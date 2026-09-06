8 loại rau củ càng để trong tủ lạnh càng dễ hỏng: 90% gia đình đang bảo quản sai

Tủ lạnh gần như đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Rau, củ, quả sau khi mua về, nhiều gia đình có thói quen rửa sạch, cho vào túi rồi cất ngay vào ngăn mát với suy nghĩ đơn giản: càng lạnh càng lâu hỏng. Thế nhưng, đây lại là một trong những hiểu lầm phổ biến khi bảo quản thực phẩm.

Không phải loại rau củ nào cũng thích hợp với nhiệt độ thấp. Một số loại có khả năng chịu lạnh kém, nếu để trong tủ lạnh quá lâu có thể xảy ra hiện tượng tổn thương do lạnh. Khi đó, bên ngoài có thể xuất hiện các vết thâm, lõm hoặc đọng nước, trong khi phần bên trong cũng dần thay đổi kết cấu.

Bên cạnh nhiệt độ, độ ẩm cũng là yếu tố quan trọng. Rau củ vừa rửa xong đã cho vào túi kín, hoặc nhiều loại thực phẩm được nhồi chung một ngăn, rất dễ tạo môi trường ẩm khiến nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Theo các tài liệu hướng dẫn bảo quản thực phẩm của Việt Nam, mỗi nhóm rau củ có yêu cầu riêng về nhiệt độ, độ ẩm và thời gian bảo quản. Vì vậy, không nên có suy nghĩ "mua về cứ cho hết vào tủ lạnh là xong".

Dưới đây là 8 loại rau củ mà nhiều gia đình thường bảo quản chưa đúng cách.

1. Cà tím

Cà tím là loại quả khá nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Đây cũng là một trong những loại thường bị cho nhầm vào ngăn mát ngay sau khi mua. Khi tiếp xúc với môi trường quá lạnh trong thời gian dài, cà tím có thể xuất hiện các vùng thâm, lõm trên vỏ, phần thịt bên trong thay đổi kết cấu và không còn giữ được độ ngon như ban đầu.

Một số tài liệu hướng dẫn bảo quản rau củ tại Việt Nam cũng xếp cà tím vào nhóm cần chú ý khi bảo quản lạnh. Nhiệt độ và độ ẩm không phù hợp có thể khiến rau củ nhanh xuống cấp.

Nếu mua cà tím và dự định chế biến trong thời gian ngắn, có thể đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần bảo quản lạnh, nên dùng trong thời gian sớm và tránh để quả bị dập.

2. Bí ngòi

Bí ngòi có lớp vỏ tương đối chắc nên nhiều người cho rằng đây là loại rau củ "để đâu cũng được". Thực tế, bí ngòi cũng có thể bị ảnh hưởng khi gặp nhiệt độ quá thấp. Khi bị tổn thương do lạnh, vỏ bí có thể xuất hiện những vùng đổi màu hoặc lõm xuống. Phần thịt bên trong cũng dễ mất độ giòn, trở nên mềm và nhiều nước.

Một sai lầm khác là bọc bí ngòi trong túi kín ngay khi vừa mua về. Nếu bề mặt còn ẩm, hơi nước bị giữ lại trong túi sẽ khiến quá trình xuống cấp diễn ra nhanh hơn.

Với lượng bí ngòi đủ dùng trong một vài ngày, nên ưu tiên mua vừa phải và sử dụng sớm. Nếu thời tiết nóng hoặc cần bảo quản lâu hơn, có thể cho vào ngăn mát nhưng không nên để quá lâu.

3. Mướp đắng

Mướp đắng hay khổ qua chứa nhiều nước nên dễ thay đổi chất lượng sau thu hoạch. Nhiều gia đình vì sợ quả héo nên bọc kín rồi cho ngay vào tủ lạnh. Tuy nhiên, cách bảo quản này không phải lúc nào cũng phù hợp.

Nếu nhiệt độ quá thấp hoặc độ ẩm trong túi quá cao, mướp đắng có thể nhanh xuất hiện các vùng thâm, úng và mềm. Khi đó, quả không còn độ giòn đặc trưng, phần thịt dễ bị nhũn và món ăn cũng kém ngon.

Với mướp đắng nguyên quả, nếu thời tiết không quá nóng, có thể để ở nơi thoáng mát và sử dụng trong thời gian ngắn. Nếu cần bảo quản lạnh, không nên để quả còn đọng nước hoặc bị bọc quá kín.

4. Gừng

Gừng là một trường hợp đặc biệt bởi nhiều người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là sẽ giữ được độ tươi lâu hơn. Thực tế, với gừng nguyên củ, môi trường quá ẩm có thể làm tăng nguy cơ mềm, mọc mốc hoặc thối. Đặc biệt, nếu gừng được cho vào túi nylon kín, hơi nước không thoát được sẽ khiến củ nhanh xuống cấp.

Với gừng nguyên củ, cách đơn giản là để ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp. Không nên rửa gừng trước khi cất nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay. Nếu gừng đã cắt hoặc gọt dở, có thể cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh để dùng trong thời gian ngắn.

5. Tỏi

Tỏi khô nguyên củ cũng không nhất thiết phải nằm trong tủ lạnh. Môi trường ẩm và bí có thể khiến tỏi nhanh mềm, mọc mầm hoặc xuất hiện nấm mốc. Đây là lý do nhiều người mua một túi tỏi về, cho thẳng vào túi nylon rồi đặt trong ngăn mát nhưng chỉ vài ngày sau đã thấy tỏi xuống cấp.

Tỏi nên được bảo quản trong túi lưới, túi giấy hoặc rổ để có độ thông thoáng nhất định. Khu vực bảo quản cần khô ráo, thoáng mát và tránh ẩm. Nếu phát hiện một củ tỏi đã mềm hoặc có dấu hiệu mốc, nên loại bỏ sớm và kiểm tra những củ còn lại. Việc để một củ hỏng chung với nhiều củ khác có thể khiến nấm mốc lan rộng.

6. Đậu bắp

Đậu bắp rất dễ mất chất lượng nếu bảo quản không đúng cách. Nhiều người vừa mua về đã rửa sạch rồi cho vào túi kín, sau đó cất trong tủ lạnh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đậu bắp nhanh chuyển màu, mềm hoặc xuất hiện lớp nhớt.

Điều đáng chú ý là không thể đơn giản kết luận "đậu bắp tuyệt đối không được để tủ lạnh". Vấn đề nằm ở nhiệt độ, độ ẩm và thời gian bảo quản. Nếu để ở khu vực quá lạnh, đậu bắp có thể bị tổn thương do lạnh.

Nếu chưa sử dụng ngay, tốt nhất không nên rửa đậu bắp trước. Hãy giữ quả khô ráo, tránh dập nát và bảo quản phù hợp. Khi đã mua về, nên ưu tiên chế biến sớm thay vì tích trữ quá nhiều ngày.

7. Đậu tuyết

Đậu tuyết và các loại đậu tươi có đặc điểm là ngon nhất khi còn giòn, ngọt và mọng nước. Tuy nhiên, nếu bảo quản sai cách, chất lượng có thể giảm nhanh. Một số gia đình có thói quen gom tất cả rau củ vào cùng một túi rồi đặt trong ngăn mát. Cách này vừa khiến thực phẩm dễ bị dập, vừa làm độ ẩm tích tụ.

Đậu tuyết sau thời gian bảo quản không phù hợp có thể bị nhăn, mất nước, giảm độ giòn và không còn vị ngọt như lúc mới mua. Vì vậy, thay vì mua thật nhiều để dùng dần, nên mua lượng vừa đủ cho vài bữa. Nếu cần làm lạnh, hãy giữ đậu khô ráo và tránh để sát khu vực có nhiệt độ quá thấp.

8. Cần tây

Cần tây là trường hợp cần hiểu đúng: không phải cứ cho vào tủ lạnh là sẽ hỏng. Ngược lại, nhiều tài liệu hướng dẫn bảo quản thực phẩm cho rằng cần tây thuộc nhóm rau có thể bảo quản lạnh. Tuy nhiên, nếu để quá lâu, bị mất nước hoặc bảo quản trong điều kiện không phù hợp, rau vẫn có thể héo, vàng lá và giảm độ giòn.

Vì thế, với cần tây, vấn đề quan trọng không phải là "có được cho vào tủ lạnh hay không", mà là bảo quản thế nào. Không nên để rau bị dập nát, đồng thời có thể dùng giấy phù hợp để hạn chế nước đọng. Nếu cần bảo quản trong tủ lạnh, nên đặt ở ngăn rau củ và kiểm tra thường xuyên.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, từng chia sẻ trên VnExpress rằng nhiều gia đình có thói quen bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng, nhưng nếu thực hiện không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Theo chuyên gia, những sai lầm như không kiểm soát độ ẩm, để thực phẩm sống và chín lẫn lộn hoặc bảo quản không đúng vị trí có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Với rau củ quả, điều kiện bảo quản cần phù hợp từng loại, đồng thời không nên để thực phẩm bị ẩm quá mức. Đây cũng là lý do không nên hiểu đơn giản rằng cứ nhiệt độ càng thấp thì rau củ càng lâu hỏng.

3 nguyên tắc giúp rau củ lâu hỏng hơn

Điều đầu tiên là đừng rửa tất cả rau củ ngay khi vừa mua về nếu chưa có nhu cầu sử dụng. Nước còn đọng trên bề mặt có thể làm tăng độ ẩm, tạo điều kiện cho rau nhanh úng và nấm mốc phát triển. Nhiều hướng dẫn bảo quản thực phẩm trong nước cũng khuyến nghị chỉ nên rửa trước khi chế biến đối với những loại phù hợp.

Thứ hai, phải phân loại thực phẩm. Không nên gom tất cả rau, củ, quả vào cùng một túi. Mỗi loại có yêu cầu khác nhau về nhiệt độ và độ ẩm. Một số loại củ như tỏi, hành cần môi trường khô thoáng, trong khi nhiều loại rau lá lại cần môi trường mát và độ ẩm phù hợp.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra thực phẩm. Một củ quả đã mềm, dập hoặc mốc có thể ảnh hưởng đến những thực phẩm nằm cạnh. Khi phát hiện phần hỏng, nên tách bỏ ngay thay vì tiếp tục để chung.

Bệnh viện Vinmec cũng lưu ý rằng mỗi loại rau củ có thời gian và điều kiện bảo quản khác nhau. Một số loại củ còn nguyên vẹn có thể được để ngoài tủ lạnh ở nơi khô ráo, thoáng mát; trong khi rau xanh thường cần môi trường mát để hạn chế mất nước và hư hỏng.

Tủ lạnh thực sự là "trợ thủ" của căn bếp, nhưng chỉ khi được sử dụng đúng cách. Không phải cứ mua rau củ về rồi nhét hết vào ngăn mát là có thể giữ chúng tươi lâu.

Hãy tập thói quen nhìn vào từng loại thực phẩm trước khi cất: loại nào cần lạnh, loại nào cần khô, loại nào cần độ ẩm cao và loại nào nên dùng càng sớm càng tốt.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách bảo quản cũng có thể giúp rau củ giữ được độ ngon lâu hơn, hạn chế phải bỏ đi vì hỏng sớm và quan trọng nhất là tránh biến chiếc tủ lạnh thành nơi khiến thực phẩm xuống cấp nhanh hơn.