Mới đây, chương trình 2 ngày 1 đêm đã lên sóng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Trường Giang, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn…

Dàn nghệ sĩ 2 ngày 1 đêm

Tại chương trình tuần này, nhà sản xuất tiếp tục lên tiếng phản bác khi bị nhiều người nói “Flop” (thất bại, đi xuống), không hấp dẫn bằng những mùa trước:

“Giữa lúc thị trường gameshow náo nhiệt đua nhau tạo sóng bằng drama, kịch tính, 2 Ngày 1 Đêm vẫn bền bỉ giữ lấy giá trị lâu bền nhất: sự chân thật trong cảm xúc, sự tự nhiên trong tình huống, tính hiện thực trong từ khung hình.

Người ta chỉ hụt hơi khi cạn ý tưởng, còn 2 Ngày 1 Đêm, mỗi hành trình lại mở ra một lát cắt khác nhau của dải đất Việt Nam hiền hòa.

Nói theo cách mà Lendom - Fandom của chương trình chia sẻ: 2 Ngày 1 Đêm không chậm lại, chỉ đang đi bằng nhịp riêng, nhịp của kết nối, của sự tử tế, của văn hóa, truyền thống dân tộc và của tinh thần Việt Nam nguyên bản, không thể sao chép.

Thay vì thay đổi theo những xu thế khác nhau của thị trường, 2 Ngày 1 Đêm chọn giữ vững bản sắc và chất riêng đúng với format gốc đã được yêu thích suốt nhiều năm qua.

Ca sĩ Mỹ Tâm

Tính chất của 2 Ngày 1 Đêm không phải là một gameshow sinh tồn mang tính cạnh tranh khốc liệt, đầy drama hay kịch tính hồi hộp.

Đây là một chương trình mang đến kỹ năng sinh tồn, tinh thần giải trí, thư giãn, nhiều tiếng cười, nơi khán giả thân thương gọi là “show ăn cơm của mọi nhà”, dễ xem, dễ thương và dễ yêu.

Chính vì vậy, từ nội dung đến cách dựng, chương trình luôn chọn hướng thể hiện tự nhiên, vui nhộn, giàu năng lượng tích cực, thay vì dồn dập hay căng thẳng. Các thử thách được thiết kế độc đáo, sinh động nhưng gần gũi, giúp khán giả tìm thấy sự thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, đặc biệt trong những khoảnh khắc quây quần cùng gia đình.

Bước sang mùa 4, 2 Ngày 1 Đêm phiên bản Việt vẫn trung thành với tinh thần của phiên bản Hàn Quốc gốc: 6 thành viên cùng tham gia những chuyến đi “Tự do – Tự lo” kéo dài 2 ngày và 1 đêm, trải qua các thử thách để giành lấy phần thưởng – có thể là một bữa ăn đặc sản địa phương, hoặc một chỗ ngủ êm ấm, và cũng có khi phải nhận những hình phạt dở khóc dở cười. Những pha đấu trí, đấu sức của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 4 giờ không còn là giữa dàn nghệ sĩ và ekip không mà được nâng cấp lên giao lưu với người dân địa phương để có được bữa ăn ngon, chỗ ngủ tốt.

Nhắc đến 2 Ngày 1 Đêm, khán giả sẽ lập tức nhớ đến những chuyến đi, trò chơi, và cảnh ăn ngủ, sinh hoạt đầy tiếng cười của dàn nghệ sĩ. Không nhiều chương trình có thể giữ được cấu trúc riêng biệt và độ nhận diện cao như vậy suốt nhiều mùa phát sóng, đó chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của 2 Ngày 1 Đêm qua suốt 4 mùa chính và 2 mùa Lễ hội”.

Được biết, 2 ngày 1 đêm từng là một trong những chương trình truyền hình hot nhất mạng xã hội, liên tục viral trên khắp các trang mạng khi quy tụ được hàng loạt ngôi sao đình đám nhất showbiz. Trong đó, chương trình từng có tập gây bão view khi mời được cả Mỹ Tâm tham gia, khiến ai cũng bất ngờ vì Mỹ Tâm gần như không bao giờ tham gia gameshow trong tư cách người chơi.