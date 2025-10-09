Ca sĩ Mỹ Tâm vừa ra thông báo mới

Giữa lúc tỉnh Thái Nguyên đang oằn mình chống chọi với hậu quả nặng nề của bão số 11, ca sĩ Mỹ Tâm đã có hành động ấm lòng khi gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyê 200 triệu đồng ủng hộ bà con nơi đây. Cơn bão gây mưa lớn kéo dài, khiến sông suối dâng cao, ngập úng diện rộng, đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Trên trang cá nhân, "Họa mi tóc nâu" xúc động chia sẻ: "Con không thể đến nơi giúp được gì cho bà con. Chỉ có thể chung tay chia sẻ tấm lòng mình và cầu nguyện cho mọi người được bình an, sớm ổn định. Bà con mình cố lên và hãy vững vàng nhé!". Lời nhắn chân thành nhanh chóng lan tỏa, nhận hàng ngàn lượt tương tác từ fan hâm mộ, khen ngợi tấm lòng nhân ái của cô.

Ảnh chụp màn hình

Đây là hoạt động thiện nguyện thứ hai liên tiếp của Mỹ Tâm trong tuần qua. Trước đó, cô đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ nạn nhân bão số 10, đồng thời tạm gác việc quảng bá liveshow 13/12 trước thông tin sắp có cơn bão số 11 đổ bộ, cầu mong mọi điều và mọi người đều bình an. Những việc làm này tiếp tục khẳng định hình ảnh nghệ sĩ tử tế, luôn đồng hành cùng cộng đồng trong hoạn nạn.

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" từ Mỹ Tâm không chỉ mang lại nguồn lực vật chất mà còn tiếp thêm động lực cho bà con Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống bình yên.

Cơn bão số 11 Matmo đi qua để lại những ảnh hưởng nặng nề. Trong các ngày 5-7/10, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị chia cắt, cơ sở hạ tầng và nhà dân hư hỏng, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã phát đi lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Mặc dù chính quyền địa phương đã chủ động ứng phó và triển khai nhiều biện pháp khắc phục, song thiệt hại vẫn rất lớn. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

