chặng đường mới sau chiến thắng lịch sử.